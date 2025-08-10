Begin typing your search above and press return to search.
    10 Aug 2025 1:55 PM IST
    10 Aug 2025 1:55 PM IST

    വി​ര​ശ​ല്യം നി​സ്സാ​ര​മാ​ക്കേ​ണ്ട

    വി​ര​ശ​ല്യം നി​സ്സാ​ര​മാ​ക്കേ​ണ്ട
    ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ലോ​ക ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ നാ​ലി​ലൊ​ന്ന് ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ര​ശ​ല്യം ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​ശ്നം കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത് കു​ട്ടി​ക​ളി​ലാ​ണ്. വേ​ണ്ട​ത്ര ശ്ര​ദ്ധ​കൊ​ടു​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും ചി​കി​ത്സ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​ശ്നം​കൂ​ടി​യാ​ണ് വി​ര​ശ​ല്യം. ര​ണ്ടു​മു​ത​ല്‍ 19 വ​യ​സ്സ് വ​രെ​യു​ള്ള​വ​രി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ലാ​യി വി​ര​ശ​ല്യം ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്. വ​ള​ര്‍ച്ച, ആ​രോ​ഗ്യം, പ​ഠ​ന നി​ല​വാ​രം തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളെ​യും ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന അ​സു​ഖം​കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. അ​തി​നാ​ൽ, എ​ത്ര​യും​വേ​ഗം ചി​കി​ത്സി​ച്ചു ഭേ​ദ​മാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധ വേ​ണം.

    പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും വൃ​ത്തി​യി​ല്ലാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഇ​ട​പ​ഴ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് വി​ര രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഉ​രു​ള​ന്‍ വി​ര, നാ​ട​ന്‍ വി​ര, കൃ​മി തു​ട​ങ്ങി പ​ല വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യാ​ണ് വി​ര കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി പാ​കം​ചെ​യ്ത ആ​ഹാ​ര പ​ദാ​ര്‍ഥ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് മാം​സാ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ന​ന്നാ​യി വേ​വി​ച്ച് ക​ഴി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ഇ​ത് ശ​രീ​ര​ത്തി​ല്‍ വി​ര രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കും. നാ​ട​ന്‍വി​ര പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് തെ​റ്റാ​യ ആ​ഹാ​ര രീ​തി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ള്‍ ചെ​രി​പ്പി​ടാ​തെ മ​ണ്ണി​ല്‍ ക​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ കാ​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും പ​ല​ത​രം വി​ര​ക​ള്‍ ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ​ത്താം. പ്രാ​യ​ഭേ​ദ​മ​ന്യേ കു​ട്ടി​ക​ളി​ലും മു​തി​ര്‍ന്ന​വ​രി​ലും ശ​രീ​ര​ത്തി​ല്‍ വി​ര ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് ഈ ​ര​ണ്ടു മാ​ര്‍ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്.

    സാ​ധാ​ര​ണ വ​ന്‍കു​ട​ലി​ലാ​ണ് വി​ര​ക​ള്‍ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്, ചി​ല വി​ര​ക​ള്‍ ശ്വാ​സ​കോ​ശം, ക​ര​ള്‍, ത്വ​ക്കി​ന് തൊ​ട്ടു​താ​ഴെ​യു​ള്ള ഭാ​ഗം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ബാ​ധി​ക്കാം. രാ​ത്രി സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് വി​ര മു​ട്ട​യി​ട്ട് ഇ​ര​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ത്രി സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ കു​ട​ലി​ല്‍നി​ന്ന് വി​ര മ​ല​ദ്വാ​ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​മെ​ത്തു​ക​യും മു​ട്ട​യി​ടു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് മ​ല​ദ്വാ​ര​ത്തി​ന് ചു​റ്റും വ​ലി​യ അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ള്‍ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടും. പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​ക​ളി​ല്‍ യോ​നീ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കും ഇ​വ വ​ള​രെ പെ​ട്ടെ​ന്ന് ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും മൂ​ത്ര​നാ​ളി അ​ണു​ബാ​ധ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍

    ചി​ല കു​ട്ടി​ക​ളി​ല്‍ വി​ര​ശ​ല്യം ബാ​ധി​ച്ച​തി​ന്റെ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ കൃ​ത്യ​മാ​യി പ്ര​ക​ട​മാ​കും. എ​ന്നാ​ല്‍, ചി​ല​രി​ല്‍ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ വ​ള​രെ കു​റ​ഞ്ഞ തോ​തി​ല്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക. നേ​രി​യ വി​ശ​പ്പി​ല്ലാ​യ്മ, ചെ​റി​യ വ​യ​റു​വേ​ദ​ന, വ​യ​റ്റി​നു​ള്ളി​ല്‍ അ​സ്വ​സ്ഥ​ത തു​ട​ങ്ങി​യ​വ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാം.

    എ​ന്നാ​ല്‍, വി​ര​ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ളി​ല്‍ കു​ട​ലി​ല്‍ നേ​രി​യ സു​ഷി​ര​ങ്ങ​ള്‍ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ക​യും ഇ​തു​വ​ഴി ര​ക്തം ന​ഷ്ട​മാ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന പോ​ഷ​കാം​ശ​ങ്ങ​ള്‍ ക്ര​മേ​ണ ന​ഷ്ട​മാ​കാ​നും ശ​രീ​രം ശോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത് കാ​ര​ണ​മാ​കും. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ശ​രീ​ര​ത്തി​ല്‍ ര​ക്തം കു​റ​ഞ്ഞ് വി​ള​ര്‍ച്ച ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നും രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ ശേ​ഷി ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത് വ​ഴി​വെ​ക്കും. ശ​രീ​ര​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​റ്റ​മി​നു​ക​ള്‍ കു​റ​യു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യും വി​ര​ക​ള്‍ പെ​രു​കു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാം.

    ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ ഒ​രു വി​ര ഏ​ക​ദേ​ശം 0.03 മി​ല്ലി ര​ക്തം ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്ന​തി​ന് വ​ഴി​വെ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ ഒ​രു കു​ട്ടി​യു​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള എ​ണ്ണ​മ​റ്റ വി​ര​ക​ള്‍ വ​ലി​യ അ​ള​വി​ല്‍ ര​ക്തം ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ട​വ​രു​ത്തും.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പൊ​ക്കി​ളി​ന് ചു​റ്റു​മു​ള്ള വ​യ​റു​വേ​ദ​ന വി​ര​ശ​ല്യം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന്റെ ല​ക്ഷ​ണ​മാ​ണ്. ചി​ല സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങു​ന്ന സ​മ​യ​ത്തോ ഭ​ക്ഷ​ണ ശേ​ഷ​മോ വ​യ​റു​വേ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാം. മ​ല​വി​സ​ർ​ജ​ന സ​മ​യ​ത്ത് ര​ക്തം കാ​ണു​ക, മ​ല​ദ്വാ​രം പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വ​രു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ക​ണ്ടേ​ക്കാം. ഇ​ത്ത​രം കു​ട്ടി​ക​ളി​ല്‍ അ​ല​സ​ത, ക്ഷീ​ണം, പ​ഠ​ന​ത്തി​നോ ക​ളി​ക​ള്‍ക്കോ താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ എ​ന്നി​വ​യും ക​ണ്ടേ​ക്കാം. ഈ ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളി​ല്‍ വി​ര​ശ​ല്യം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ചി​കി​ത്സാ​രീ​തി​ക​ളാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ചി​ല​ത​രം വി​ര​ക​ള്‍ ച​ര്‍മ​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ ചി​ല കു​ട്ടി​ക​ളി​ല്‍ ച​ര്‍മ​ത്തി​ല്‍ പ​ല​യി​ട​ത്താ​യി ചൊ​റി​ച്ചി​ല്‍ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടും. ഈ ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ചു​വ​ന്നു തി​ണ​ര്‍ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യു​മു​ണ്ടാ​കാം. ശ​രീ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നീ​രു വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. നാ​ട​ന്‍ വി​ര വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ ചി​ല വി​ഭാ​ഗം വി​ര​ക​ള്‍ വ​ള​രെ വി​ര​ള​മാ​യി ചി​ല​രു​ടെ മ​സ്തി​ഷ്ക​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കും. ചി​ല​രി​ല്‍ കാ​ഴ്ച കു​റ​യു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത് വ​ഴി​വെ​ക്കും. വി​ര​ക​ള്‍ ശ്വാ​സ​കോ​ശ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​ട്ടി​ക​ളി​ല്‍ ചു​മ, ശ്വാ​സ​ത​ട​സ്സം, പ​നി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി വ​രു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കും. അ​മി​ത​മാ​യി വി​ര​ശ​ല്യം ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ല്‍ അ​ത് ഇ​സി​നോ​ഫീ​ലി​യ പോ​ലു​ള്ള അ​ല​ര്‍ജി പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ക​ര​ള്‍വീ​ക്കം പോ​ലു​ള്ള​വ​ക്കും വ​ഴി​വെ​ക്കും.

    നീ​ള​ന്‍ വി​ര​ക​ള്‍ ക്ര​മാ​തീ​ത​മാ​യി വ​ര്‍ധി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​ട​ലി​ല്‍ ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടാ​ക്കും. വി​ര​ക​ള്‍ പ​ര​സ്പ​രം ചു​റ്റി​പ്പി​ണ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ട് ഉ​രു​ണ്ട രൂ​പ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് കു​ട​ലി​ല്‍ ത​ട​സ്സം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​വ കു​ട​ലി​ന്റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ വ​യ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ള്‍ സൃ​ഷ്ടി​ക്കും. മ​രു​ന്നു​ക​ള്‍കൊ​ണ്ട് സു​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​ത്ത​വി​ധം ഈ ​പ്ര​ശ്നം രൂ​ക്ഷ​മാ​യാ​ല്‍ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ വ​ഴി ബ്ലോ​ക്ക് നീ​ക്കം ചെ​യ്യേ​ണ്ട​താ​യി വ​രും.

    ചി​കി​ത്സ വേ​ണം

    വി​ര​ശ​ല്യം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ല്‍ ശ​രീ​ര​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് വി​ര​ക​ളെ നീ​ക്കം​ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മ​രു​ന്നു​ക​ളാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​റ​മെ​യു​ള്ള ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചാ​ണ് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍, സ​ങ്കീ​ര്‍ണ​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ള്‍ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ല്‍ കൃ​ത്യ​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന രീ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ വി​ര എ​ത്ര​ത്തോ​ളം ബാ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് ചി​കി​ത്സ ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടു​വ​യ​സ്സ് മു​ത​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കും മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. കു​ട്ടി​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥി​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ണ് മ​രു​ന്നി​ന്‍റെ ഡോ​സ് നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ശ്ര​ദ്ധ​വേ​ണം, മു​ൻ​ക​രു​ത​ലും

    ഒ​രു​പാ​ട് പേ​ര്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ശൗ​ചാ​ല​യ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ശ്ര​ദ്ധ വേ​ണം. ടോ​യ്‍ല​റ്റ് ക​വ​ര്‍ എ​ല്ലാ​യ്പോ​ഴും ക​ഴു​കി വൃ​ത്തി​യാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണം. ന​ഖ​ങ്ങ​ള്‍ വെ​ട്ടി​യൊ​തു​ക്ക​ണം. അ​ടി​വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വൃ​ത്തി​യാ​യി ക​ഴു​കി വെ​യി​ല​ത്ത് ഉ​ണ​ക്കാ​ന്‍ പ്ര​ത്യേ​കം ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം. ഓ​രോ ആ​റു മാ​സ​ത്തി​ലും അ​ടി​വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ മാ​റ്റി പു​തി​യ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങ​ണം. കു​ട്ടി​ക​ള്‍ ഒ​രു​മി​ച്ച് ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ല്‍ ബെ​ഡ് ഷീ​റ്റ് ചെ​റി​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ല്‍ വൃ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം. ന​ന്നാ​യി പാ​കം​ചെ​യ്യാ​ത്ത ഭ​ക്ഷ​ണ പ​ദാ​ർ​ഥ​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം. ഫാ​സ്റ്റ് ഫു​ഡ് വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വേ​വി​ക്കാ​ത്ത പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ള്‍ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ഇ​ത് വി​ര രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​ന്‍ കാ​ര​ണ​മാ​കും.

