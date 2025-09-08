ഹൃദയത്തിെൻറ ആരോഗ്യം; അപകടങ്ങളും മുൻകരുതലുകളുംtext_fields
കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന രോഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഹൃദയരക്തക്കുഴൽ രോഗം. ഒരിക്കൽ “വയസ്സായവരുടെ രോഗം” എന്ന് പൊതുവെ എല്ലാവരും കരുതിയിരുന്ന ഇൗ രോഗം ഇപ്പോൾ 40 വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ളവരിൽ പോലും കണ്ടുവരുന്നു. തിരക്കേറിയ ജീവിതരീതി, ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളുടെ മാറ്റം, ദുശ്ശീലങ്ങൾ, മാനസിക സമ്മർദം എന്നിവ ചേർന്നാണ് ഈ പ്രശ്നം അതിവേഗം ഉയരുന്നത്.
അപകട ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?
ജീവിതശൈലി: എണ്ണയും കൊഴുപ്പും കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണം, ജങ്ക് ഫുഡ്, വ്യായാമക്കുറവ്.
ദുശ്ശീലങ്ങൾ: പുകവലി, അമിത മദ്യപാനം.
ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ: പ്രമേഹം, രക്തസമ്മർദം, കൊളസ്ട്രോളിെൻറ ഉയർന്ന നില.
ജനിതക ഘടകങ്ങൾ: കുടുംബത്തിൽ ഹൃദയരോഗ ചരിത്രം.
മാനസിക സമ്മർദം: ജോലി, സാമ്പത്തിക ഭാരം, വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ സംഘർഷങ്ങൾ.
ഇവയിൽ പലതും നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ, അവയെ അവഗണിക്കുന്നതാണ് അപകടകരം.
ആരോഗ്യപരിശോധനയുടെ പ്രാധാന്യം
ഒരു സാധാരണ ആരോഗ്യപരിശോധന പലപ്പോഴും ജീവൻ രക്ഷിക്കാം.
30 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള എല്ലാവരും വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ബി.പി, ഇ.സി.ജി, എക്കോ, കൊളസ്ട്രോൾ, ഷുഗർ, HBA1C പരിശോധന, ട്രെഡ്മിൽ ടെസ്റ്റ് (TMT) തുടങ്ങിയവ ചെയ്യണം.
കുടുംബചരിത്രമുള്ളവർക്ക് 20-25 വയസ്സിൽതന്നെ പരിശോധന ആരംഭിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധമെന്ന നിലയിൽ ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം ആഹാരവും ജീവിതരീതിയും തിരുത്തിയാൽ വലിയ രോഗം തടയാം.
ഹൃദയം സംരക്ഷിക്കാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട ജീവിതരീതി
സ്ഥിരമായ വ്യായാമം - ദിവസേന 30-40 മിനിറ്റ് നടന്നാൽ പോലും വലിയ മാറ്റം.
ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കുക - പഴം, പച്ചക്കറി, മുഴധാന്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക. എണ്ണ, പൊരി, ജങ്ക് ഫുഡ് കുറക്കുക.
പുകവലി, മദ്യപാനം ഒഴിവാക്കുക - ഇവയാണ് ഹൃദയത്തിെൻറ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കൾ.
സമ്മർദം നിയന്ത്രിക്കുക - യോഗ, ധ്യാനം, സംഗീതം, കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കൽ എന്നിവ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കും.
ഭാരം നിയന്ത്രിക്കുക - അമിതവണ്ണം പല അപകടങ്ങളുടെയും കാരണമാകുന്നു.
ഓർക്കുക, ഈ കാര്യങ്ങൾ...
ഹൃദയരോഗം വരുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിനും വ്യക്തിക്കും ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപമാണ്. ജീവിതരീതി മാറ്റി, പരിശോധനകൾ സ്ഥിരമായി നടത്തി, രോഗം നേരത്തേ കണ്ടെത്തിയാൽ ഭാവിയിൽ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം. “ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാം, ഹൃദയം സംരക്ഷിക്കാം.”
