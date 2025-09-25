Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health News
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 11:52 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 11:52 AM IST

    വ​രൂ, ഒ​ന്നി​ച്ച് ന​ട​ക്കാം; ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​നാ​യി...

    • കു​ട്ടി​ക​ളും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം
    • സൗ​ജ​ന്യ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന് ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡ് സ്കാ​ൻ ചെ​യ്യു​ക
    വ​രൂ, ഒ​ന്നി​ച്ച് ന​ട​ക്കാം; ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​നാ​യി...
    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ: ‘‘നി​ങ്ങ​ൾ നോ ​പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ ഇ​വി​ടെ ഒ​ന്നും സം​ഭ​വി​ക്കി​ല്ല. ഏ​തൊ​രു ദി​വ​സ​ത്തെ​യും പോ​ലെ ഈ ​ദി​വ​സ​വും ക​ട​ന്നു​പോ​കും. മ​റ​ക്ക​പ്പെ​ടും. പ​ക്ഷേ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ​യൊ​രു ഒ​റ്റ യെ​സ് ചി​ല​പ്പോ​ൾ ച​രി​ത്ര​മാ​കും. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു​പാ​ടു​പേ​ർ​ക്ക് യെ​സ് പ​റ​യാ​ൻ ധൈ​ര്യം പ​ക​രു​ന്ന ച​രി​ത്രം.’’ -​‘ട്രാ​ഫി​ക്’ സി​നി​മ​യി​ലെ ഈ ​സം​ഭാ​ഷ​ണം എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും മ​ന​സ്സി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 28 ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച നി​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന ഒ​രു യെ​സ് നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും എ​ന്നേ​ക്കു​മാ​യി താ​ങ്ങാ​യി മാ​റി​യാ​ലോ.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നും ന​മ്മു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി മാ​റ്റി​വെ​ച്ചാ​ലോ? ന​മ്മു​ടെ നാ​ട് ഒ​ന്നാ​കെ ഒ​രു കു​ടും​ബ​മാ​യി, ഒ​രേ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​നാ​യി ഒ​രു​മി​ച്ച് ന​ട​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ്. എ​ന്തി​നാ​ണെ​ന്ന​ല്ലേ, ന​മ്മു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി. ലോ​ക ഹൃ​ദ​യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ​യി​ൽ ഒ​രു പു​തി​യ ച​രി​ത്രം കു​റി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്നു. ‘ഹൃ​ദ​യം കൈ​വി​ടാ​തെ നോ​ക്കാം’ എ​ന്ന മ​ഹ​ത്താ​യ സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി ബി.​കെ.​സി.​സി ഹാ​ർ​ട്ട് ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് മാ​ധ്യ​മം ‘ഫാ​മി​ലി വാ​ക്ക​ത്തോ​ൺ’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തൊ​രു മ​ത്സ​ര​മ​ല്ല, നാ​ടൊ​ന്നാ​കെ കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ചു​വ​ടു​വെ​ക്കു​ന്ന സ്നേ​ഹ​യാ​ത്ര​യാ​ണി​ത്. ഈ ​കൂ​ട്ട ന​ട​ത്ത​ത്തി​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​ങ്കു​ചേ​രാം.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 28ന് ​രാ​വി​ലെ കൃ​ത്യം ആ​റി​നാ​ണ് കൂ​ട്ട​ന​ട​ത്തം. പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ പൂ​പ്പ​ലം ബി.​കെ.​സി.​സി ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ മു​ൻ​വ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി പൊ​ന്ന്യാ​കു​ർ​ശി ബൈ​പാ​സി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച് ര​ണ്ടു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ന​ട​ന്ന്, തി​രി​ച്ച് മാ​ധ്യ​മം പൂ​പ്പ​ലം ഓ​ഫി​സി​ൽ സ​മാ​പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ‘വാ​ക്ക​ത്തോ​ൺ’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കു​ട്ടി​ക​ളും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഇ​തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ തി​ക​ച്ചും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്. പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഇ​ന്നു​ത​ന്നെ ഇ​തോ​ടൊ​പ്പ​മു​ള്ള ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡ് സ്കാ​ൻ ചെ​യ്ത് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തു​ക. മ​റ​ക്കേ​ണ്ട, ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ന​മു​ക്ക് ഒ​രു​മി​ച്ച് ന​ട​ക്കാം.

