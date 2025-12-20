Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health News
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 7:12 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 7:12 AM IST

    പു​തു​വ​സ്ത്രം അ​ല​ക്കാ​തെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ൽ...

    health
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    പു​തു​വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി​യ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ൽ, അ​ല​ക്കാ​തെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​യാ​ളാ​ണോ നി​ങ്ങ​ൾ? എ​ങ്കി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക, ഈ ​ശീ​ലം ഒ​രു​പ​ക്ഷേ, വ​ലി​യ ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ചേ​ക്കാ​മെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു. ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന സ​മ​യ​ത്ത് വ​സ്ത്ര​ത്തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള കെ​മി​ക്ക​ലു​ക​ൾ, ഡൈ​ക​ൾ, ഫി​നി​ഷി​ങ്ങി​നു വേ​ണ്ടി ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന ഏ​ജ​ന്റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ തൊ​ലി​ക്ക് ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും ചൊ​റി​ച്ചി​ൽ മു​ത​ൽ വ​ലി​യ അ​ല​ർ​ജി​ക​ൾ​ക്കു വ​രെ കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാ​മെ​ന്നും മും​ബൈ ഗ്ലെ​ൻ​ഈ​ഗ്ൾ​സ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലെ ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ മെ​ഡി​സി​ൻ സീ​നി​യ​ർ ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ട​ന്റ് ഡോ. ​മ​ഞ്ജു​ഷ അ​ഗ​ർ​വാ​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ക​ഴു​കി​യ​ശേ​ഷം മാ​​ത്ര​മേ വ​സ്ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വൂ എ​ന്നും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ങ്കി​ൽ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും ക​ഴു​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു.

    TAGS:HealthhygieneHygiene Tipsclothes
