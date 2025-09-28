Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightHealth Newschevron_rightഒടുക്കത്തെ സ്ട്രസ്
    Health News
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 7:02 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 7:04 AM IST

    ഒടുക്കത്തെ സ്ട്രസ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഒടുക്കത്തെ സ്ട്രസ്
    cancel

    ഊ​ണും ഉ​റ​ക്ക​വു​മി​ല്ലാ​തെ മു​ഴു​നേ​രം ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രാ​ണോ നി​ങ്ങ​ൾ, അ​തും വ​ലി​യ സ​മ്മ​ർ​ദത്തി​ന​ടി​പ്പെ​ട്ട്? എ​ങ്കി​ൽ ക​രു​തി​യി​രി​ക്ക​ണം. ഇ​ങ്ങ​നെ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ്.ക​രോ​ഷി സി​ൻ​ഡ്രം എ​ന്നാ​ണ് ഈ ​രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നു ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന പു​തി​യൊ​രു ആ​രോ​ഗ്യ അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ എന്നും പറയാം. ഒ​രു കാ​ല​ത്ത്, ജ​പ്പാ​നി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത സി​ൻ​ഡ്രോം അ​തി​രു​ക​ൾ ഭേ​ദി​ച്ച് ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തു​​മെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ‘കേ​രോ​ഷി’ എ​ന്ന ജാ​പ്പ​നീ​സ് പ​ദ​ത്തി​ന​ർ​ഥം അ​മി​താ​ധ്വ​ാനം എ​ന്നാ​ണ്.‘അ​മി​താ​​ധ്വ​ാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ മ​ര​ണം’ എ​ന്നാ​ണ് ക​രോ​ഷി സി​ൻ​ഡ്രം എ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് അ​ർ​ഥ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​​ങ്കേ​തി​കവി​ദ്യ​യു​ടെ നൂ​ത​ന ലോ​ക​ത്ത് പു​തി​യ ആ​രോ​ഗ്യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന ക​രോ​ഷി സി​ൻ​ഡ്രോ​മി​നെ​പ്പ​റ്റി കൂടു​ത​ല​റി​യാം.

    മ​നു​ഷ്യ​ശ​രീ​രം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ​വെ​ച്ച് ഏ​റ്റ​വും ക​ഠി​ന​മാ​യ വേ​ദ​ന ഹാ​ർ​ട്ട​റ്റാ​ക്കു​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ഴാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യാം. എ​ന്നാ​ൽ, കൊ​റോ​ണ​റി ധ​മ​നി​യി​ലെ ബ്ലോ​ക്കി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ഹാ​ർ​ട്ട​റ്റാ​ക്ക് സം​ഭ​വി​ക്കാ​തെ​യും ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലെ മ​റ്റുഘ​ട​ന​ക​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന വീ​ക്കം മൂ​ല​വും നെ​ഞ്ചി​ൽ അ​സ്വാ​സ്ഥ്യ​മു​ണ്ടാ​കാം. ഇ​വ ക​ഠി​ന​മാ​യ നെ​ഞ്ചു​വേ​ദ​ന​യു​ണ്ടാ​ക്കാം.

    2023 ജൂ​ണി​ൽ ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ലെ ജാം​ന​ഗ​റി​ൽ 41 വ​യ​സ്സ് മാ​ത്ര​മു​ള്ള ഡോ. ​ഗൗ​ര​വ് ഗാ​ന്ധി തി​ക​ച്ചും ആ​ക​സ്മി​ക​മാ​യി മ​രി​ച്ച​ത് ഇ​ന്നും ഞെ​ട്ട​ലോ​ടെ വൈ​ദ്യ​സ​മൂ​ഹം ഓ​ർ​മി​ക്കു​ന്നു. ദി​വ​സേ​ന 14 മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ഏ​റെ തി​ര​ക്കു​ള്ള കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി​സ്റ്റാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. 16000ത്തോ​ളം ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി​ക​ൾ ചു​രു​ങ്ങി​യ കാ​ലം​കൊ​ണ്ട് ചെ​യ്തു തീ​ർ​ത്ത​യാ​ൾ. തി​ര​ക്കേ​റി​യ ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തെ ജോ​ലി​ക്കു​ശേ​ഷം അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യി​ൽ പെ​ട്ടെ​ന്ന് ദേ​ഹാ​സ്വാ​സ്ഥ്യ​മു​ണ്ടാ​വു​ന്നു. ഉ​ട​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പോ​യി ഇ.​സി.​ജി എ​ടു​ത്തു. അ​തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് പ്ര​ശ്ന​മൊ​ന്നും ക​ണ്ടി​രു​ന്നി​ല്ല. ആ ​ആ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ചു​വീ​ട്ടി​ൽ​വ​ന്ന് കി​ട​ന്നു​റ​ങ്ങി​യ ഡോ​ക്ട​ർ പി​റ്റേ​ന്ന് രാ​വി​ലെ ഉ​റ​ക്ക​മു​ണ​ർ​ന്നി​ല്ല; ഭാ​ര്യ ത​ട്ടി വി​ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ച​ല​ന​മ​റ്റ് കി​ട​ക്കു​ന്നു.

    വി​ശ്ര​മ​മി​ല്ലാ​തെ, ഒ​ടു​ങ്ങാ​ത്ത സ്ട്രെ​സു​മാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന പ​ല ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രും പെ​ട്ടെ​ന്ന് മ​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യി വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ വ​രു​ന്നു. അ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നു മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഗൗ​ര​വി​ന്റെ മ​ര​ണം. ഗൗ​ര​വി​ന് അ​മി​ത​ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദ​മോ പ്ര​മേ​ഹ​മോ വ​ർ​ധി​ച്ച കൊ​ള​സ്റ്റ​റോ​ളോ ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. മ​ദ്യ​പാ​നം പോ​ലു​ള്ള ദു​ശ്ശീ​ല​ങ്ങ​ളും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​ഥ​വ, പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ പ​റ​യ​ത്ത​ക്ക ആ​പ​ത്ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​ത്ത ആ​രോ​ഗ്യ​വാ​നാ​യ ഒ​രാ​ൾ. പ​ക്ഷേ, ഡോ​ക്‌​ട​ർ​ക്ക് ഒ​ന്നു​മാ​ത്ര​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു: അ​ത് വ​ലി​യ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലു​ള്ള ജോ​ലി​യും അ​മി​താ​ധ്വാ​ന​വു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    26 വ​യ​സ്സ് മാ​ത്ര​മു​ള്ള എ​റ​ണാ​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​നി ചാ​ർ​ട്ടേ​ർ​ഡ് അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്റ് അ​ന്ന സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ പു​ണെ​യി​ലെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണു​മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വം ആ​ദ്യം ഒ​രു വാ​ർ​ത്ത​യേ​യാ​യി​ല്ല. 2024 ജൂ​ലൈ 21ന് ​ആ​ക​സ്മി​ക​മാ​യി മ​രി​ച്ച ആ ​ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രി​യു​ടെ വി​യോ​ഗ​ത്തെ ചു​റ്റി​പ്പ​റ്റി​യു​ള്ള ദു​രൂ​ഹ​ത​ക​ൾ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹം അ​റി​യു​ന്ന​ത് അ​മ്മ​യു​ടെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്.

    പു​ണെ​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ദി​വ​സേ​ന 18 മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം വി​ശ്ര​മ​വും ഊ​ണും ഉ​റ​ക്ക​വു​മി​ല്ലാ​തെ ജോ​ലി​ചെ​യ്‌​ത്‌ ഒ​ടു​ങ്ങാ​ത്ത സ്‌​ട്രെ​സോ​ടെ പ​ല പ്രാ​വ​ശ്യം ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ നെ​ഞ്ചു​വേ​ദ​ന​ക്കു​ള്ള ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി എ​ത്തി. അ​പ്പോ​ൾ എ​ടു​ത്ത ഇ.​സി.​ജി​ക​ളെ​ല്ലാം നോ​ർ​മ​ൽ. അ​വ​സാ​നം, അ​മി​ത ജോ​ലി​ഭാ​ര​വും പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര​ക്കു​റ​വും വി​ട്ടു​മാ​റാ​ത്ത മ​നോ​സം​ഘ​ർ​ഷ​വും അ​തി​രു​വി​ട്ട​പ്പോ​ൾ ഹൃ​ദ​യ​സ്ത‌ം​ഭ​നം മൂ​ലം കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണു​മ​രി​ച്ചു.

    ക​രോ​ഷി സി​ൻ​ഡ്രോം

    ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ വി​ല്ല​നാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ് ‘അ​മി​താ​ധ്വാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ മ​ര​ണം’ എ​ന്ന​ർ​ഥം വ​രു​ന്ന ‘ക​രോ​ഷി സി​ൻ​ഡ്രോം.’ ജ​പ്പാ​നി​ൽ ആ​ഴ്‌​ച​യി​ൽ 40 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു പ​ക​രം 55 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ല​ധി​കം ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നം ചെ​യ്‌​ത​വ​രി​ലാ​ണ്‌ ‘ക​രോ​ഷി സി​ൻ​ഡ്രോം’ എ​ന്ന പ്ര​തി​ഭാ​സം പ്ര​ക​ട​മാ​യ​ത്. ഇ​ക്കൂ​ട്ട​രി​ൽ ഹൃ​ദ​യ സ്തം​ഭ​ന​മു​ണ്ടാ​കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത 13 ശ​ത​മാ​ന​വും സ്ട്രോ​ക്കു​ണ്ടാ​കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത 33 ശ​ത​മാ​ന​വും വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​യി പ​ല പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ണ്ടു.


    ഉ​റ​ക്ക​ക്കു​റ​വ് അ​തി​രു​ക​ട​ന്ന​വ​രി​ൽ മാ​ര​ക​മാ​യ ഹൃ​ദ​യ​സ്‌​പ​ന്ദ​ന വൈ​ക​ല്യ​ങ്ങ​ൾ (വെ​ൻ​ട്രി​ക്കു​ല​ർ റ്റാ​ഹി​കാ​ർ​ഡി​യ, ഫി​ബ്രി​ലേ​ഷ​ൻ) കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ക​ണ്ടു. ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​തം ത​ൽ​ക്ഷ​ണ മ​ര​ണ​മാ​ണ്. ഉ​റ​ക്ക​മി​ള​ച്ച് ദീ​ർ​ഘ​നേ​രം ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രി​ൽ കാ​ണു​ന്ന ഹൃ​ദ​യ​ഘ​ട​നാ​വ്യ​തി​യാ​ന​മാ​ണ് മ​യോ​കാ​ർ​ഡി​യ​ൽ ഫൈ​ബ്രോ​സി​സ്, അ​ത് താ​ളം തെ​റ്റി​യ ഹൃ​ദ​യ​മി​ടി​പ്പി​ലേ​ക്കും ഹൃ​ദ​യ പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കും ന​യി​ക്കു​ന്നു. ‘ക​രോ​ഷി സി​ൻ​ഡ്രോം’ ക​ല​ശ​ലാ​കു​മ്പോ​ൾ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​പ്ര​വ​ണ​ത​യും കൂ​ടു​ന്നു.

    ക​രോ​ഷി സി​ൻ​ഡ്രോ​മി​ന്റെ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി ജ​പ്പാ​നി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ​ദ്യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത് 1969ലാ​ണ്. ഇ​ന്നി​ത് ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​തി​ഭാ​സ​മാ​യി മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. മ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ലി​ച്ചി​ഴ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നു മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി പ​ല രോ​ഗാ​തു​ര​ത​ക​ളാ​ണ് ഒ​രു വ്യ​ക്തി​ക്കു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്.

    അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ നാ​ലി​ലൊ​ന്നു പേ​ർ

    ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​വ​രി​ൽ ഏ​താ​ണ്ട് 25 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ​ക്കും പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ​ണം നെ​ഞ്ചി​ലെ അ​സ്വാ​സ്ഥ്യ​മാ​ണ്. ഇ​ക്കൂ​ട്ട​രി​ൽ 15-25 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​മെ​ന്ന് രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    പെ​ട്ടെ​ന്ന് ചെ​യ്യേ​ണ്ട പ്രൈ​മ​റി ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി, ലൈ​റ്റി​ക് തെ​റ​പ്പി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്കാ​യി ഇ​വ​ർ തീ​വ്ര​പ​രി​ച​ര​ണ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള ഏ​താ​ണ്ട് 75 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ​ക്ക് ഹാ​ർ​ട്ട​റ്റാ​ക്കി​ന്റേ​ത​ല്ലാ​ത്ത മ​റ്റി​ത​ര അ​സ്വാ​സ്ഥ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്നോ​ർ​ക്ക​ണം.

     ● പെ​രി​കാ​ർ​ഡൈ​റ്റി​സ്: നാ​നാ​വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള വൈ​റ​സ്, ബാ​ക്ടീ​രി​യ അ​ണു​ബാ​ധ​ക​ൾ, റേ​ഡി​യേ​ഷ​ൻ തെ​റ​പ്പി, നെ​ഞ്ചി​ലേ​ൽ​ക്കു​ന്ന പ​രി​ക്ക്, അ​ർ​ബു​ദം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക​ൾ മൂ​ലം ഹൃ​ദ​യ​ത്തെ ആ​വ​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന പെ​രി​കാ​ർ​ഡി​യ​ൽ സ​ഞ്ചി​ക്ക് വീ​ക്ക​വും അ​പ​ച​യ​വും സം​ഭ​വി​ച്ച് ക​ല​ശ​ലാ​യ വേ​ദ​ന​യു​ണ്ടാ​കു​ന്നു. ശ​രീ​ര​മ​ന​ങ്ങു​മ്പോ​ഴും ശ്വാ​സം നീ​ട്ടി വ​ലി​ക്കു​മ്പോ​ഴും വേ​ദ​ന കൂ​ടു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ ചി​കി​ത്സ​ക്ക് വി​ശ്ര​മ​വും വേ​ദ​ന സം​ഹാ​രി​ക​ളും മ​തി​യാ​കും. ഇ.​സി.​ജി​യി​ൽ വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് പെ​രി​കാ​ർ​ഡൈ​റ്റി​സ് ചി​ല​പ്പോ​ൾ ഹാ​ർ​ട്ട​റ്റാ​ക്കെ​ന്ന് തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

     ● അ​യോ​ർ​ട്ടി​ക് ഡൈ​സെ​ക്‌​ഷ​ൻ: അ​മി​ത​ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം, ധ​മ​നി​യി​ലെ ജ​രി​താ​വ​സ്ഥ, അ​ന്യൂ​റി​സം, വാ​ർ​ധ​ക്യം തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ അ​പ​ച​യം അ​ധി​ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​ഹാ​ധ​മ​നി​യു​ടെ ഭി​ത്തി​യി​ൽ വി​ള്ള​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്നു. ചി​ല യ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​പ്ര​തി​ഭാ​സം ഹാ​ർ​ട്ട​റ്റാ​ക്കി​നെ​ക്കാ​ൾ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ നെ​ഞ്ചു​വേ​ദ​ന​യു​ള​വാ​കാം. ഉ​ട​ന​ടി ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​വ​രും.

    ● ബ്രോ​ക്ക​ൻ ഹാ​ർ​ട്ട് സി​ൻ​ഡ്രോം: അ​ട​ങ്ങാ​ത്ത സ്ട്രെ​സും സ്ട്രെ​സ് ഹോ​ർ​മോ​ണു​ക​ളു​ടെ തി​ര​യി​ള​ക്ക​വു​മു​ണ്ടാക്കു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ പ്ര​തി​ഭാ​സ​മാ​ണ് ‘ത​ക്കോ​സു​ബോ കാ​ർ​ഡി​യോ​മ​യോ​പ്പ​തി ‘അ​ഥ​വ’ ബ്രോ​ക്ക​ൻ ഹാ​ർ​ട്ട് സി​ൻ​ഡ്രോം’. ഇ​ട​ത്തെ കീ​ഴ​റ​യു​ടെ ഭി​ത്തി​ക​ൾ വി​ങ്ങു​ക​യും കീ​ഴ​റ ക്ര​മാ​തീ​ത​മാ​യി വ​ലു​താ​കു​ക​യും പ​മ്പി​ങ് അ​വ​താ​ള​ത്തി​ലാ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​ത് നെ​ഞ്ചു​വേ​ദ​ന​യും ശ്വാ​സം മു​ട്ട​ലു​മു​ണ്ടാ​ക്കാം. സ​മു​ചി​ത​മാ​യ ചി​കി​ത്സ​യും വി​ശ്ര​മ​വും കൊ​ണ്ട് ഈ ​അ​വ​സ്ഥ ഏ​താ​നും ആ​ഴ്‌​ച​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ലാ​ക്കാം.

    ഇ​നി ഹൃ​ദ​യ​ഘ​ട​ന​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​തെ നെ​ഞ്ചി​ൻ കൂ​ടി​നു​ള്ളി​ലെ​യും വ​യ​റ്റി​ലെ​യും വി​വി​ധ രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ ക​ൾ​മൂ​ലം നെ​ഞ്ചു​വേ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാം. ഇ​വ ക​ല​ശ​ലാ​യി നെ​ഞ്ചി​ൽ അ​സ്വാ​സ്ഥ്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും ഹാ​ർ​ട്ട​റ്റാ​ക്കെ​ന്ന് തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​ച്ച് വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം തേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യാം.

     ● ആ​മാ​ശ​യ​ത്തി​ലെ അ​സി​ഡി​റ്റി​യും റി​െ​ഫ്ല​ക്‌​സ് രോ​ഗ​വും: അ​മ്ലാം​ശം അ​ധി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ന്ന നാ​ള​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​മാ​ശ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും ഉ​ൾ​ഭി​ത്തി​യി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന വീ​ക്ക​വും വ്ര​ണ​ങ്ങ​ളും ദു​സ്സ​ഹ​മാ​യ നെ​ഞ്ചെ​രി​ച്ചി​ലു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു. അ​പ​ഥ്യ​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ശൈ​ലി മൂ​ലം ആ​മാ​ശ​യാ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​സി​ഡി​റ്റി പ​ല​പ്പോ​ഴും വ​ർ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ത് അ​ന്ന​നാ​ള​ത്തി​ലേ​ക്കും പ​ട​രാ​റു​ണ്ട്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ നെ​ഞ്ചെ​രി​ച്ചി​ലും ഗ്യാ​സ്ട്ര​ബി​ളും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ആ​മാ​ശ​യ​ത്തി​ലെ അ​മ്ല​ര​സം അ​ന്ന​നാ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ​തി​വാ​യി തി​രി​ഞ്ഞൊ​ഴു​കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യെ ‘ഗേ​ർ​ഡ്’ അ​ഥ​വാ ‘ഗാ​സ്ട്രോ ഈ​സോ​ഫാ​ജി​യ​ൽ റി​െ​ഫ്ല​ക്‌​സ് ഡി​സീ​സ്’ എ​ന്നു വി​ളി​ക്കു​ന്നു. എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന 20-60 ശ​ത​മാ​നം​വ​രെ പേ​ർ​ക്ക് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ക​ല​ശ​ലാ​യ നെ​ഞ്ചെ​രി​ച്ചി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നെ​ന്ന് പ​രാ​തി​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    ● കോ​സ്റ്റോ​കോ​ൺ​ഡ്രൈ​റ്റി​സും

    ഫൈ​ബ്രോ​മ​യാ​ൽ​ജി​യ​യും: നെ​ഞ്ചി​ൻ​കൂ​ടി​ലെ വാ​രി​യെ​ല്ലു​ക​ൾ​ക്ക് വീ​ക്ക​വും നീ​രു​മൊ​ക്കെ​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് കോ​സ്റ്റോ​കോ​ൺ​ഡ്രൈ​റ്റി​സ്. ഇ​തി​നെ ‘ടീ​റ്റ്സേ സി​ൻ​ഡ്രോ’​മെ​ന്നും വി​ളി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത്ത​രം അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ വാ​രി​യെ​ല്ലു​ക​ളു​ടെ സ​ന്ധി​ക​ളി​ൽ സ്‌​പ​ർ​ശി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വേ​ദ​ന​യ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന ഏ​താ​ണ്ട് 40 ശ​ത​മാ​നം രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ക​ല​ശ​ലാ​യ നെ​ഞ്ചു വേ​ദ​ന​യ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാ​റു​ണ്ടെ​ന്ന് തെ​ളി​യു​ന്നു.

    ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നം, നെ​ഞ്ചി​ലെ അ​ണു​ബാ​ധ, നെ​ഞ്ചി​ൻ​കൂ​ടി​നേ​ൽ​ക്കു​ന്ന ക്ഷ​തം ഇ​വ​യെ​ല്ലാം അ​സ്ഥി​ക​ൾ​ക്കും പേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും വീ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​ക്കി ശ​ക്ത​മാ​യ നെ​ഞ്ചു​വേ​ദ​ന​യു​ണ്ടാ​കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു. നെ​ഞ്ചി​ലെ മാം​സ​പേ​ശി​ക​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​കു​ന്ന വ​ലി​ച്ചി​ലും ക​ട്ടു​ക​ഴ​പ്പും ഒ​ക്കെ​യാ​ണ് ഫൈ​ബ്രോ​മ​യാ​ൽ​ജി​യ. ഇ​ത് ദീ​ർ​ഘ​നാ​ൾ തു​ട​രാം. സ്ഥി​ര​മാ​യ വ്യാ​യാ​മ​വും ഔ​ഷ​ധ​സേ​വ​യു​മൊ​ക്കെ ഇ​തി​ന്റെ കാ​ഠി​ന്യം കു​റ​ക്കാം. ജ​നി​ത​ക​മാ​യ പ​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​നു പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു.

    ശ്വാ​സ​കോ​ശ​ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ

    ഹൃ​ദ​യ​ത്തെ പൊ​തി​ഞ്ഞ് നെ​ഞ്ചി​ന്റെ ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന ശ്വാ​സ​കോ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​കു​ന്ന രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ വി​വി​ധ കാ​ഠി​ന്യ​ത്തി​ലു​ള്ള നെ​ഞ്ചു​വേ​ദ​ന​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു. ന്യൂ​മോ​ണി​യ, പ്ലൂ​റ​സി, പ​ൾ​മ​ന​റി എം​ബോ​ളി​സം ഇ​വ​യെ​ല്ലാം അ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​നി​ക​ൾ ത​ന്നെ.

    ശ്വാ​സ​കോ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​കു​ന്ന അ​ണു​ബാ​ധ​യും വീ​ക്ക​വു​മാ​ണ് ന്യൂ​മോ​ണി​യ. അ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ശ്വാ​സ​കോ​ശ​ങ്ങ​ളെ ആ​വ​ര​ണം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന പ്ലൂ​റ​ൽ പാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന വീ​ക്കം ദുഃ​സ്സ​ഹ​മാ​യ വേ​ദ​ന​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു. ഇ​തി​നെ ‘പ്ലൂ​റ​സി’ എ​ന്നു വി​ളി​ക്കു​ന്നു. ശ്വാ​സം വ​ലി​ക്കു​മ്പോ​ൾ രോ​ഗി​ക്ക് ക​ഠി​ന​മാ​യ നെ​ഞ്ചു​വേ​ദ​ന​യു​ണ്ടാ​കു​ന്നു. വി​ശ്ര​മ​വും ആ​ന്റി​ബ​യോ​ട്ടി​ക്കു​ക​ളും വേ​ദ​ന​സം​ഹാ​രി​ക​ളു​മാ​ണ് ചി​കി​ത്സ.

    കാ​ലു​ക​ളി​ലെ സി​ര​ക​ളി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തു​ന്ന ര​ക്ത​ക്ക​ട്ട​ക​ൾ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി ശ്വാ​സ​കോ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ധ​മ​നി​ക​ളി​ൽ ബ്ലോ​ക്കു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​ഭാ​സ​മാ​ണ് ‘പ​ൾ​മ​ന​റി എം​ബോ​ളി​സം.’ ഉ​ട​ന​ടി രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യം ചെ​യ്‌​ത്‌ ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ക്കാം. ക​ല​ശ​ലാ​യ ശ്വാ​സ​ത​ട​സ്സ​വും നെ​ഞ്ചു​വേ​ദ​ന​യും ത​ള​ർ​ച്ച​യു​മാ​ണ് ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ.

    അ​ധ്വാ​നം അ​ധി​ക​മാ​യാ​ൽ

    01) ഹൃ​ദ​യ​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക​ൾ

    ഒ​രു വ്യ​ക്തി നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് കീ​ഴ്​​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ സ്ട്രെ​സ് ഹോ​ർ​മോ​ണു​ക​ൾ (കോ​ർ​ട്ടി സോ​ൾ, അ​ഡ്രി​നാ​ലി​ൻ) കു​മി​ഞ്ഞു​കൂ​ടു​ന്നു. ഇ​തു​മൂ​ലം നെ​ഞ്ചി​ടി​പ്പ് ക്ര​മാ​തീ​ത​മാ​കു​ന്നു, ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന്, ആ​ക​മാ​ന​മു​ള്ള ധ​മ​നി​വീ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​കു​ന്നു. ഇ​ത് ധ​മ​നി​ക​ളി​ൽ ജ​രി​താ​വ​സ്ഥ​യും ര​ക്ത​ക്ക​ട്ട​യു​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു. ഈ ​അ​വ​സ്ഥ തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ ഹാ​ർ​ട്ട​റ്റാ​ക്ക്, സ്ട്രോ​ക്ക്, താ​ളം​തെ​റ്റി​യ ഹൃ​ദ​യ​സ്പ​ന്ദ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ മാ​ര​ക​മാ​യ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക​ൾ മൂ​ലം രോ​ഗി മ​ര​ണ​ത്തെ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    02) അ​മി​ത ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം

    സു​ദീ​ർ​ഘ​മാ​യ ജോ​ലി​സ​മ​യ​വും അ​ട​ങ്ങാ​ത്ത സ്ട്രെ​സും ഉ​റ​ക്ക​ക്കു​റ​വു​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത പ്ര​ഷ​റി​ന്റെ തി​ര​യി​ള​ക്ക​മാ​ണ്. ഈ ​അ​വ​സ്ഥ തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​വും സ്ട്രോ​ക്കു​മു​ണ്ടാ​കു​ന്നു; പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച്, ത​ല​ച്ചോ​റി​ലെ ര​ക്ത​സ്രാ​വം.

    03) ഉ​റ​ക്ക​ക്കു​റ​വും ത​ള​ർ​ച്ച​യും

    അ​മി​ത​ജോ​ലി ഉ​റ​ക്ക​ക്കു​റ​വു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു. അ​ത് സ​മൂ​ല​മാ​യ ശാ​രീ​രി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു; ബൗ​ദ്ധി​ക​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ കു​റ​യു​ന്നു. ശ​രീ​ര​ത്തി​ന്റെ പൊ​തു​വാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ​ശ​ക്തി ദു​ർ​ബ​ല​മാ​കു​ന്നു.

    04) ത​ള​രു​ന്ന മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യം

    തൊ​ഴി​ൽ​സ്ഥ​ല​ത്തെ അ​ട​ങ്ങാ​ത്ത സ​മ്മ​ർ​ദം മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​റ​യി​ള​ക്കു​ന്നു; അ​മി​ത​മാ​യ ഉ​ത്ക​ണ്ഠ​യും വി​ഷാ​ദ​വു​മാ​ണ് അ​ന​ന്ത​ര​ഫ​ലം; ഇ​ത് അ​തി​രു​ക​ട​ന്നാ​ൽ ഒ​രു​വ​ൻ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്കു​വ​രെ ത​യാ​റാ​കു​ന്നു. ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രാ​യ 1990 ഐ.​ടി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി 2010-2018 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ, വി​ശ്ര​മ​മി​ല്ലാ​തെ ദീ​ർ​ഘ​നേ​രം ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രി​ൽ 55.7 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ​ക്കും ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​പ്ര​വ​ണ​ത ക​ണ്ടു; 29വ​യ​സ്സി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​രി​ൽ ഇ​ത് കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ക​ണ്ടു.

    05) പോ​ഷ​ണ​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ അ​പാ​ക​ത​ക​ൾ

    നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ മ​നോ​സം​ഘ​ർ​ഷ​മു​ള്ള​വ​രി​ൽ പ്ര​മേ​ഹ​വും അ​മി​ത​വ​ണ്ണ​വു​മു​ണ്ടാ​കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത ഏ​റി​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    06) ദു​ർ​ബ​ല​മാ​കു​ന്ന ഇ​മ്യൂ​ൺ വ്യ​വ​സ്ഥ

    ഈ ​അ​വ​സ്ഥ നാ​നാ​വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ണു​ബാ​ധ​രോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു. അ​പ്പോ​ൾ ഹൃ​ദ​യ​ധ​മ​നി​ക​ളി​ൽ ബ്ലോ​ക്കി​ല്ലാ​തെ​യും പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യ മു​ൻ​രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ​യും സാ​ധാ​ര​ണ കാ​ണു​ന്ന ആ​പ​ത്ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ​യും ഒ​രാൾക്ക് ഹൃ​ദ​യ​സ്‌​തം​ഭ​ന​മു​ണ്ടാ​കാം. സാ​ധാ​ര​ണ എ​ടു​ക്കാ​റു​ള്ള ഇ.​സി.​ജി​യും മ​റ്റു സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ളും ‘നോ​ർ​മ​ൽ’ എ​ന്ന് വി​ധി​യെ​ഴു​ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക

    01) ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന പു​തി​യ വി​ല്ല​നാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ് ‘അ​മി​താ​ധ്വാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ മ​ര​ണം’ എ​ന്ന​ർ​ഥം വ​രു​ന്ന ‘ക​രോ​ഷി സി​ൻ​ഡ്രോം.’ അ​തു​കൊ​ണ്ട് ആ​യാ​സ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​തി​രു​ക​ൾ അ​റി​യ​ണം, സ്ട്രെ​സ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കാ​ൻ അ​ഭ്യ​സി​ക്ക​ണം.

    02) ഒ​രു ഭി​ഷ​ഗ്വ​ര​ന് രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ത​ല​വേ​ദ​ന​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് പാ​നി​ക് അ​റ്റാ​ക്കും സൈ​ക്കോ​ജെ​നി​ക് നെ​ഞ്ചു​വേ​ദ​ന​യും.

    03) നെ​ഞ്ചി​ലെ അ​സ്വാ​സ്ഥ്യം ഹാ​ർ​ട്ട​റ്റാ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മ​ല്ലെ​ന്നും മ​റ്റ് ഹൃ​ദ​യേ​ത​ര രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്നും രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യം ചെ​യ്യു​ക എ​പ്പോ​ഴും എ​ളു​പ്പ​മ​ല്ല.

    പാ​നി​ക് അ​റ്റാ​ക്കും സൈ​ക്കോ​ജെ​നി​ക് രോ​ഗാ​വ​സ്ഥയും

    അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഹൃ​ദ​യേ​ത​ര നെ​ഞ്ചു​വേ​ദ​ന​യു​മാ​യെ​ത്തു​ന്ന 34.5 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ​ക്കും പാ​നി​ക് അ​റ്റാ​ക്ക് രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടാ​റു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. നെ​ഞ്ചി​ടി​പ്പും നെ​ഞ്ചു​വേ​ദ​ന​യും ശ്വാ​സ​ത​ട​സ്സ​വും ത​ള​ർ​ച്ച​യു​മാ​യി വ​രു​ന്ന രോ​ഗി​ക​ളി​ൽ 23.5 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ​ക്കും പാ​നി​ക് അ​റ്റാ​ക്കു​ള്ള​താ​യി തെ​ളി​ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ‘എ​നി​ക്ക് ഹാ​ർ​ട്ട​റ്റാ​ക്ക് ഉ​ണ്ട്’ എ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന 57 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ​ക്കും പാ​നി​ക് അ​റ്റാ​ക്കാ​ണെ​ന്ന് പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ തെ​ളി​യി​ച്ചു.

    ഇ​ക്കൂ​ട്ട​രി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ൻ​ജി​യോ​ഗ്രാ​ഫി​യി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളി​ല്ല എ​ന്ന് തെ​ളി​ഞ്ഞു. മ​റ്റൊ​രു പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ പാ​നി​ക് അ​റ്റാ​ക്ക് എ​ന്ന് രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യം ചെ​യ്ത 50 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ പിന്നീട് പ​ല ത​വ​ണ​ക​ളി​ൽ നെ​ഞ്ചു​വേ​ദ​ന​യു​മാ​യി ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി. പാ​നി​ക് അ​റ്റാ​ക്ക് രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ​യു​മാ​യി പ​ല അ​വ്യ​ക്ത രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ​ത്തു​ന്ന 95 ശ​ത​മാ​നം രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കും കൃ​ത്യ​മാ​യി രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടാ​തെ, മ​റ്റു​പ​ല രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​ക​പ്പെ​ടാ​റു​ണ്ടെ​ന്ന് ചി​ല പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ഒ​രു ഭി​ഷ​ഗ്വ​ര​ന് ഏ​റ്റ​വും ത​ല​വേ​ദ​ന​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് പാ​നി​ക് അ​റ്റാ​ക്കും സൈ​ക്കോ​ജെ​നി​ക് നെ​ഞ്ചു​വേ​ദ​ന​യും. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന മ​നോ​സം​ഘ​ർ​ഷം ശാ​രീ​രി​ക രോ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റു​ന്ന പ്ര​തി​ഭാ​സ​മാ​ണ് സൈ​ക്കോ​ജെ​നി​ക് രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ. മ​ന​സ്സി​നെ ത​കി​ടം മ​റി​ക്കു​ന്ന ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ആ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ മൂ​ലം ഭ​യ​വും ഉ​ത്ക​ണ്ഠ​യും വി​ഷാ​ദാ​വ​സ്ഥ​യും കു​മി​ഞ്ഞു​കൂ​ടി ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ​ത​രം രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ​ക​ളു​ണ്ടാ​കു​ന്നു.

    സാ​ധാ​ര​ണ​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് ഈ ​പ്ര​തി​ഭാ​സ​ത്തെ രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യം ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ല. രോ​ഗി​യു​ടെ ദു​ർ​ഗ്ര​ഹ​മാ​യ രോ​ഗ​വി​വ​ര​ണ​വും നി​സ്സ​ഹ​ക​ര​ണ മ​നോ​ഭാ​വ​വും രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യം ദു​ഷ്‌​ക​ര​മാ​ക്കു​ന്നു. ഇ.​സി.​ജി, എ​ക്കോ​കാ​ർ​ഡി​യോ​ഗ്രാം, ട്രെ​ഡ്‌​മി​ൽ ടെ​സ്റ്റ്, ഹോ​ൾ​ട്ട​ർ മോ​നി​ട്ട​റി​ങ്, ര​ക്ത​പ​രി​ശോ​ധ​ന, ചെ​സ്റ്റ് എ​ക്സ്‌​റേ, സി.​ടി, ആ​ൻ​ജി​യോ​ഗ്രാ​ഫി, കൊ​റോ​ണ​റി ആ​ൻ​ജി​യോ​ഗ്രാ​ഫി ഇ​വ​യെ​ല്ലാം ആ​വ​ശ്യാ​നു​സൃ​തം രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താമെങ്കിലും സൈക്കോജെനിക് രോഗാവസ്ഥ ഇതിനെയെല്ലാം സങ്കീർണമാക്കുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:HealthPneumoniaWorld Heart Daybroken heart syndrome
    News Summary - karoshi syndrome
    Similar News
    Next Story
    X