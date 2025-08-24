Begin typing your search above and press return to search.
    Health News
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 6:37 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 6:42 AM IST

    റ​സ്റ്റ​ാറ​ന്റ് കൊ​ള്ളാം, പ​ക്ഷേ, ഭ​ക്ഷ​ണം വീ​ട്ടി​ൽനി​ന്ന് മ​തി

    ഹോ​ട്ട​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണം ശീ​ല​മാ​യാ​ൽ പോ​ഷ​കം അ​ട​ങ്ങി​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ക്കാ​നു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യം എ​​െന്ന​ന്നേ​ക്കു​മാ​യി ഇ​ല്ലാ​താ​കു​മെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ
    റ​സ്റ്റ​ാറ​ന്റ് കൊ​ള്ളാം, പ​ക്ഷേ, ഭ​ക്ഷ​ണം വീ​ട്ടി​ൽനി​ന്ന് മ​തി
    കാ​ലം മാ​റി. വീ​ട്ടി​ലെ ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ രു​ചി​യു​ള്ള വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ റസ്റ്റാറന്‍റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ഇ​ന്ന് മി​ക്ക​വ​രും. ജോ​ലി​യു​ടെ​യോ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യോ ഭാ​ഗ​മാ​യി വീ​ട് വി​ട്ട് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും പ്ര​ധാ​ന ആ​ശ്ര​യം ഹോ​ട്ട​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണം ത​ന്നെ​യാ​യി​രി​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ നി​ര​ന്ത​രം ഇ​ത്ത​രം ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ആ​പ​ത്ത് വ​ലു​താ​ണ്. റസ്റ്റാറന്റ് ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​മി​ത​മാ​യി അ​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന സോ​ഡി​യം, അ​നാ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ കൊ​ഴു​പ്പു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് വി​ല്ല​ൻ​മാ​രെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ‘‘ഇ​ത്ത​രം ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വ​ള​രെ കു​റ​ഞ്ഞ അ​ള​വി​ൽ മാ​ത്ര​മേ പോ​ഷ​ക മൂ​ല്യ​മു​ണ്ടാ​കൂ. ഇ​വ പ​തി​വാ​യി ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​മി​ത​ഭാ​ര​ത്തി​നും പൊ​ണ്ണ​ത്ത​ടി​ക്കും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു. അ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ വ​ലി​യ പ്ര​ശ്നം, അ​മി​നോ ആ​സി​ഡു​ക​ൾ പോ​ലു​ള്ള അ​വ​ശ്യ മാ​ക്രോ ന്യൂ​ട്രി​യ​ന്റു​ക​ൾ, നാ​രു​ക​ൾ, വി​റ്റാ​മി​നു​ക​ൾ, ധാ​തു​ക്ക​ൾ, ഫൈ​റ്റോ ന്യൂ​ട്രി​യ​ന്റു​ക​ൾ, ബ​യോ-​ആ​ക്ടീ​വ് പ​ദാ​ർ​ഥങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ക്കാ​നു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യം എ​ന്ന​ന്നേ​ക്കു​മാ​യി ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും’’ - ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഡ​യ​റ്റീ​ഷ്യ​ൻ ദീ​പാ​ല​ക്ഷ്മി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    രു​ചി​ക്ക് വ​ലി​യ വി​ല ന​ൽ​കേ​ണ്ടി വ​രും

    വാ​ണി​ജ്യാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ത​യാറാ​ക്കു​ന്ന പ​ല ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും പോ​ഷ​ക​ത്തേ​ക്കാ​ൾ രു​ചി​ക്കാ​ണ് പ്ര​ാധാ​ന്യം. സം​സ്ക​രി​ച്ച​തും കൃ​ത്രി​മ രു​ചി വ​ർ​ധിപ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ ചേ​രു​വ​ക​ൾ, പ്രി​സ​ർ​വേ​റ്റിവു​ക​ൾ, അ​നാ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ പാ​ച​ക രീ​തി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ല പ്ര​മു​ഖ​രും ഇ​ന്ന് റ​സ്റ്റ​ാറ​ന്റ് ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു പി​ന്നി​ലും കാ​ര​ണ​മി​താ​ണ്. താ​ൻ പു​റ​ത്തുനിന്ന് ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യെ​ന്നും ഇ​പ്പോ​ൾ വീ​ട്ടി​ൽ ത​യ്യാ​റാ​ക്കു​ന്ന ഓ​ർ​ഗാ​നി​ക് ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും പ്ര​മു​ഖ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ട്രേ​ഡി​ങ് പ്ലാ​റ്റ്ഫോം സ്ഥാ​പ​ക​ൻ നി​ധി​ൻ കാ​മ​ത്തും ഈ​യി​ടെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ആ​വി​യി​ൽ, കു​റ​ഞ്ഞ എ​ണ്ണ​യി​ൽ

    ആ​വി​യി​ൽ വേ​വി​ക്കു​ക, കു​റ​ഞ്ഞ എ​ണ്ണ​യി​ൽ വ​ഴ​റ്റു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ പാ​ച​ക രീ​തി​ക​ളാ​ണ് വീ​ട്ടി​ലെ പാ​ച​കംകൊ​ണ്ടു​ള്ള നേ​ട്ടം. ഇ​ത് ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ പോ​ഷ​ക​മൂ​ല്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ശ്ര​ദ്ധാ​പൂ​ർ​വ്വം ഭ​ക്ഷ​ണം പാ​ച​കം ചെ​യ്യാ​നും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​നും ഭ​ക്ഷ​ണ​ശീ​ല​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ശ​ക്ത​മാ​യ അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​നും വീ​ട്ടി​ൽ പാ​ച​കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തുവ​ഴി സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ദീ​പ​ല​ക്ഷ്മി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ന്നു.

    വീ​ട്ടി​ൽ എ​ല്ലാം ന​ല്ല​ത​ല്ല

    വീ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ല്ലാം ന​ല്ല​താ​ണെ​ന്ന ധാ​ര​ണ​യും വേ​ണ്ട. ഇ​ന്ത്യ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ റി​സ​ർ​ച്ചി​ന്റെ (ഐ.​സി.​എം.​ആ​ർ) ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ഭ​ക്ഷ​ണ മാ​ർ​ഗനി​ർദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച്, വീ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​മി​ത കൊ​ഴു​പ്പ്, പ​ഞ്ച​സാ​ര, ഉ​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം അ​നാ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​ണ്. ‘‘ഭ​ക്ഷ​ണ പ​ദാ​ർ​ഥങ്ങ​ൾ അ​മി​ത​മാ​യി വ​റു​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക. സ​സ്യ എ​ണ്ണ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യ കൊ​ഴു​പ്പു​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ഗം വ​ർ​ധിപ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​ത് പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മെ​ന്ന് പ​ല​പ്പോ​ഴും ക​രു​ത​പ്പെ​ടു​ന്ന ജ്യൂ​സു​ക​ൾ, ധാ​ന്യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ലും പ​ഞ്ച​സാ​ര കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​രി​ക്കാം. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ്പി​ന്റെ അ​മി​ത ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ന് പേ​രു​കേ​ട്ട​താ​ണ്. എ​രി​വി​നും രു​ചി​ക്കും വേ​ണ്ടി പ​ല​രും ടേ​ബ്​ൾ സോ​ൾ​ട്ട് ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്നു, ഇ​ത് സോ​ഡി​യം ഉ​പ​ഭോ​ഗം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ന്നു’’ -പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര വി​ദ​ഗ്ധ ഇ​പ്സി​ത ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി​യും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു.

