Madhyamam
    Health News
    Health News
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 7:59 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 7:59 AM IST

    ഫോ​ൺ തോ​ണ്ടി ന​ട്ടെ​ല്ല് വ​ള​യ്ക്ക​ല്ലേ

    ഫോ​ൺ തോ​ണ്ടി ന​ട്ടെ​ല്ല് വ​ള​യ്ക്ക​ല്ലേ
    ​ണി​ക്കൂ​റുക​ളോ​ളം മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ശേ​ഷം ക​ഴു​ത്ത് വേ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാ​റി​ല്ലേ? ദി​വ​സ​വും മൂ​ന്നു മ​ണി​ക്കൂ​റി​ല​ധി​കം സ്മാ​ർ​ട്ട് ഫോ​ണു​ക​ളി​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ന​മ്മ​ളി​ൽ മി​ക്ക​വ​രും. അ​തും ന​ട്ടെ​ല്ലി​ന് വ​ലി​യ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന രീ​തി​ക​ളി​ൽ. അ​മി​ത​മാ​യ സ്ക്രീ​ൻ ടൈ​മും അ​നാ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഇ​രു​ത്ത​വും ക​ണ്ണു​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മ​ല്ല മ​റി​ച്ച് ന​ട്ടെ​ല്ലി​നും പ​ണി ത​രു​മെ​ന്ന് ഓ​ർ​ത്തോ​പീ​ഡി​ക് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു.

    അ​മി​ത​മാ​യി സ്‌​ക്രീ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തും മോ​ശം പോ​സ്ച​റും ന​ട്ടെ​ല്ലി​നും അ​സ്ഥി​ക്കും ത​ക​രാ​റു​ക​ളു​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഫ​രീ​ദാ​ബാ​ദി​ലെ മാ​രെ​ൻ​ഗോ ഏ​ഷ്യ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ​സി​ലെ ഓ​ർ​ത്തോ​പീ​ഡി​ക് ആ​ൻ​ഡ് ജോ​യന്റ് റീ​പ്ലേ​സ്‌​മെ​ന്റ് സ​ർ​ജ​നാ​യ ഡോ. ​സു​മി​ത് ബ​ത്ര പ​റ​യു​ന്നു. ത​ല മു​ന്നോ​ട്ട് കു​നി​ച്ച് കൈയി​ലു​ള്ള ഫോ​ണി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് ന​ട്ടെ​ല്ലി​നും അ​നു​ബ​ന്ധ പേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും ഞ​ര​മ്പു​ക​ൾ​ക്കും അ​നാ​വ​ശ്യ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ന്നു.

    ഒ​രു ദി​വ​സം അഞ്ചു മു​ത​ൽ ഏഴു മ​ണി​ക്കൂ​ർ വ​രെ ത​ല ഫോ​ണി​ലേ​ക്ക് ച​രി​ച്ച് വെക്കുന്ന​ത് ഇ​പ്പോ​ൾ ടെ​ക്സ്റ്റ് നെ​ക്ക് പ്ര​തി​ഭാ​സം എ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​തു ക​ഴു​ത്തി​ലെ പേ​ശി​ക​ൾ, ഞ​ര​മ്പു​ക​ൾ, അ​സ്ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും വി​ട്ടു​മാ​റാ​ത്ത വേ​ദ​ന​ക്കും കാ​ര​ണ​മാ​വു​ന്നു. കാ​ല​ക്ര​മേ​ണ ഇ​ത് ഡി​സ്ക് ഡീ​ജ​ന​റേ​ഷ​ൻ, ന​ട്ടെ​ല്ലി​ലെ സ​ന്ധി​ക​ളു​ടെ തേ​യ്മാ​നം, ഹെ​ർ​ണി​യേ​റ്റ​ഡ് ഡി​സ്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു. കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം ക​ഴു​ത്ത് മു​ന്നോ​ട്ട് ച​രി​ച്ച് വെക്കുന്ന​ത് ക​ഴു​ത്തി​ന്‍റെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക വ​ക്ര​ത ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​നും ഇ​തു​വ​ഴി ത​ല​വേ​ദ​ന, കൈ​ക​ളി​ൽ ത​രി​പ്പ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക, ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ഴു​ള്ള അ​സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ എ​ന്നി​വ​ക്കും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു.

    കൗ​മാ​ര​ക്കാ​രി​ലും ഉ​യ​രു​ന്ന രോ​ഗ​സാ​ധ്യ​ത

    ന​ടു​വേ​ദ​ന ഇ​ന്ന് മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​മ​ല്ല. ശാ​രീ​രി​ക വ്യാ​യാ​മ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​യു​ക​യും വീ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​വ​ഴി​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന വൈ​റ്റമി​ൻ ഡി​യു​ടെ കു​റ​വ് പേ​ശി​ക​ൾ ദു​ർ​ബ​ല​മാ​വാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു. മോ​ശം ശ​രീ​ര​നി​ല, ഭാ​ര​മേ​റി​യ ബാ​ഗു​ക​ൾ ചു​മ​ക്കു​ന്ന​ത്, ദീ​ർ​ഘ​നേ​രം ഫോ​ണി​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത്, പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര​ക്കു​റ​വ്, അ​ങ്കൈ​ലോ​സിങ് സ്‌​പോ​ണ്ടി​ലൈ​റ്റി​സ് പോ​ലു​ള്ള പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​ഠി​ന​മാ​യ പു​റം വേ​ദ​ന​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന ന​ട്ടെ​ല്ലി​നെ​യും സാ​ക്രോ​ലി​യാ​ക്ക് സ​ന്ധി​ക​ളെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ഒ​രുത​രം ആ​ർ​ത്രൈ​റ്റി​സ് എ​ന്നി​വ​യും ഇ​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കും.

    എ​ങ്ങ​നെ ത​ട​യാം

    • വാ​യി​ക്കു​മ്പോ​ഴോ എ​ഴു​തു​മ്പോ​ഴോ മേ​ശ​യി​ലി​രു​ന്ന് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴോ ന​ല്ല പോ​സ്ച​ർ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക.
    • അ​വ​ശ്യ വൈറ്റമി​നു​ക​ളും ധാ​തു​ക്ക​ളും അ​ട​ങ്ങി​യ സ​മീ​കൃ​താ​ഹാ​രം ക​ഴി​ക്കു​ക.
    • വൈറ്റ​മി​ൻ ഡി​യു​ടെ കു​റ​വ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ പ​തി​വാ​യി സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശം ഏ​ൽ​ക്കു​ക.
    • പേ​ശി​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ദി​വ​സ​വും വ്യാ​യാ​മം ചെ​യ്യു​ക.
    • ഒ​രേ സ്ഥാ​ന​ത്ത് ദീ​ർ​ഘ​നേ​രം ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക. ശ​രീ​ര​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ട​ക്കി​ടെ ച​ലി​പ്പി​ക്കു​ക
    • മു​ന്നോ​ട്ട് കു​നി​ഞ്ഞ് ഭാ​ര​മു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്ത​രു​ത്
    • ലോ​ങ് ഡ്രൈ​വു​ക​ളി​ൽ ബാ​ക്ക് സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക, ഇ​ട​വേ​ള​ക​ൾ എ​ടു​ക്കു​ക.
