Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightHealth Newschevron_rightഗർഭകാലവും...
    Health News
    Posted On
    date_range 28 Jun 2026 11:53 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jun 2026 11:53 AM IST

    ഗർഭകാലവും ദന്താരോഗ്യവും

    text_fields
    bookmark_border
    ഗർഭകാലവും ദന്താരോഗ്യവും
    cancel

    ഗർഭകാലം ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഈ കാലയളവിൽ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോൺ മാറ്റങ്ങൾ ദന്താരോഗ്യത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു. എന്നാൽ, പലരും ഗർഭകാലത്ത് ദന്തചികിത്സകൾ ഒഴിവാക്കുകയോ ദന്തപരിശോധനക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. യഥാർഥത്തിൽ, അമ്മയുടെ ദന്താരോഗ്യം അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ആരോഗ്യവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളതാണ്.

    ഗർഭകാലത്ത് ഉണ്ടാകാവുന്ന ദന്തപ്രശ്നങ്ങൾ

    1 മോണരോഗങ്ങൾ (Pregnancy Gingivitis)

    ഗർഭകാലത്ത് ഹോർമോണുകളുടെ വർധന കാരണം മോണകളിൽ വീക്കം, ചുവപ്പ്, രക്തസ്രാവം എന്നിവ ഉണ്ടാകാം. ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോണയിൽ നിന്ന് രക്തം വരുന്നത് സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്നു.

    2 പല്ലുക്ഷയം

    ഗർഭകാലത്തെ ഛർദി, ഭക്ഷണരീതിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, മധുരപലഹാരങ്ങളോടുള്ള താൽപര്യം എന്നിവ പല്ലുക്ഷയത്തിനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു.

    3 പ്രഗ്നൻസി ട്യൂമർ

    ചില സ്ത്രീകളിൽ മോണയിൽ ചെറിയ മുഴകൾ പോലുള്ള വളർച്ചകൾ കാണപ്പെടാം. ഇവ സാധാരണയായി അപകടകരമല്ലെങ്കിലും ദന്തഡോക്ടറുടെ പരിശോധന ആവശ്യമാണ്.

    ഗർഭിണികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

    • ദിവസത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഫ്ലൂറൈഡ് അടങ്ങിയ ടൂത്ത്‌പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ബ്രഷ് ചെയ്യുക.
    • ദിവസവും ഡെന്റൽ ഫ്ലോസ് ഉപയോഗിച്ച് പല്ലുകൾക്കിടയിലെ അഴുക്ക് നീക്കം ചെയ്യുക.
    • സമീകൃത ആഹാരം കഴിക്കുകയും മധുരപലഹാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുക.
    • ഛർദിക്കുശേഷം ഉടൻ ബ്രഷ് ചെയ്യാതെ വെള്ളം കൊണ്ട് വായ് കഴുകുക.
    • ഗർഭകാലത്ത് കുറഞ്ഞത് ഒരിക്കലെങ്കിലും ദന്തപരിശോധന നടത്തുക.

    ഗർഭകാലത്ത് ദന്തചികിത്സ സുരക്ഷിതമാണോ? അതെ എന്നാണ് ഉത്തരം. ഭൂരിഭാഗം സാധാരണ ദന്തചികിത്സകളും ഗർഭകാലത്ത് സുരക്ഷിതമായി ചെയ്യാം. പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടാം ത്രൈമാസം (4 മുതൽ 6 മാസം വരെ) ചികിത്സകൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണ്. എന്നാൽ, ഗർഭിണിയാണെന്ന് ദന്തഡോക്ടറെ അറിയിക്കണം. ഗർഭകാലത്ത് ദന്താരോഗ്യം അവഗണിക്കരുത്. ആരോഗ്യകരമായ മോണകളും പല്ലുകളും അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യകരമായ വളർച്ചക്കും സഹായകമാണ്. അതിനാൽ ഗർഭകാല പരിചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിത്തന്നെ ദന്തപരിശോധനയും ഉൾപ്പെടുത്താം. ‘ആരോഗ്യകരമായ അമ്മ, ആരോഗ്യകരമായ കുഞ്ഞ്’ ദന്താരോഗ്യത്തിൽ നിന്നാരംഭിക്കാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Healthpregnancydental health
    News Summary - Pregnancy and Dental Health In the space
    Similar News
    Next Story
    X