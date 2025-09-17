ലളിതമായ ജീവിതശൈലി കാൻസർ സുഖപ്പെടുത്തും; അത്ഭുതമല്ല, 103 വയസ്സുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തിയുടെ അനുഭവമാണ്

ലളിതമായ ജീവിതശൈലി കാൻസർ സുഖപ്പെടുത്തും; അത്ഭുതമല്ല, 103 വയസ്സുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തിയുടെ അനുഭവമാണ്text_fields
103 വയസ്സിൽ ഒരാൾ വേഗത കുറക്കുമെന്ന് മിക്കവരും പ്രതീക്ഷിക്കും. പക്ഷേ മൈക്ക് ഫ്രെമോണ്ട് വ്യത്യസ്തനാണ്. 69 വയസ്സിൽ കാൻസർ രോഗനിർണയം നടത്തി. തനിക്ക് മാസങ്ങൾ മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പാത തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഭക്ഷണം, ചലനം, വിശ്രമം, പ്രകൃതി എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ഒരു പുതിയ ജീവിത രീതി. ഇന്ന് അദ്ദേഹം കാൻസറിനെയും ആർത്രൈറ്റിസിനെയും അതിജീവിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രായം കുറഞ്ഞ അത്ലറ്റുകളെപ്പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചത് ദൈനംദിന ശീലങ്ങളാണ്.
ഔഷധമായി മാറിയ ഭക്ഷണം
സങ്കീർണമായ സൂപ്പർഫുഡുകൾ പിന്തുടരുന്നതിനുപകരം ബ്രൗൺ റൈസ്, ആവിയിൽ വേവിച്ച പച്ചക്കറികൾ, ബീൻസ്, കടൽപ്പായൽ എന്നിവയാണ് മൈക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഓരോ ഭക്ഷണവും ആസ്വദിച്ചാണ് കഴിക്കുന്നത്. ദിവസവും നിശ്ചിത അളവിൽ ബീൻസ് കഴിക്കും. നാരുകൾ, പ്രോട്ടീൻ, സംരക്ഷണ സസ്യ സംയുക്തങ്ങൾ എന്നിവയാൽ സമ്പുഷ്ടമായ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ മികച്ച കുടൽ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ കാൻസർ സാധ്യത കുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സംസ്കരിച്ച പഞ്ചസാര, പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ, മാംസം ശരീരത്തിന് വീക്കം വരുത്തുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കിയാണ് മൈക്ക് കാൻസറിനെ അതിജീവിച്ചത്.
ഫിറ്റ്നസ് ഫ്രീക്
ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്കറുകൾക്കോ വൈറൽ വർക്കൗട്ട് ട്രെൻഡുകൾക്കോ വളരെ മുമ്പുതന്നെ സ്ഥിരമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മൈക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. 98 വയസ്സ് വരെ ആഴ്ചയിൽ പലതവണ 10 മൈൽ വരെ ഓടി. ഒരു ദിവസം 48 തവണ പടികൾ കയറി, ഇപ്പോഴും കനോയിങ് ചെയ്യുന്നു. കലോറി കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വ്യായാമമായിരുന്നില്ല അത്. ജീവിതരീതിയായിരുന്നു. പതിവായുള്ള സ്വാഭാവിക ചലനം ആരോഗ്യകരമായ വാർധക്യത്തെയും, ഓർമശക്തിയെയും, ശക്തമായ പ്രതിരോധശേഷിയെയും പിന്തുണക്കുന്നുവെന്ന് മൈക്കിന്റെ ജീവിതം കാണിച്ച് തരുന്നു.
ഗാഢനിദ്ര
എല്ലാ രാത്രിയിലും 8-9 മണിക്കൂറാണ് മൈക്ക് ഉറങ്ങുന്നത്. അലാറങ്ങളില്ല, രാത്രി വൈകിയുള്ള ഫോൺ ഉപയോഗം ഇല്ല, ആഴത്തിലുള്ള ഉറക്കം കോശങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു. വീക്കം കുറക്കുന്നു. തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പിന്തുണക്കുന്നു. രോഗനിർണയത്തിനുശേഷം പതിറ്റാണ്ടുകളോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തെ സുഖം പ്രാപിക്കാനും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാനും അനുവദിച്ചത് ഈ ശീലമാണെന്ന് മൈക്ക് പറയുന്നു.
പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്നു
മൈക്ക് വൃത്തിയായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക മാത്രമല്ല വൃത്തിയായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രകൃതി അദ്ദേഹത്തിന് വെറും കാഴ്ച മാത്രമായിരുന്നില്ല വൈദ്യശാസ്ത്രമായിരുന്നു. രാസവസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് അകന്നു ശുദ്ധജലം കുടിച്ചു. പുറത്ത് സമയം ചെലവഴിച്ചു. പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ഇടങ്ങളിൽ പതിവായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് സമ്മർദ ഹോർമോണുകളെ കുറക്കുകയും പ്രതിരോധശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
മൈക്ക് ഒരിക്കലും അത്ഭുതങ്ങളെ പിന്തുടർന്നില്ല. പകരം അച്ചടക്കം പാലിച്ചു. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനെതിരെ പോരാടിയില്ല, മറിച്ച് സാധ്യമാകുമ്പോഴെല്ലാം പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ചു. പെട്ടെന്നുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ തേടാതെ മന്ദഗതിയിലുള്ളതും സ്ഥിരവുമായ മാറ്റങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു. വർഷങ്ങളായുള്ള ഈ ജീവിത രീതിയാണ് 103 വയസ്സിലും ഫിറ്റായി നിൽക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തിയായി മൈക്കിനെ മാറ്റിയതും ഈ ദിനചര്യയാണ്.
