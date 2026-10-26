തണുപ്പിച്ച പച്ചക്കറികളിൽ പോഷകമൂല്യം നഷ്ടപ്പെടുമോ? എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം?text_fields
തിരക്കുപിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ ഫ്രോസൻ (തണുപ്പിച്ചു സൂക്ഷിച്ച) പച്ചക്കറികൾ പലപ്പോഴും വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകാറുണ്ട്. ഇന്ന് സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കട്ട് ചെയ്ത പച്ചക്കറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാരും കൂടുതലാണ്. ഫ്ലാറ്റുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരും ജോലിക്കാരായ സ്ത്രീകളുമാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.
കഴുകാനും തൊലി കളയാനും അരിഞ്ഞുണ്ടാക്കാനും അധിക സമയം ചെലവഴിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആഹാരം തയ്യാറാക്കാൻ അവ എളുപ്പമാക്കുന്നുവെന്നതാണ് ഫ്രോസൻ പച്ചക്കറികളെ ജനപ്രിയമാക്കുന്നത്.ഫ്രോസൻ പച്ചക്കറികൾ പുതിയ പച്ചക്കറികളെപ്പോലെ തന്നെ ആരോഗ്യകരമാണോ എന്ന് പലരും ചിന്തിച്ചേക്കാം. ഫ്രോസൻ പച്ചക്കറികളിൽ നിന്ന് പോഷകമൂല്യം പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്ന് ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റ് നാമാമി അഗർവാൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പോഷകങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ കഴിയും: സാധാരണയായി പച്ചക്കറികൾ പാകമാകുന്ന കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ പറിച്ചെടുത്ത് ഉടൻ ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നവയാണ് ഇവ. ഇത് അവയിലെ പോഷകങ്ങൾ കൃത്യമായി സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.ബ്ലാഞ്ചിംഗ് (Blanching): പച്ചക്കറികൾ ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ മുക്കി എടുക്കാറുണ്ട് (ബ്ലാഞ്ചിംഗ്). ഇത് അവയിലെ ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കാനും പോഷകങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കുമെങ്കിലും, ചില ജലത്തിൽ അലിയുന്ന വിറ്റാമിനുകളിൽ (പ്രധാനമായും വിറ്റാമിൻ സി, ബി ഗ്രൂപ്പ് വിറ്റാമിനുകൾ) ചെറിയ തോതിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടായേക്കാം.
ധാതുക്കളും നാരുകളും: നാരുകൾ (fiber), പ്രോട്ടീൻ, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്നിവയും മഗ്നീഷ്യം, പൊട്ടാസ്യം തുടങ്ങിയ പ്രധാന ധാതുക്കളും ഫ്രോസൻ പച്ചക്കറികളിൽ കാര്യമായ നഷ്ടമില്ലാതെ നിലനിൽക്കും.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം: കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ ഉപ്പോ (സോഡിയം) മറ്റ് പ്രിസർവേറ്റീവുകളോ ചേർത്തിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ലേബലുകൾ പരിശോധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഉപ്പോ മറ്റ് പ്രിസർവേറ്റീവുകളോ ചേർക്കാതെ ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്ന പച്ചക്കറികളിൽ നിന്ന് പോഷകമൂല്യം നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.