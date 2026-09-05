'ഭക്ഷണവും വെളിച്ചവുമില്ലാതെ ഒമ്പതു നാൾ'; നേപ്പാൾ തൊഴിലാളികൾ മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ചത് എങ്ങനെ?text_fields
കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിലുണ്ടായ മിന്നൽപ്രളയത്തെയും മണ്ണിടിച്ചിലിനെയും തുടർന്ന് തകർന്ന ത്രിശൂലി 3എ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ തുരങ്കത്തിൽ ഒമ്പത് ദിവസത്തോളം കുടുങ്ങിക്കിടന്ന രണ്ട് തൊഴിലാളികളെ സൈന്യവും രക്ഷാപ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് അതിസാഹസികമായി ജീവനോടെ പുറത്തെടുത്തു. സഞ്ജയ് ഷാ (30), കബീർ മഹാരാജൻ (45) എന്നിവരാണ് മരണമുഖത്തുനിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. തുരങ്കത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 170 മീറ്ററോളം ഉള്ളിൽ ചെളിയിൽ പുതഞ്ഞ നിലയിലാണ് ഇവരെ കണ്ടെത്തിയത്. രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ഉടൻ പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷകൾ നൽകിയ ശേഷം സൈനിക ഹെലികോപ്റ്ററിലാണ് ഇവരെ കാഠ്മണ്ഡുവിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്.
തുരങ്കത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ രൂപപ്പെട്ട സുരക്ഷിതമായ വായു അറകളും തുരങ്കത്തിൽ തങ്ങിനിന്ന വെള്ളവുമാണ് ഇവർക്ക് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നിലനിർത്താനും ജീവൻ പിടിച്ചുനിർത്താനും തുണയായത്. എന്നാൽ വെളിച്ചമില്ലാത്ത കനത്ത ഇരുട്ടിലും, തണുത്തുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിലും, ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലും ദിവസങ്ങളോളം കഴിയേണ്ടി വന്നത് ഇവരുടെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും കഠിനമായ പരീക്ഷണത്തിനാണ് വിധേയമാക്കിയത്.
ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും
കുടിവെള്ളവും ഭക്ഷണമില്ലാതെയുമുള്ള ദിവസങ്ങൾ കടുത്ത നിർജലീകരണത്തിലേക്കും പോഷകാഹാരക്കുറവിലേക്കുമാണ് മനുഷ്യശരീരത്തെ നയിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ഊർജം ലഭിക്കാതാകുമ്പോൾ പേശികളിലെ പ്രോട്ടീനും കൊഴുപ്പും എരിച്ചുതീർക്കുന്ന കീറ്റോസിസ്, സ്റ്റാർവേഷൻ ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് ശരീരം മാറും. കൂടാതെ, തുരങ്കത്തിനുള്ളിലെ അഴുക്കുവെള്ളം കുടിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കടുത്ത വയറിളക്കത്തിനും അണുബാധകൾക്കും വഴിവെക്കും. കനത്ത തണുപ്പ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഹൈപ്പോതെർമിയ, ശ്വാസകോശത്തിൽ പൊടിയും ചെളിയും കയറിയുണ്ടാകുന്ന അണുബാധകൾ എന്നിവയും ജീവന് ഭീഷണിയാണ്. ദിവസങ്ങളോളം തണുത്ത ചെളിയിലും വെള്ളത്തിലും തുടർച്ചയായി കിടന്നതിനാൽ ചർമം അഴുകുന്ന 'ട്രെഞ്ച് ഫൂട്ട്', ബാക്ടീരിയൽ അണുബാധകൾ എന്നിവയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.
അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും ചികിത്സാരീതിയും
കഠിനമായ പട്ടിണി രക്തത്തിലെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ തെറ്റിക്കുകയും കിഡ്നി സ്തംഭനത്തിനും ഹൃദയമിടിപ്പിലെ ഗുരുതരമായ താളപ്പിഴകൾക്കും വഴിവെക്കുകയും ചെയ്യാം. പുറത്തെത്തിച്ചയുടൻ ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കട്ടിയാഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നത് 'റീഫീഡിംഗ് സിൻഡ്രോം' എന്ന ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയുണ്ടാക്കുമെന്നതിനാൽ, ആശുപത്രികളിൽ അതീവ ജാഗ്രതയോടെ പ്രത്യേക ഡ്രിപ്പുകളും ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ദ്രാവകങ്ങളും നൽകിയാണ് ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, ദിവസങ്ങളോളം പൂർണ അന്ധകാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞതിനാൽ പെട്ടെന്ന് വെളിച്ചമേൽക്കുമ്പോൾ കണ്ണിലെ റെറ്റിനയ്ക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഗ്ലാസുകൾ ധരിപ്പിച്ചാണ് ഇവരെ പുറത്തെത്തിച്ചത്.
മാനസികാവസ്ഥയിലെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ
പൂർണമായ ഇരുട്ടിൽ സമയം തിരിച്ചറിയാനാകാതെ വരുന്നത് മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവിക ഉറക്ക-ഉണരൽ ചക്രത്തെ പൂർണമായും താളംതെറ്റിക്കുന്നു. തുരങ്കത്തിലെ അടഞ്ഞ അവസ്ഥയും മരണഭീതിയും കടുത്ത ഉത്കണ്ഠയ്ക്കും വിഷാദത്തിനും കാരണമാകും. ബാഹ്യലോകവുമായി ബന്ധമില്ലാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിശ്ചലമാകുന്നതോടെ മിഥ്യാധാരണകളും (ഹാലൂസിനേഷൻ) വിഭ്രാന്തിയും ഉണ്ടായേക്കാം. ഇവർക്ക് ശാരീരിക പരിചരണത്തിനൊപ്പം പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ (പി.ടി.എസ്.ഡി) മറികടക്കാനുള്ള ദീർഘകാല മാനസികാരോഗ്യ കൗൺസിലിംഗും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ത്രിശൂലി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ തുരങ്കത്തിൽ ഇനിയും നിരവധി തൊഴിലാളികൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി സംശയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ രണ്ടുപേരുടെ അത്ഭുതകരമായ തിരിച്ചുവരവ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് പകരുന്നത്.
- എയർ പോക്കറ്റുകൾ: പ്രളയജലമോ അവശിഷ്ടങ്ങളോ മൂടാത്ത സുരക്ഷിത അറകളിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്ന ശ്വസനയോഗ്യമായ ഓക്സിജൻ.
- ജലാംശം: ഭക്ഷണമില്ലാതെ ശരീരം മൂന്നാഴ്ച വരെ താങ്ങിനിർത്തുമ്പോൾ, തുരങ്ക ഭിത്തികളിൽ നിന്നോ മറ്റോ ലഭിക്കുന്ന വെള്ളം നിർജ്ജലീകരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നു.
- ശരീരോഷ്മാവ് നിലനിർത്തൽ: ഒപ്പമുള്ളവരുമായി പരസ്പരം ചേർന്നിരുന്ന് ശരീരത്തിലെ ചൂട് നഷ്ടപ്പെടാതെ ഹൈപ്പോതെർമിയയെ പ്രതിരോധിക്കൽ.
- മാനസിക ഇച്ഛാശക്തി: പരിഭ്രാന്തി ഒഴിവാക്കി ഹൃദയമിടിപ്പും ശ്വാസോച്ഛ്വാസ നിരക്കും നിയന്ത്രിച്ചുനിർത്തുന്നത് വഴി ശരീരത്തിലെ പരിമിതമായ ഓക്സിജനും ഊർജ്ജവും കൂടുതൽ സമയം ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.
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