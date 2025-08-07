Begin typing your search above and press return to search.
    7 Aug 2025 11:19 AM IST
    7 Aug 2025 11:19 AM IST

    44കാരന്‍റെ വൃക്കയിൽ നിന്ന്​ നീക്കം ചെയ്തത്​ നൂറിലധികം കല്ലുകൾ

    Kidney stone removed from 44 year old man
    വൃ​ക്ക​യി​ൽ നി​ന്ന്​ നീ​ക്കം ചെ​യ്ത ക​ല്ലു​ക​ൾ

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ക​ടു​ത്ത വ​യ​റ് വേ​ദ​ന​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് മു​ത​ല​ക്കോ​ടം ഹോ​ളി ഫാ​മി​ലി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ തൊ​ടു​പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ 44കാ​ര​ന്‍റെ വൃ​ക്ക​യി​ൽ നി​ന്ന്​ നീ​ക്കം ചെ​യ്ത​ത്​ നൂ​റി​ല​ധി​കം ക​ല്ലു​ക​ൾ.​ ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രു​ടെ വി​ദ​ഗ്ധ സം​ഘം ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ്​ വൃ​ക്ക​യി​ൽ ക​ല്ലു​ക​ളു​ള്ള​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്​.

    തു​ട​ർ​ന്ന് യൂ​റോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ഡോ. ​ആ​ർ. ശ​ര​വ​ണ​ൻ ക​ല്ലു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് നി​ല​വി​ൽ ഏ​റ്റ​വും നൂ​ത​ന ശാ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യാ​യ ആ​ർ.​ഐ.​ആ​ർ.​എ​സി​ന്​ വി​ധേ​യ​മാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ താ​ക്കോ​ൽ​ദ്വാ​ര ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യി​ലൂ​ടെ നൂ​റി​ല​ധി​കം ക​ല്ലു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്തു. രോ​ഗി സു​ഖം പ്രാ​പി​ച്ച് വ​രു​ന്ന​താ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

