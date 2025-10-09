Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    9 Oct 2025 7:19 AM IST
    Updated On
    9 Oct 2025 7:19 AM IST

    ക​ണ്ണേ ക​ൺ​മ​ണി​യേ; നേ​ത്ര പ​രി​പാ​ല​നം എ​ത്ര പേ​ർ ഗൗ​ര​വ​മാ​യെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്?

    Representative Image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കാ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ദി​വ​സ​ം സ​ങ്ക​ൽ​പ്പി​ക്കാ​നാകുമോ? പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ മു​ഖ​ങ്ങ​ളും പ്ര​കൃ​തി​ഭം​ഗി​യും മു​ന്നി​ലു​ള്ള അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ ചി​ന്തി​ക്കാനേ വയ്യ. ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം ട്രെ​ൻ​ഡു​കൂ​ടി​യാ​യ ഇ​ന്ന​ത്തെ കാ​ല​ത്ത് നേ​ത്ര പ​രി​പാ​ല​നം എ​ത്രപേ​ർ ഗൗ​ര​വ​മാ​യെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്?

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഒ​രു കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ റെ​റ്റി​ന രോ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ന്ന​വ​രാ​ണെ​ന്ന് നാ​രാ​യ​ണ നേ​ത്രാ​ല​യ​യി​ലെ സീ​നി​യ​ർ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്‍റ് ഡോ. ​ചൈ​ത്ര ജ​യ​ദേ​വ് പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ഉ​ട​ന​ടി ചി​കി​ത്സി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കാ​ഴ്ച ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​നും അ​ന്ധ​ത​ക്കും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ട്ടു​കോ​ടി​യോ​ളം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​മേ​ഹ രോ​ഗി​ക​ളാ​ണെ​ന്ന​ത് ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് റെ​റ്റി​നോ​പ്പ​തി പോ​ലു​ള്ള പ്ര​മേ​ഹ-​നേ​ത്ര സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    കാ​ഴ്ചക്ക് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ക​ണ്ണി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഗ​മാ​യ റെ​റ്റി​ന​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​തും രോ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​രം​ഭ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളുണ്ടാ​ക്കാ​റി​ല്ല. കാ​ഴ്ച​ശ​ക്തി കു​റ​ഞ്ഞു​തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ഴാ​യി​രി​ക്കും ആ​ളു​ക​ൾ ചി​കി​ത്സ തേ​ടു​ക. പ​ക്ഷേ, ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ചി​കി​ത്സ പ​ല​പ്പോ​ഴും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​കണമെന്നി​ല്ല. രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ നേ​ര​ത്തെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക റെ​റ്റി​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്. പ്ര​മേ​ഹ​രോ​ഗി​ക​ളി​ൽ 16.9 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ​ക്ക് ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് റെ​റ്റി​നോ​പ്പ​തി ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നെ​ന്ന് ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ ത​ന്നെ ഏ​ക​ദേ​ശം 3.6ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ​ക്ക് കാ​ഴ്ച ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്.

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ കാ​ഴ്ച വൈ​ക​ല്യ​മു​ള്ള ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ മൂ​ന്നി​ലൊ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലാ​ണ്. പ്ര​ധാ​ന വി​ല്ല​ൻ പ്ര​മേ​ഹം ത​ന്നെ​യാ​ണ്. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ചെ​റി​യ വാ​ച​ക​ങ്ങ​ൾ വാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ, മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​നോ, മി​ക​ച്ച കാ​ഴ്ച ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള ജോ​ലി​ക​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നോ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടേ​ക്കാം. പ്ര​കാ​ശ​ത്തോ​ടു​ള്ള സം​വേ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത, രാ​ത്രി​യി​ൽ കാ​ണാ​ൻ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട്, പെ​രി​ഫ​റ​ൽ കാ​ഴ്ച (ചു​റ്റും കാ​ണാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വ്) ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട​ൽ എ​ന്നി​വ ഡ്രൈ​വിങ് പോ​ലു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത്ത​രം ബു​ദ്ധ​ിമു​ട്ടു​ക​ൾ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യി​ൽ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വൈ​കാ​രി​ക സ​മ്മ​ർ​ദത്തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​കും.

    കാ​ഴ്ച ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നു​ള്ള ഏ​ക മാ​ർ​ഗം പ​തി​വാ​യി റെ​റ്റി​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ക​യും സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യ ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്. പ്ര​മേ​ഹ​രോ​ഗി​ക​ളും നേ​ത്ര രോ​ഗ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​രും വാ​ർ​ഷി​ക നേ​ത്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ലേ​സ​ർ തെ​റ​പ്പി, കു​ത്തി​വെപ്പുക​ൾ, ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ പോ​ലു​ള്ള ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും. 40 വ​യ​സ്സി​നു മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​രും, അ​മി​ത ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം, പു​ക​വ​ലി എ​ന്നി​വ​യു​ള്ള​വ​രും പ​തി​വാ​യി റെ​റ്റി​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​രാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​മാ​ർ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യു​ന്നു.

