Madhyamam
    Health News
    Posted On
    8 Sept 2025 10:54 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 10:54 AM IST

    ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​​െൻറ ആ​രോ​ഗ്യം; അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ളും

    Heart health; risks and precautions
    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ന് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന രോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് ഹൃ​ദ​യ​ര​ക്ത​ക്കു​ഴ​ൽ രോ​ഗം. ഒ​രി​ക്ക​ൽ “വ​യ​സ്സാ​യ​വ​രു​ടെ രോ​ഗം” എ​ന്ന് പൊ​തു​വെ എ​ല്ലാ​വ​രും ക​രു​തി​യി​രു​ന്ന ഇൗ ​രോ​ഗം ഇ​പ്പോ​ൾ 40 വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​രി​ൽ പോ​ലും ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്നു. തി​ര​ക്കേ​റി​യ ജീ​വി​ത​രീ​തി, ഭ​ക്ഷ​ണ ശീ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​റ്റം, ദു​ശ്ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ, മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദം എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഈ ​പ്ര​ശ്നം അ​തി​വേ​ഗം ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്.

    അ​പ​ക​ട ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ എ​ന്തൊ​ക്കെ?

    ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി: എ​ണ്ണ​യും കൊ​ഴു​പ്പും കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണം, ജ​ങ്ക് ഫു​ഡ്, വ്യാ​യാ​മ​ക്കു​റ​വ്.

    ദു​ശ്ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ: പു​ക​വ​ലി, അ​മി​ത മ​ദ്യ​പാ​നം.

    ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ: പ്ര​മേ​ഹം, ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം, ​​കൊ​ള​സ്​​ട്രോ​ളി​​െൻറ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല.

    ജ​നി​ത​ക ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ: കു​ടും​ബ​ത്തി​​ൽ ഹൃ​ദ​യ​രോ​ഗ ച​രി​ത്രം.

    മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദം: ജോ​ലി, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭാ​രം, വ്യ​ക്തി​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ.

    ഇ​വ​യി​ൽ പ​ല​തും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. പ​ക്ഷേ, അ​വ​യെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് അ​പ​ക​ട​ക​രം.

    ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം

    ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന പ​ല​പ്പോ​ഴും ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാം.

    30 വ​യ​സ്സി​നു മു​ക​ളി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള എ​ല്ലാ​വ​രും വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ലെ​ങ്കി​ലും ബി.​പി, ഇ.​സി.​ജി, എ​ക്കോ, കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ, ഷു​ഗ​ർ, HBA1C പ​രി​ശോ​ധ​ന, ട്രെ​ഡ്മി​ൽ ടെ​സ്റ്റ് (TMT) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ചെ​യ്യ​ണം.

    കു​ടും​ബ​ച​രി​ത്ര​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് 20-25 വ​യ​സ്സി​ൽ​ത​ന്നെ പ​രി​ശോ​ധ​ന ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് ന​ല്ല​താ​ണ്. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന ചെ​റി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പ്ര​തി​രോ​ധ​​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഡോ​ക്ട​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ആ​ഹാ​ര​വും ജീ​വി​ത​രീ​തി​യും തി​രു​ത്തി​യാ​ൽ വ​ലി​യ രോ​ഗം ത​ട​യാം.

    ഹൃ​ദ​യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട ജീ​വി​ത​രീ​തി

    സ്ഥി​ര​മാ​യ വ്യാ​യാ​മം - ദി​വ​സേ​ന 30-40 മി​നി​റ്റ് ന​ട​ന്നാ​ൽ പോ​ലും വ​ലി​യ മാ​റ്റം.

    ഭ​ക്ഷ​ണം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക - പ​ഴം, പ​ച്ച​ക്ക​റി, മു​ഴ​ധാ​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക. എ​ണ്ണ, പൊ​രി, ജ​ങ്ക് ഫു​ഡ് കു​റ​ക്കു​ക.

    പു​ക​വ​ലി, മ​ദ്യ​പാ​നം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക - ഇ​വ​യാ​ണ് ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​​െൻറ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ശ​ത്രു​ക്ക​ൾ.

    സ​മ്മ​ർ​ദം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക - യോ​ഗ, ധ്യാ​നം, സം​ഗീ​തം, കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ മ​ന​സ്സി​നെ ശാ​ന്ത​മാ​ക്കും.

    ഭാ​രം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക - അ​മി​ത​വ​ണ്ണം പ​ല അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു.

    ഓ​ർ​ക്കു​ക, ഈ ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ...

    ഹൃ​ദ​യ​രോ​ഗം വ​രു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് ത​ന്നെ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും വ്യ​ക്തി​ക്കും ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ നി​ക്ഷേ​പ​മാ​ണ്. ജീ​വി​ത​രീ​തി മാ​റ്റി, പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ സ്ഥി​ര​മാ​യി ന​ട​ത്തി, രോ​ഗം നേ​ര​ത്തേ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ ഭാ​വി​യി​ൽ വ​ലി​യ ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാം. “ആ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാം, ഹൃ​ദ​യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാം.”

    News Summary - Heart health; risks and precautions
    X