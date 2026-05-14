Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightHealth Newschevron_rightനാര് നല്ലതാണ്;...
    Health News
    Posted On
    date_range 14 May 2026 6:54 AM IST
    Updated On
    date_range 14 May 2026 6:54 AM IST

    നാര് നല്ലതാണ്; ഓർമശക്തിയും ചിന്താശേഷിയും സംരക്ഷിക്കാൻ ഭക്ഷണത്തിലെ നാരുകൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ

    text_fields
    bookmark_border
    നാര് നല്ലതാണ്; ഓർമശക്തിയും ചിന്താശേഷിയും സംരക്ഷിക്കാൻ ഭക്ഷണത്തിലെ നാരുകൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ
    cancel

    പൂർണധാന്യങ്ങൾ, പഴങ്ങൾ, പയർ വർഗങ്ങൾ, നട്ട്‌സ്, വിത്തുകൾ തുടങ്ങിയ ഫൈബർ (നാരുകൾ) സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണരീതി ശരീരാരോഗ്യത്തിനൊപ്പം തലച്ചോറിനും വലിയ സംരക്ഷണം നൽകുന്നുവെന്ന് പുതിയ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കുടലിലും തലച്ചോറിലും ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ‘ഗട്ട്-ബ്രെയിൻ ആക്സിസ്’ എന്ന നാളിയെ ഫൈബർ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ പ്രായാധിക്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓർമക്ഷയം, ബൗദ്ധിക ശേഷി കുറയൽ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ മന്ദഗതിയിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത്.

    യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അബർഡീനിലെ ഗട്ട് മൈക്രോബയോളജി പ്രഫസർ കരൻ സ്കോട്ടിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ബൗദ്ധികാരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും പ്രഭാവമുള്ള ഭക്ഷണപരമായ മാറ്റങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഫൈബർ വർധിപ്പിക്കൽ. എന്നാൽ, യു.എസിലും ബ്രിട്ടനിലും ഉൾപ്പെടെ പല രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ശിപാർശ ചെയ്യുന്ന അളവിൽ ഫൈബർ കഴിക്കുന്നില്ല. സാധാരണയായി ദിവസേന ഏകദേശം 30 ഗ്രാം ഫൈബർ ആവശ്യമാണ്.

    ഫൈബർ ശരീരത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ ദഹിക്കാത്ത കാർബോഹൈഡ്രേറ്റാണ്. ഇത് കുടലിലെ നല്ല ബാക്ടീരിയകൾക്ക് ആഹാരമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അവ ‘ഷോർട്ട് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ’ ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയിൽ പ്രധാനമായ ബ്യൂട്ടിറേറ്റ് തലച്ചോറിനെ ദോഷകരമായ അണുബാധകളിൽനിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതായി പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    ജപ്പാനിലും ഇറ്റലിയിലും നടത്തിയ ദീർഘകാല പഠനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫൈബർ കഴിക്കുന്നവർക്കിടയിൽ ഡിമെൻഷ്യയും അൽഷിമേഴ്സും കുറവാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഓട്സ്, പയർവർഗങ്ങൾ, നട്ട്‌സ്, പഴങ്ങൾ എന്നിവയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ‘സൊളുബിൾ ഫൈബർ’ കൂടുതൽ ഗുണകരമാണെന്നും പഠനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:HealthFiber foodsstudieshealthnews
    News Summary - Fiber is good; studies show that dietary fiber can protect memory and thinking skills
    Similar News
    Next Story
    X