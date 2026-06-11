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    Health News
    Posted On
    date_range 11 Jun 2026 6:58 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jun 2026 6:58 AM IST

    ശ്വാ​​സ​​കോ​​ശാ​​ർ​​ബു​​ദ സാ​​ധ്യ​​ത നേ​​ര​​ത്തേ തി​​രി​​ച്ച​​റി​​യാം; പു​​തി​​യ ര​​ക്ത​​പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന​​യി​​ൽ പ്ര​​തീ​​ക്ഷ

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    ശ്വാ​​സ​​കോ​​ശാ​​ർ​​ബു​​ദ സാ​​ധ്യ​​ത നേ​​ര​​ത്തേ തി​​രി​​ച്ച​​റി​​യാം; പു​​തി​​യ ര​​ക്ത​​പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന​​യി​​ൽ പ്ര​​തീ​​ക്ഷ
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    ശ്വാ​​സ​​കോ​​ശാ​​ർ​​ബു​​ദം (ല​​ങ് കാ​​ൻ​​സ​​ർ) രോ​​ഗ​​നി​​ർ​​ണ​​യം ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന​​തി​​ന് അ​​ഞ്ച് വ​​ർ​​ഷ​​ത്തി​​ലേ​​റെ മു​​മ്പുത​​ന്നെ രോ​​ഗ​​സാ​​ധ്യ​​ത തി​​രി​​ച്ച​​റി​​യാ​​ൻ ക​​ഴി​​യു​​ന്ന പു​​തി​​യ ര​​ക്ത​​പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന വി​​ക​​സി​​പ്പി​​ച്ച​​താ​​യി ഗ​​വേ​​ഷ​​ക​​ർ. രോ​​ഗം പൂ​​ർ​​ണ​​മാ​​യി വി​​ക​​സി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ന് മു​​മ്പുത​​ന്നെ അ​​പ​​ക​​ട​​സാ​​ധ്യ​​ത ക​​ണ്ടെ​​ത്തി പ്ര​​തി​​രോ​​ധ ന​​ട​​പ​​ടി​​ക​​ൾ സ്വീ​​ക​​രി​​ക്കാ​​ൻ ഈ ​​ക​​ണ്ടെ​​ത്ത​​ൽ സ​​ഹാ​​യി​​ക്കു​​മെ​​ന്നാ​​ണ് ഗ​​വേ​​ഷ​​ക​​രു​​ടെ വി​​ല​​യി​​രു​​ത്ത​​ൽ.

    ശാ​​സ്ത്ര ജേ​​ർ​​ണ​​ലാ​​യ സെ​​ൽ പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​​ക​​രി​​ച്ച പ​​ഠ​​ന​​ത്തി​​ൽ ലോ​​ക​​ത്തി​​ന്റെ വി​​വി​​ധ ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ നി​​ന്നു​​ള്ള 48,000ത്തി​​ല​​ധി​​കം ര​​ക്ത​​സാ​​മ്പി​​ളു​​ക​​ൾ വി​​ശ​​ക​​ല​​നം ചെ​​യ്തു. ഇ​​തി​​ലൂ​​ടെ ശ്വാ​​സ​​കോ​​ശാ​​ർ​​ബു​​ദ സാ​​ധ്യ​​ത സൂ​​ചി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന 14 പ്രോ​​ട്ടീ​​നു​​ക​​ളു​​ടെ പ്ര​​ത്യേ​​ക ‘ബ്ല​​ഡ് സി​​ഗ്നേ​​ച്ച​​ർ’ ഗ​​വേ​​ഷ​​ക​​ർ തി​​രി​​ച്ച​​റി​​ഞ്ഞു. രോ​​ഗ​​നി​​ർ​​ണ​​യ​​ത്തി​​ന് ശ​​രാ​​ശ​​രി 5.6 വ​​ർ​​ഷം മു​​മ്പുത​​ന്നെ ഈ ​​സി​​ഗ്നേ​​ച്ച​​ർ അ​​പ​​ക​​ട​​സാ​​ധ്യ​​ത പ്ര​​വ​​ചി​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​യി പ​​ഠ​​നം ക​​ണ്ടെ​​ത്തി.

    ഈ ​​പ്രോ​​ട്ടീ​​ൻ സി​​ഗ്നേ​​ച്ച​​ർ ട്യൂ​​മ​​റി​​ൽ നി​​ന്ന​​ല്ല, മ​​റി​​ച്ച് ശ്വാ​​സ​​കോ​​ശ​​ത്തി​​ൽ കാ​​ൻ​​സ​​ർ രൂ​​പ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​തി​​നുമു​​മ്പ് ഉ​​ണ്ടാ​​കു​​ന്ന ദീ​​ർ​​ഘ​​കാ​​ല അ​​ണു​​ബാ​​ധാ​​പ​​ര​​മാ​​യ (inflammatory) മാ​​റ്റ​​ങ്ങ​​ളു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട​​താ​​കാ​​മെ​​ന്ന് ഗ​​വേ​​ഷ​​ക​​ർ ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടു​​ന്നു. ഇ​​തി​​ലൂ​​ടെ രോ​​ഗം ആ​​രം​​ഭി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ന് മു​​മ്പു​​ള്ള ഒ​​രു ‘പ്രീ-​​ഡി​​സീ​​സ്’ ഘ​​ട്ടം തി​​രി​​ച്ച​​റി​​യാ​​ൻ ക​​ഴി​​യു​​മെ​​ന്നാ​​ണ് അ​​വ​​ർ പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത്.

    ലോ​​ക​​ത്ത് കാ​​ൻ​​സ​​ർ മ​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് പ്ര​​ധാ​​ന കാ​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ളി​​ലൊ​​ന്നാ​​ണ് ശ്വാ​​സ​​കോ​​ശാ​​ർ​​ബു​​ദം. നി​​ല​​വി​​ലെ സ്ക്രീ​​നി​​ങ് പ​​ദ്ധ​​തി​​ക​​ൾ പ്ര​​ധാ​​ന​​മാ​​യും ദീ​​ർ​​ഘ​​കാ​​ല പു​​ക​​വ​​ലി ച​​രി​​ത്ര​​മു​​ള്ള​​വ​​രി​​ൽ കേ​​ന്ദ്രീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നാ​​ൽ നി​​ര​​വ​​ധി കേ​​സു​​ക​​ൾ രോ​​ഗം പു​​രോ​​ഗ​​മി​​ച്ച ശേ​​ഷ​​മാ​​ണ് ക​​ണ്ടെ​​ത്ത​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​ത്. പു​​തി​​യ ര​​ക്ത​​പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന വ്യാ​​പ​​ക​​മാ​​യി ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കാ​​നാ​​യാ​​ൽ പു​​ക​​വ​​ലി​​ക്കാ​​ത്ത​​വ​​രി​​ൽപോ​​ലും അ​​പ​​ക​​ട​​സാ​​ധ്യ​​ത നേ​​ര​​ത്തേ ക​​ണ്ടെ​​ത്താ​​ൻ ക​​ഴി​​യു​​മെ​​ന്ന് ഗ​​വേ​​ഷ​​ക​​ർ പ്ര​​തീ​​ക്ഷി​​ക്കു​​ന്നു.

    ആസ്ട്രേ​​ലി​​യ​​യി​​ലെ വാ​​ൾ​​ട്ട​​ർ ആ​​ൻ​​ഡ് എ​​ലി​​സ ഹാ​​ൾ ഇ​​ൻ​​സ്റ്റി​​റ്റ്യൂ​​ട്ട് ഓ​​ഫ് മെ​​ഡി​​ക്ക​​ൽ റി​​സ​​ർ​​ചി​​ലെ ശാ​​സ്ത്ര​​ജ്ഞ​​ർ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ട്ട സം​​ഘ​​മാ​​ണ് പ​​ഠ​​നം ന​​ട​​ത്തി​​യ​​ത്.

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    TAGS:HealthGeneral Healthblood testlung cancer
    News Summary - Lung cancer risk can be detected early; hope in new blood test
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