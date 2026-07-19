ചുണ്ട് ഒരു വശത്തേക്ക് കോടുക, കണ്ണ് അടക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുക; പേടിക്കേണ്ട, അറിയാം ബെൽസ് പാൾസിയെ

ചുണ്ട് ഒരു വശത്തേക്ക് കോടുക, കണ്ണ് അടക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുക; പേടിക്കേണ്ട, അറിയാം ബെൽസ് പാൾസിയെtext_fields
ഇന്ന് ആളുകളിൽ ധാരാളം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ബെൽസ് പാൾസി (Bell's Palsy) അഥവാ മുഖ പക്ഷാഘാതം. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതെല്ലാം വിശദീകരിക്കുകയാണ് ന്യൂറോ സർജൻ ഡോ. അരുൺ ഉമ്മൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്:
ഒരു ദിവസം രാവിലെ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്തോ അസ്വാഭാവികത നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ ചിരിയിൽ ഒരു വശത്തേക്ക് കോട്ടം കാണപ്പെടുന്നു, ഒരു കണ്ണ് പൂർണ്ണമായി അടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നു. പെട്ടെന്ന് പരിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാകുന്നു: "എനിക്ക് പക്ഷാഘാതം (സ്ട്രോക്ക്) ഉണ്ടായതാണോ?" ഓരോ വർഷവും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ 'ബെൽസ് പാൾസി' (Bell's palsy) എന്ന അവസ്ഥ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇത്തരമൊരു ഭീതിജനകമായ അനുഭവത്തിലൂടെയാണ്.
പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ അവസ്ഥ ആശങ്കാജനകമാണെങ്കിലും, ബെൽസ് പാൾസി സാധാരണയായി ഒരു താൽക്കാലിക അവസ്ഥയാണ്; കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സ ലഭിച്ചാൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഇതിൽ നിന്ന് മികച്ച രീതിയിൽ സുഖം പ്രാപിക്കുന്നു. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക, എപ്പോൾ അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം തേടണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, പക്ഷാഘാതവുമായുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയുക എന്നിവയിലൂടെ ഭയത്തെ മാറ്റിനിർത്തി ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും ശരിയായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും.
എന്താണ് ബെൽസ് പാൾസി?
ഈ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി വിവരിച്ച സ്കോട്ടിഷ് ശസ്ത്രക്രിയാ വിദഗ്ധനായ 'സർ ചാൾസ് ബെല്ലിന്റെ' പേരാണ് ഇതിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മുഖത്തിന്റെ ഒരു വശത്ത് പെട്ടെന്ന് ബലഹീനത ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ബെൽസ് പാൾസി. സാധാരണയായി മുഖ നാഡിയുടെ (Facial Nerve) വീക്കം മൂലമാണിത്. കൃത്യമായ കാരണം അജ്ഞാതമാണെങ്കിലും, ഇത് പലപ്പോഴും വൈറൽ അണുബാധകളുമായോ അമിതമായ രോഗപ്രതിരോധ പ്രതികരണവുമായോ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക... ബെൽസ് പാൾസി പക്ഷാഘാതമല്ല.
കാരണങ്ങൾ
• വൈറൽ അണുബാധകൾ - ഹെർപ്പസ് സിംപ്ലക്സ് വൈറസ് (ജലദോഷത്തിന് കാരണമാകുന്ന) ആണ് ഏറ്റവും സാധാരണയായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈറസ്, എന്നാൽ എപ്സ്റ്റൈൻ-ബാർ, വാരിസെല്ല-സോസ്റ്റർ (ചിക്കൻപോക്സ്, ഷിംഗിൾസ്) പോലുള്ള മറ്റ് വൈറസുകളും കോവിഡ്-19 വൈറസും പോലും ബെൽസ് പാൾസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
• രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രതികരണം - ശരീരത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം മുഖ നാഡിയെ തെറ്റായി ആക്രമിക്കുകയും വീക്കം, കേടുപാടുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്തേക്കാം.
• മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ - ബാക്ടീരിയ അണുബാധകൾ, സമ്മർദ്ദം, തലയിലോ മുഖത്തോ ഉള്ള ആഘാതം, മുഴകൾ, ചില മെഡിക്കൽ അവസ്ഥകൾ എന്നിവ സാധാരണമല്ലാത്ത കാരണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ലക്ഷണങ്ങൾ
• മുഖ ബലഹീനത അല്ലെങ്കിൽ തളർച്ച: നേരിയ തൂങ്ങൽ മുതൽ മുഖത്തെ പേശികൾ ഒരു വശത്തേക്ക് ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാം.
• മുഖം തൂങ്ങൽ.
• കണ്ണ് അടയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്.
• വരണ്ട കണ്ണുകളോ വായയോ: കണ്ണുനീർ ഉത്പാദനം കുറയുന്നത് കണ്ണുകൾ വരണ്ടതാക്കും, ഉമിനീർ കുറയുന്നത് വായ വരണ്ടതാക്കും.
• രുചിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ.
• ശബ്ദത്തോടുള്ള സംവേദനക്ഷമത.
• വേദന: ബാധിച്ച ഭാഗത്ത് താടിയെല്ലിനോ ചെവിക്കോ ചുറ്റുമുള്ള വേദനയും അപൂർവ്വമായി കാണാം.
• തലവേദന: ചില വ്യക്തികൾക്ക് തലവേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു.
ചികിത്സ എപ്രകാരം?
രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങി ആദ്യത്തെ 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചികിത്സ ആരംഭിക്കുമ്പോഴാണ് ബെൽസ് പാൾസി ചികിത്സ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമാകുന്നത്. നേരത്തെയുള്ള രോഗനിർണ്ണയവും ഉടനടിയുള്ള ചികിത്സയും പൂർണ്ണമായ രോഗമുക്തിക്കുള്ള സാധ്യത ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
സ്റ്റീറോയിഡുകൾ: സ്റ്റീറോയിഡ് പോലുള്ള മരുന്നുകൾ വീക്കം കുറയ്ക്കുകയും നാഡി വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.
ആൻറിവൈറൽ മരുന്നുകൾ: മുഖത്തെ പേശികൾക്ക് കടുത്ത ബലഹീനതയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആന്റിവൈറൽ മരുന്നുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം; എന്നിരുന്നാലും, അവയുടെ പ്രയോജനം പരിമിതമാണ്. സ്റ്റീറോയിഡുകൾക്കൊപ്പം അവ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടാം.
നാഡികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയോ ആരോഗ്യത്തെയോ സഹായിക്കുന്ന മരുന്നുകളും കർശനമായ വൈദ്യനിരീക്ഷണത്തിൽ നൽകാവുന്നതാണ്.
കണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും അത്രതന്നെ പ്രധാനമാണ്. കൺപോളകൾ പൂർണ്ണമായി അടയുന്നില്ലെങ്കിൽ, കോർണിയ ഉണങ്ങിപ്പോകാനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. രോഗികൾ പകൽ സമയത്ത് കൃത്രിമ കണ്ണുനീർ തുള്ളികളും (artificial tear drops) രാത്രിയിൽ കണ്ണിന് ഈർപ്പം നൽകുന്ന തരം തൈലവും (lubricating ointment) ഉപയോഗിക്കണം; കൂടാതെ, ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കൺപോളകൾ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അടച്ചുവെക്കുകയോ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ സംരക്ഷണ കണ്ണടകൾ ധരിക്കുകയോ ചെയ്യണം.
രോഗമുക്തി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, ഫേഷ്യൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിയും ഫേഷ്യൽ വ്യായാമങ്ങളും പേശികളുടെ ടോൺ നിലനിർത്താനും, സമമിതി മെച്ചപ്പെടുത്താനും, അസാധാരണമായ മുഖചലനങ്ങൾ പോലുള്ള സങ്കീർണതകൾ കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും. സൗമ്യമായ മസാജും ബയോഫീഡ്ബാക്ക് തെറാപ്പിയും തിരഞ്ഞെടുത്ത രോഗികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടേക്കാം.
മിക്ക രോഗികളും (80-90%) മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായും സുഖം പ്രാപിക്കുന്നു. കടുത്ത ബലഹീനത, രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു വരിക, അല്ലെങ്കിൽ രോഗമുക്തി വൈകുക എന്നീ സാഹചര്യങ്ങളുള്ളവർ, മുഖത്തെ ബലഹീനത മാറാതെ നിൽക്കുന്ന പക്ഷം ബോട്ടിലിനം ടോക്സിൻ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ (botulinum toxin injections) അല്ലെങ്കിൽ പുനർനിർമ്മാണ ചികിത്സകൾ (reconstructive procedures) പോലുള്ളവ പരിഗണിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഒരു ന്യൂറോ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെക്കൊണ്ട് പരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണ്.
ബെൽസ് പാൾസി പുഞ്ചിരിയെ ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് മാറ്റിയേക്കാം, എന്നാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നില്ല. നേരത്തെയുള്ള രോഗനിർണ്ണയം, കൃത്യസമയത്തുള്ള ചികിത്സ, കണ്ണുകളുടെ ശരിയായ സംരക്ഷണം എന്നിവയിലൂടെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും പൂർണ്ണമായി സുഖം പ്രാപിച്ച് സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നു. പരിഭ്രമിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് വേഗത്തിൽ നടപടിയെടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. സുഖം പ്രാപിക്കുന്ന ഓരോ പുഞ്ചിരിയും, സ്വയം സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള തലച്ചോറിന്റെ അത്ഭുതകരമായ കഴിവിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ, പുഞ്ചിരിയിൽ പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചാൽ, അതൊരു ഭയത്തിന്റെ തുടക്കമല്ല, മറിച്ച് പ്രതീക്ഷയുടെ തുടക്കമാകട്ടെ.
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