ദീർഘനേരം ഇരിക്കുന്നവരാണോ? കാലിലെ ഞരമ്പുകളും ശ്വാസകോശവും സംരക്ഷിക്കാൻ ഇതാ കുറച്ച് ടിപ്സുകൾ

ദീർഘനേരം ഇരിക്കുന്നവരാണോ? കാലിലെ ഞരമ്പുകളും ശ്വാസകോശവും സംരക്ഷിക്കാൻ ഇതാ കുറച്ച് ടിപ്സുകൾtext_fields
മണിക്കൂറുകളോളം മൊബൈൽ ഗെയിം കളിക്കുക, ഒ.ടി.ടി ഷോകൾ കാണുക, കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുന്നിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ഇരിക്കുക എന്നിവയെല്ലാം നിരുപദ്രവകരമെന്ന് തോന്നാം. എന്നാൽ, ഇടവേളകളില്ലാതെ ദീർഘനേരം ഇരിക്കുന്നത് കാലുകളിലെ രക്തയോട്ടം മന്ദഗതിയിലാക്കുകയും, കാലുകളിലെ ഞരമ്പുകളിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഈ കട്ടപിടിച്ച രക്തത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അടർന്നുമാറുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഞരമ്പുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഹൃദയത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തെത്തുകയും തുടർന്ന് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് രക്തമെത്തിക്കുന്ന ധമനികളിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇത് രക്തയോട്ടം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും പൾമണറി എംബോളിസം (pulmonary embolism) എന്ന് വിളിക്കുന്ന ജീവന് ഭീഷണിയായേക്കാവുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.
രക്തയോട്ടം മന്ദഗതിയിലാക്കും
മണിക്കൂറുകളോളം അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാലിലെ പേശികൾ താരതമ്യേന നിഷ്ക്രിയമായി മാറുന്നു. ഈ പേശികൾ കാലുകളിൽ നിന്ന് രക്തം തിരിച്ച് ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പമ്പ് പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ പമ്പിംഗ് പ്രവർത്തനം കുറയുമ്പോൾ രക്തയോട്ടം മന്ദഗതിയിലാകാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം അനക്കമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നവരേക്കാൾ ഏകദേശം 24 ശതമാനം കൂടുതൽ ഞരമ്പുകളിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. 2024-ൽ 'സയന്റിഫിക് റിപ്പോർട്സ്' (Scientific Reports) എന്ന ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടും ഡോസ്-റെസ്പോൺസ് മെറ്റാ അനാലിസിസും ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, ദിവസേന അനക്കമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ മണിക്കൂർ വർദ്ധനവിനും ഏകദേശം 2 ശതമാനം അധിക അപകടസാധ്യതയുള്ളതായും ഈ വിശകലനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
എന്നാൽ സ്ക്രീൻ സമയം നേരിട്ട് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവല്ല ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ. മറിച്ച് അമിതവണ്ണം, പുകവലി, ഹോർമോൺ മരുന്നുകൾ, പാരമ്പര്യമായി രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്ന തകരാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുൻപ് രക്തം കട്ടപിടിച്ച ചരിത്രം തുടങ്ങിയ മറ്റ് ഘടകങ്ങളുമായി ദീർഘനേരത്തെ നിശ്ചലാവസ്ഥ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ഈ അപകടസാധ്യത വർദ്ധിച്ചേക്കാം എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ഒരു യുവാവ് ഗെയിം കളിച്ചോ ഒടിടി കണ്ടോ നാലോ അഞ്ചോ ആറോ മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി ഇരിക്കുമ്പോൾ, അത് കാലിലെ രക്തയോട്ടത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ മാക്സ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ വാസ്കുലർ ആൻഡ് എൻഡോവാസ്കുലർ സർജറി ഡയറക്ടറും മേധാവിയുമായ ഡോ. താപിഷ് സാഹു പറയുന്നു.
ലളിതമായ കാഫ് റെയ്സുകൾ ചെയ്യാം
കാഫ് റെയ്സുകൾ കാൽയിലെ പേശികളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും കാലുകളിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള രക്തത്തിന്റെ മടക്കയാത്രയെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഇടവേളകളിൽ അനങ്ങുക: മണിക്കൂറുകളോളം അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്നത് കാലുകളിലെ രക്തയോട്ടം മന്ദഗതിയിലാക്കുകയും ഞരമ്പുകളിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് (വെനസ് ത്രോംബോഎംബോളിസം) കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഇടയ്ക്കിടെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുകയോ ചെറുതായി അനങ്ങുകയോ ചെയ്യുക.
കാഫ് റെയ്സുകൾ (Calf Raises) ചെയ്യുക: ഇത് കാലിലെ പേശികളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും കാലുകളിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള രക്തത്തിന്റെ മടക്കയാത്രയെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.
പാദങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇടുപ്പിന്റെയത്ര അകലം നൽകി നിൽകുക.
ആവശ്യമെങ്കിൽ ബാലൻസിനായി ഒരു കസേരയിലോ ഭിത്തിയിലോ പിടിക്കാം.
നിങ്ങളുടെ കുതികാലുകൾ വിരലുകളിൽ നിൽക്കുന്നതുവരെ ഉയർത്തുക, തുടർന്ന് പതുക്കെ താഴേക്ക് വെക്കുക.
ഇത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യമനുസരിച്ച് പലതവണ ആവർത്തിക്കുക.
ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ: നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ, ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കുതികാലുകൾ ഉയർത്തുന്ന വ്യായാമങ്ങളും (seated heel raises) കണങ്കാൽ അനക്കുന്ന വ്യായാമങ്ങളും (ankle pumps) ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
Don't miss the exclusive news
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register