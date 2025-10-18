Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    18 Oct 2025 7:47 AM IST
    18 Oct 2025 7:47 AM IST

    അ​മ്പ​ത് പി​ന്നി​ടുമ്പോൾ ന​ല്ല​പ്രാ​യം

    ത​ല​ച്ചോ​റി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റ​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​കുന്ന​ത് 55-60 വ​യ​സ്സു​ക​ളി​ലാ​ണെ​ന്ന് പഠനം
    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    പ്രാ​യം കൂ​ടു​ന്തോ​റും ചി​ല​ർ​ക്ക് ആ​ധി​യും കൂ​ടും. ന​ല്ല പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ ചെ​യ്ത് തീ​ർ​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​പാ​ട് ഉ​ണ്ട് എ​ന്ന​തുത​ന്നെ കാ​ര്യം. എ​ന്നാ​ൽ, ഏ​താ​ണീ ന​ല്ല പ്രാ​യം? യൗ​വ​നം, ശൈ​ശ​വം എ​ന്നൊ​ക്കെ​യാ​വും മ​ന​സ്സി​ൽ വ​രു​ന്ന​ത് അ​ല്ലേ, എ​ങ്കി​ൽ എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​വും ന​ല്ല പ്രാ​യംത​ന്നെ​യാ​ണ് എ​ന്ന​താ​ണ് സ​ത്യം. പ​ക്ഷേ, ത​ല​ച്ചോ​റി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റ​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാകുന്ന​ത് 55-60 വ​യ​സ്സു​ക​ളി​ലാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യു​ക​യാ​ണ് ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യി​ലെ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ർ.

    ഈ ​പ്രാ​യ​പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ പ്ര​ശ്‌​ന​പ​രി​ഹാ​ര ജോ​ലി​ക​ളും തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന റാ​ങ്കി​ലു​ള്ള നേ​തൃ​പാ​ട​വ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​വു​ണ്ടാ​കും. അ​താ​യ​ത്, ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ മ​ധ്യ​കാ​ല​ത്താ​ണ് മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള മാ​ന​സി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​തി​ന്‍റെ മൂ​ർ​ധ​ന്യ​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​രു​പ​തു​ക​ളു​ടെ മ​ധ്യ​ത്തി​ലും മു​പ്പ​തു​ക​ളു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലു​മാ​ണ് മ​നു​ഷ്യ​ർ ശാ​രീ​രി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ൽ ഉ​ന്ന​തി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത് എ​ന്നാ​ണ് മു​ൻ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് താ​ര​ത​മ്യേ​ന ചെ​റി​യ ക​രി​യ​ർ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക ഉ​ന്ന​തി​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സം​ഗ​തി നേ​രെ മ​റി​ച്ചാ​ണ്.

    ധാ​ർ​മി​ക യു​ക്തി, ഓ​ർ​മശ​ക്തി, കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നെ​ടു​ക്കു​ന്ന വേ​ഗ​ം, അ​റി​വ്, വൈ​കാ​രി​ക ബു​ദ്ധി തു​ട​ങ്ങി​യ 16 സ്വ​ഭാ​വ​സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളും ബാ​ഹ്യ​ഗ​ത​സ്വ​ഭാ​വം, വൈ​കാ​രി​ക സ്ഥി​ര​ത, ബു​ദ്ധി​പൂ​ർ​വമാ​യ പെ​രു​മാ​റ്റം, സൗ​മ്യ​ത, ക്രി​യാ​ത്മ​ക​ത എ​ന്നീ വ്യ​ക്തി​ത്വ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളു​മാ​ണ് പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യി ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​ത്. ഈ ​ഗു​ണ​ങ്ങ​ളെ പ്രാ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പാ​ത​ക​ളു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള മാ​ന​സി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം 55 നും 60 ​നും ഇ​ട​യി​ൽ ഉ​ച്ച​സ്ഥാ​യി​യി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി പ്രഫ​സ​ർ ഗി​ഗ്നാ​ക് പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​തു പി​ന്നീ​ട് 65ൽനി​ന്ന് കു​റ​യാ​നും തു​ട​ങ്ങി. 75 വ​യ​സ്സി​നു ശേ​ഷം മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള മാ​ന​സി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, യു​ക്തി​ര​ഹി​ത​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ടു​ക്കാ​ൻ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന എ​ടു​ത്തു​ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ചെ​റു​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വ് 70 ക​ളി​ലും 80ക​ളി​ലും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ജേ​ണ​ലി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ഈ ​ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ൾ നി​ര​വ​ധി ബി​സി​ന​സ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ നേ​തൃ​ത്വ റോ​ളു​ക​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​മ്പ​തു​ക​ളി​ലും അ​റു​പ​തു​ക​ളി​ലും പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​ർ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ കാ​ര​ണം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. പ്രാ​യ​ത്തെ​യും ക​ഴി​വി​നെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത സ​ങ്ക​ൽ​പ്പ​ങ്ങ​ളെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. വ്യ​ക്തി​ക​ളെ അ​വ​രു​ടെ പ്രാ​യ​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യ​ല്ല മ​റി​ച്ച്, അ​വ​രു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ക​ഴി​വു​ക​ളി​ലും സ്വ​ഭാ​വ​വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളും മ​ന​സ്സിലാ​ക്കി​യാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്തേ​ണ്ട​ത് എ​ന്നുകൂ​ടി പ​ഠ​നം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

