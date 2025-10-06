Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health News
    6 Oct 2025 9:26 AM IST
    date_range 6 Oct 2025 9:26 AM IST

    ന​ട്ടെ​ല്ലി​ന് ക്ഷ​തം സം​ഭ​വി​ച്ച് കി​ട​പ്പി​ലാ​യ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് സ്വ​യം​തൊ​ഴി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി പീ​പ്ൾ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ

    ന​ട്ടെ​ല്ലി​ന് ക്ഷ​തം സം​ഭ​വി​ച്ച് കി​ട​പ്പി​ലാ​യ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് സ്വ​യം​തൊ​ഴി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി പീ​പ്ൾ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ
    മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്: ന​ട്ടെ​ല്ലി​ന് ക്ഷ​തം സം​ഭ​വി​ച്ച് കി​ട​പ്പി​ലാ​യ പാ​ര​പ്ലീ​ജി​യ രോ​ഗി​ക​ളെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്ക​ൽ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മു​ഴു​വ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്ന് എ​ൻ. ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ. ന​ട്ടെ​ല്ലി​ന് ക്ഷ​തം സം​ഭ​വി​ച്ച് കി​ട​പ്പി​ലാ​യ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​വു​മാ​യി പീ​പ്ൾ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ‘ഉ​യ​രെ’ സ്വ​യം​തൊ​ഴി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. പാ​ര​പ്ലീ​ജി​യ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി പീ​പ്ൾ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച സ്വ​യം​തൊ​ഴി​ൽ പ​ദ്ധ​തി വ​ലി​യ മാ​തൃ​ക​യാ​ണ്. മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് കൊ​മ്പ​ത്ത് പീ​പ്ൾ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പീ​പ്ൾ​സ് വി​ല്ലേ​ജ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഗു​ണ​ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് അ​നു​ഭ​വ​മു​ള്ള കാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും എം.​എ​ൽ.​എ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സേ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ധാ​രാ​ളം പാ​ര​പ്ലീ​ജി​യ രോ​ഗി​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ​ക്ക് കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​വു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് പീ​പ്ൾ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ‘ഉ​യ​രെ’ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ച​തെ​ന്നും മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ക്കീം ന​ദ്‍വി പ​റ​ഞ്ഞു. പീ​പ്ൾ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം. ​അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​മ്മ​ർ ആ​ല​ത്തൂ​ർ പ്രോ​ജ​ക്ട് അ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി.

    ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് വി. ​പ്രീ​ത, മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ, മു​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ആ​രോ​ഗ്യ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷെ​ഫീ​ക്ക് റ​ഹ്മാ​ൻ, വാ​ർ​ഡ് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ഷ​റ​ഫു​ന്നി​സ, മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് പെ​യ്ൻ ആ​ൻ​ഡ് പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി അ​ൻ​സാ​രി, വ്യാ​പാ​രി വ്യ​വ​സാ​യി ഏ​കോ​പ​ന സ​മി​തി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ര​മേ​ശ് പൂ​ർ​ണി​മ, സേ​വ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫി​റോ​സ് ബാ​ബു, വ്ലോ​ഗ​ർ മൊ​യ്‌​നു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് കെ​യ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ. ​ശ​ശി​പാ​ൽ, കു​ന്തി​പ്പു​ഴ ല​യ​ൺ​സ് ക്ല​ബ് ഭാ​ര​വാ​ഹി മോ​ൻ​സി തോ​മ​സ്, എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് കെ​യ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ക്കീ​ർ, കെ.​സി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, വോ​യ്സ് ഓ​ഫ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് പ്ര​തി​നി​ധി വി​ജ​യേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ക​ള​ത്തി​ൽ ഫാ​റൂ​ഖ് സ​മാ​പ​ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. പീ​പ്ൾ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ജി​ല്ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ പി.​എ​സ്. അ​ബൂ ഫൈ​സ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് പാ​ക്ക​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

