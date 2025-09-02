Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health News
    2 Sept 2025 7:29 AM IST
    2 Sept 2025 7:29 AM IST

    ഈ ​​കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ ശ്ര​​ദ്ധി​​ച്ചാ​​ൽ പ്ര​​മേ​​ഹം നി​​യ​​ന്ത്രി​​ക്കാം

    പ്ര​​മേ​​ഹ​​രോ​​ഗം ഇ​​ന്ന് എ​​ല്ലാ​​വ​​രി​​ലും പ്രാ​​യ​​ഭേ​​ദ​​മ​​ന്യേ സ​​ർ​​വസാ​​ധാ​​ര​​ണ​​ മാ​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. ഭ​​ക്ഷണ​​കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ വ​​രു​​ത്തു​​ന്ന ചെ​​റി​​യ അ​​ശ്ര​​ദ്ധ​​ക​​ൾ​​ക്കു​​ പോ​​ലും ഭാ​​വി​​യി​​ൽ വ​​ലി​​യ വി​​ല കൊ​​ടു​​ക്കേ​​ണ്ടി​​വ​​രാം. എ​​ന്നാ​​ൽ, ന​​മ്മു​​ടെ ജീ​​വി​​ത​​ശൈ​​ലി​​യി​​ൽ വ​​രു​​ത്തു​​ന്ന ചെ​​റി​​യ മാ​​റ്റ​​ങ്ങ​​ൾപോ​​ലും പ്ര​​മേ​​ഹ​​ത്തെ ത​​ട​​യാ​​ൻ സ​​ഹാ​​യി​​ക്കും

    വെ​​റും വ​​യ​​റ്റി​​ൽ പ​​ഴ​​ങ്ങ​​ൾ ക​​ഴി​​ക്ക​​രു​​ത്

    ആ​​രോ​​ഗ്യ​​ക​​ര​​മാ​​യ ഭ​​ക്ഷ​​ണ​​ത്തി​​ന്‍റെ പ്ര​​ധാ​​ന ഘ​​ട​​ക​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ് പ​​ഴ​​ങ്ങ​​ൾ. എ​​ന്നാ​​ൽ, പ്ര​​മേ​​ഹ​​മു​​ള്ള​​വ​​ർ വെ​​റും വ​​യ​​റ്റി​​ൽ പ​​ഴ​​ങ്ങ​​ൾ ക​​ഴി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ പ​​ഴ​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ പ​​ഞ്ച​​സാ​​ര വേ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ ആ​​ഗി​​ര​​ണം ചെ​​യ്യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​തി​​നാ​​ൽ ര​​ക്ത​​ത്തി​​ലെ പ​​ഞ്ച​​സാ​​ര​​യു​​ടെ അ​​ള​​വ് കു​​ത്ത​​നെ ഉ​​യ​​രാ​​ൻ കാ​​ര​​ണ​​മാ​​കു​​മെ​​ന്ന് പ്ര​​മേ​​ഹ രോ​​ഗ വി​​ദ​​ഗ്ധ​​യാ​​യ ക​​നി​​ക്ക മ​​ൽ​​ഹോ​​ത്ര മു​​ന്ന​​റി​​യി​​പ്പ് ന​​ൽ​​കു​​ന്നു. പ്രോ​​ട്ടീ​​ൻ, ആ​​രോ​​ഗ്യ​​ക​​ര​​മാ​​യ കൊ​​ഴു​​പ്പു​​ക​​ൾ എ​​ന്നി​​വ അ​​ട​​ങ്ങി​​യ ഭ​​ക്ഷ​​ണ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ കൂ​​ടെ പ​​ഴ​​ങ്ങ​​ൾ ക​​ഴി​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​ണ് ഉ​​ത്ത​​മം.

    ബെ​​റി​​ക​​ൾ, ആ​​പ്പി​​ൾ, പി​​യ​​ർ തു​​ട​​ങ്ങി നാ​​രു​​ക​​ള​​ട​​ങ്ങി​​യ പ​​ഴ​​ങ്ങ​​ൾ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്കാ​​നും ശ്ര​​ദ്ധി​​ക്ക​​ണം. ജ്യൂ​​സു​​ക​​ളും ടി​​ന്നി​​ല​​ട​​ച്ച പ​​ഴ​​ങ്ങ​​ളും ഒ​​ഴി​​വാ​​ക്കാം. ഓ​​ർ​​മിക്കു​​ക, പ്ര​​മേ​​ഹം നി​​യ​​ന്ത്രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് പ​​ഴ​​ങ്ങ​​ൾ ഒ​​ഴി​​വാ​​ക്കി​​ക്കൊ​​ണ്ടാ​​ക​​രു​​ത്, മ​​റി​​ച്ച് അ​​വ ബു​​ദ്ധി​​പൂ​​ർ​​വം തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്കു​​ക​​യും സ​​മീ​​കൃ​​താ​​ഹാ​​ര​​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​ക്കി​​യു​​മാ​​ക​​ണം. ആ​​രോ​​ഗ്യ​​ക​​ര​​മാ​​യ കൊ​​ഴു​​പ്പു​​ക​​ൾ, നാ​​രു​​ക​​ൾ, പ്രോ​​ട്ടീ​​ൻ എ​​ന്നി​​വ അ​​ട​​ങ്ങി​​യ സ​​മീ​​കൃ​​ത ഭ​​ക്ഷ​​ണം തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​ണ് ഏ​​റ്റ​​വും സു​​ര​​ക്ഷി​​തം.

    ആ​​ഹാ​​ര​​ത്തി​​നുശേ​​ഷം ന​​ട​​ക്കാം

    ര​​ക്ത​​ത്തി​​ലെ പ​​ഞ്ച​​സാ​​ര നി​​യ​​ന്ത്രി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നു​​ള്ള ഏ​​റ്റ​​വും ഫ​​ല​​പ്ര​​ദ​​വും പ്രാ​​യോ​​ഗി​​ക​​വു​​മാ​​യ മാ​​ർ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളി​​ലൊ​​ന്നാ​​ണ് ഭ​​ക്ഷ​​ണം ക​​ഴി​​ച്ച​​തി​​നു​​ശേ​​ഷ​​മു​​ള്ള ന​​ട​​ത്തം. ഭ​​ക്ഷ​​ണ​​ത്തി​​നുശേ​​ഷം വെ​​റും 10 മി​​നി​​റ്റ് ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ഗ്ലൂ​​ക്കോ​​സി​​ന്‍റെ അ​​ള​​വ് ഗ​​ണ്യ​​മാ​​യി കു​​റ​​യ്ക്കു​​ക​​യും ദീ​​ർ​​ഘ​​കാ​​ലാ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തി​​ൽ പ്ര​​മേ​​ഹ​​ത്തെ ചെ​​റു​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്യു​​ന്നു.

    സാ​​ല​​ഡ് അ​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ വ​​ഴ​​റ്റി​​യ പ​​ച്ച​​ക്ക​​റി​​ക​​ൾ പോ​​ലു​​ള്ള അ​​ന്ന​​ജം ഇ​​ല്ലാ​​ത്ത പ​​ച്ച​​ക്ക​​റി​​ക​​ൾ പ്ര​​ധാ​​ന ഭ​​ക്ഷ​​ണ​​ത്തി​​ന് മു​​മ്പ് ക​​ഴി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ആ​​ഹാ​​രശേ​​ഷ​​മു​​ള്ള ര​​ക്ത​​ത്തി​​ലെ പ​​ഞ്ച​​സാ​​ര​​യു​​ടെ അ​​ള​​വ് വ​​ർ​​ധി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് നി​​യ​​ന്ത്രി​​ക്കു​​മെ​​ന്ന് ശാ​​സ്ത്രീ​​യ​​മാ​​യി തെ​​ളി​​യി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടി​​ട്ടു​​ണ്ടെ​​ന്നും ക​​ൽ​​ക്കി പ​​റ​​യു​​ന്നു. ഇ​​വ​​യി​​ല​​ട​​ങ്ങി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്ന നാ​​രു​​ക​​ളാ​​ണ് ഇ​​തി​​ന് സ​​ഹാ​​യി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്.

    അ​​ത്താ​​ഴം വൈ​​കേ​​ണ്ട

    വൈ​​കി​​യു​​ള്ള അ​​ത്താ​​ഴം ശ​​രീ​​ര​​ത്തി​​ന്റെ സ്വാ​​ഭാ​​വി​​ക താ​​ള​​ക്ര​​മ​​ങ്ങ​​ളെ അ​​സ്വ​​സ്ഥ​​മാ​​ക്കു​​ന്നു. രാ​​ത്രി​​യി​​ൽ ഇ​​ൻ​​സു​​ലി​​ൻ സം​​വേ​​ദ​​ന​​ക്ഷ​​മ​​ത കു​​റ​​വാ​​ണ്. അ​​തി​​നാ​​ൽ വൈ​​കി ഭ​​ക്ഷ​​ണം ക​​ഴി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് രാ​​ത്രി​​യി​​ൽ പ​​ഞ്ച​​സാ​​ര​​യു​​ടെ​​യും കോ​​ർ​​ട്ടി​​സോ​​ളി​​ന്റെ​​യും അ​​ള​​വ് വ​​ർ​​ധിപ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ലേ​​ക്ക് ന​​യി​​ക്കു​​ന്നു.

    കാ​​ല​​ക്ര​​മേ​​ണ ഇ​​ത് രോ​​ഗാ​​വ​​സ്ഥ മൂ​​ർച്ഛിക്കാ​​ൻ കാ​​ര​​ണ​​മാ​​കു​​ന്നു. അ​​ത്താ​​ഴം നേ​​ര​​ത്തേ ക​​ഴി​​ക്കു​​ന്ന​​തും പ​​ച്ച​​ക്ക​​റി​​ക​​ൾ​​ക്ക് മു​​ൻ​​ഗ​​ണ​​ന ന​​ൽ​​കു​​ന്ന​​തും പ്ര​​മേ​​ഹ​​ത്തെ അ​​ക​​റ്റിനി​​ർ​​ത്തു​​ന്ന​​തി​​ൽ പ്ര​​ധാ​​ന​​മാ​​ണ്.

