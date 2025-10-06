Begin typing your search above and press return to search.
    6 Oct 2025 10:35 AM IST
    6 Oct 2025 10:35 AM IST

    പൊണ്ണത്തടി നേരിടാൻ കൊഴുപ്പ്

    പൊണ്ണത്തടി നേരിടാൻ കൊഴുപ്പ്
    അ​മി​ത​വ​ണ്ണ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ, ഒ​രു പു​തി​യ താ​രം എ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. കേ​ട്ടാ​ൽ അ​തി​ശ​യി​ക്കും; കാ​ര​ണം ഇ​ത് ഒ​രു ത​രം കൊ​ഴു​പ്പാ​ണ്. മു​ള്ളി​നെ മു​ള്ളു​കൊ​ണ്ട് എ​ടു​ക്കു​ന്ന പോ​ലൊ​രു രീ​തി. ത​വി​ട്ട് കൊ​ഴു​പ്പ് എ​ന്നാ​ണ് ഇ​ത് അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. പൊ​ണ്ണ​ത്ത​ടി ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ഒ​രു പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​മാ​യി ഈ ​കൊ​ഴു​പ്പി​ന്റെ സാ​ധ്യ​ത​യെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ഹാ​ർ​വ​ഡ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്കൂ​ൾ ഗ​വേ​ഷ​ക​രാ​ണ്.

    ഭാ​രം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ത​വി​ട്ട് കൊ​ഴു​പ്പ് സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. വെ​ള്ള നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള കൊ​ഴു​പ്പ് പോ​ലെ ത​വി​ട്ട് കൊ​ഴു​പ്പ് വെ​റു​തെ ഇ​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ ചൂ​ട് ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ജോ​ലി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​കൊ​ഴു​പ്പ് അ​തി​നാ​യി കാ​ല​റി ക​ത്തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ത​വി​ട്ട് കൊ​ഴു​പ്പ് എ​ന്താ​ണ്

    മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രി​ൽ ചെ​റി​യ അ​ള​വി​ൽ കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു കൊ​ഴു​പ്പാ​ണ് ബ്രൗ​ൺ അ​ഡി​പ്പോ​സ് ടി​ഷ്യു. ത​വി​ട്ട് കൊ​ഴു​പ്പ് എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ക​ഴു​ത്തി​ലും പു​റ​ത്തി​​ന്റെ മു​ക​ൾ ഭാ​ഗ​ത്തും കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്നു. വെ​ളു​ത്ത കൊ​ഴു​പ്പ് ഊ​ർ​ജം സം​ഭ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ത​വി​ട്ട് കൊ​ഴു​പ്പ് ചൂ​ട് ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഊ​ർ​ജം ചെ​ല​വാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ത​ണു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ശ​രീ​ര താ​പ​നി​ല നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ഈ ​താ​പ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്. ഇ​തു​വ​ഴി ഊ​ർ​ജ ഉ​പ​യോ​ഗം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ശ​രീ​ര​ഭാ​രം കു​റ​യു​ന്നു. മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മ​റ്റ് ആ​രോ​ഗ്യ ഗു​ണ​ങ്ങ​ളും ത​വി​ട്ട് കൊ​ഴു​പ്പ് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ മി​ത​മാ​യ തോ​തി​ൽ ത​വി​ട്ട് കൊ​ഴു​പ്പ് കൂ​ട്ടു​ന്ന​ത് ഗു​ണം ചെ​യ്യും. എ​ന്നാ​ൽ, മ​രു​ന്നു​ക​ളോ ഹോ​ർ​മോ​ണു​ക​ളോ വ​ഴി കൃ​ത്രി​മ​മാ​യും ​​അ​മി​ത​മാ​യും ത​വി​ട്ട് കൊ​ഴു​പ്പു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കാ​ത്ത പാ​ർ​ശ്വ​ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട്സ് ഓ​ഫ് ഹെ​ൽ​ത്ത് (എ​ൻ.​ഐ.​എ​ച്ച്) ന​ട​ത്തി​യ പ​ഠ​നം സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ, ത​വി​ട്ട് കൊ​ഴു​പ്പി​ന് അ​ത്ഭു​ത​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് ഓ​ർ​ക്ക​ണം. പ​ക്ഷേ, അ​മി​ത​വ​ണ്ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ ഒ​രു പോ​രാ​ളി​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഇ​തി​നു ക​ഴി​യും.

    ത​വി​ട്ട് കൊ​ഴു​പ്പ് സ​ജീ​വ​മാ​ക്കാ​ൻ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ

    ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യി​ലെ ത​വി​ട്ട് കൊ​ഴു​പ്പി​ന്റെ അ​ള​വി​ന് ജ​നി​ത​ക​മാ​യ സ്വാ​ധീ​ന​മു​ണ്ട്. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും, ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യും പ​രി​സ്ഥി​തി ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളും ത​വി​ട്ട് കൊ​ഴു​പ്പി​നെ നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ത​വി​ട്ട് കൊ​ഴു​പ്പ് സ​ജീ​വ​മാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ചി​ല ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ​യാ​ണ്:

    ത​ണു​പ്പ് കൊ​ള്ളു​ക: നേ​രി​യ ത​ണു​പ്പ് കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത് ത​വി​ട്ട് കൊ​ഴു​പ്പി​​​െ​ന്റ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ ഉ​ത്തേ​ജി​പ്പി​ക്കും. ചൂ​ട് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ശ​രീ​രം ത​ണു​പ്പി​നോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​തു സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഉ​യ​ർ​ന്ന തീ​വ്ര​ത​യി​ലു​ള്ള വ്യാ​യാ​മം: ഇ​ട​വി​ട്ട് ഉ​യ​ർ​ന്ന തീ​വ്ര​ത​യി​ലു​ള്ള വ്യാ​യാ​മം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് വെ​ളു​ത്ത കൊ​ഴു​പ്പി​നെ ത​വി​ട്ട് കൊ​ഴു​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ജേ​ണ​ൽ ഓ​ഫ് ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ ആ​ൻ​ഡ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഇ​മേ​ജ​സി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച പ​ഠ​നം സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ഭ​ക്ഷ​ണ രീ​തി: മു​ള​കി​ൽ കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന കാ​പ്സൈ​സി​ൻ, ഗ്രീ​ൻ ടീ​യി​ലെ കാ​റ്റെ​ച്ചി​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ത​വി​ട്ട് കൊ​ഴു​പ്പ് കൂ​ട്ടു​ന്ന​വ​യാ​ണ്.

