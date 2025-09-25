Begin typing your search above and press return to search.
    ആ ഭക്ഷണരീതിയാണ് അമ്മയെ ഇപ്പോഴും ചുറുചുറുക്കോടെ ഇരുത്തുന്നത്’; 76 വയസ്സുള്ള ഹേമമാലിനിയുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തെക്കുറിച്ച് മകൾ

    ഒരുകാലത്ത് ബോളിവുഡ് അടക്കിവാണിരുന്ന ഹേമമാലിനി സിനിമയോടൊപ്പം തന്നെ ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിലും അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്ന ആളാണ്. ഇപ്പോഴിതാ 76 വയസ്സുള്ള ഹേമമാലിനിയുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തെക്കുറിച്ച് മകൾ ഇഷാ ഡിയോളിന്‍റെ വാക്കുകളാണ് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. അമ്മ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ അതീവ ശ്രദ്ധാലുവാണ്. ഗ്ലൂട്ടൻ രഹിത ഭക്ഷണമാണ് അമ്മ പിന്തുടരുന്നത്. ​പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ധാരാളമായി കഴിക്കുകയും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്യും.

    ഗോതമ്പ് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള നാരുകൾ, വിറ്റാമിനുകൾ, ഇരുമ്പ് തുടങ്ങിയ പോഷകങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ അരി, തിനകൾ, ഓട്‌സ്, പച്ചക്കറികൾ, പഴങ്ങൾ, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവ ധാരാളമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ഭക്ഷണമാണ് അമ്മ പിന്തുടരുന്നത്. ഗ്ലൂട്ടൻ രഹിതം എന്ന ലേബലോടെ വരുന്ന സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി അരി, തിനകൾ പോലുള്ള പ്രകൃതിദത്തമായ ഗ്ലൂട്ടൻ രഹിത ധാന്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡയറ്റീഷ്യന്‍റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് അമ്മ ഈ രീതി പിന്തുടരുന്നത്. ഇതാണ് 70കളിലും ആരോഗ്യത്തോടെയിരിക്കാൻ അമ്മയെ സഹായിക്കുന്നത് ഇഷാ ഡിയോൾ പറഞ്ഞു.

    ഒരു വ്യക്തി പ്രായമാകുമ്പോൾ ദഹനം മന്ദഗതിയിലാവുകയും കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗോതമ്പ്, ബാർലി, റായ് എന്നിവയിലെ പ്രോട്ടീനായ ഗ്ലൂട്ടൻ ചില വ്യക്തികൾക്ക് ദഹിക്കാൻ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇത് ഒഴിവാക്കിയാൽ വയറു വീർക്കൽ, അസ്വസ്ഥത, മന്ദത എന്നിവ ലഘൂകരിക്കുന്നു. ഇത് പ്രായമായവരെ ഭാരം കുറഞ്ഞവരും കൂടുതൽ പ്രവർത്തനക്ഷമവുമാക്കുന്നു. ​പ്രായമായവരിൽ, കോശജ്വലനം സന്ധി വേദന, മറ്റ് വാർദ്ധക്യ സഹജമായ രോഗങ്ങൾ എന്നിവക്ക് കാരണമാവാറുണ്ട്. ഗ്ലൂട്ടൻ ഒഴിവാക്കുന്നത് ഇത് കുറക്കാൻ സഹായിക്കും.

    ഗ്ലൂട്ടൻ രഹിത ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ദിവസം മുഴുവൻ കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ള ഊർജ്ജ നില നൽകാൻ സഹായിക്കും. ഇത് വാർദ്ധക്യം മൂലം മെറ്റബോളിസം മന്ദഗതിയിലാകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും സഹായകരമാണ്. ഗ്ലൂട്ടൻ സംവേദനക്ഷമതയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വയറുവേദന, ചർമത്തിലെ തിണർപ്പ്, മാനസികാവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ദീർഘകാല പ്രശ്നങ്ങളുടെ തോത് കുറക്കുന്നു.

    ​ഗ്ലൂട്ടൻ രഹിത ഭക്ഷണം 70 വയസ്സിൽ കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. പ്രായം കൂടുമ്പോൾ, ശരീരം ഭക്ഷണങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാം. ​ചില ആളുകളിൽ പ്രായം കൂടുമ്പോൾ സെലിയാക് രോഗം (ഒരുതരം ഓട്ടോഇമ്മ്യൂൺ രോഗം) വികസിച്ചുവരാം. ​ഈ അവസ്ഥയുള്ളവർ ഗ്ലൂട്ടൻ കഴിച്ചാൽ ചെറുകുടലിൽ വീക്കമുണ്ടാക്കുകയും പോഷകങ്ങൾ ശരിയായി ആഗിരണം ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് 70 വയസ്സിൽ പോഷകാഹാരക്കുറവിനും മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും കാരണമാകും.

    ​സെലിയാക് രോഗമില്ലെങ്കിൽ പോലും, ചിലർക്ക് ഗ്ലൂട്ടൻ സംവേദനക്ഷമത (Non-Celiac Gluten Sensitivity) ഉണ്ടാകാം. ​ഇത് വയറുവേദന, വയറിലെ അസ്വസ്ഥത, ക്ഷീണം, സന്ധി വേദന തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. പ്രായമായവരിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ജീവിതനിലവാരത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. ​പ്രായം കൂടുമ്പോൾ ദഹനപ്രക്രിയ മന്ദഗതിയിലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഗ്ലൂട്ടൻ അടങ്ങിയ ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ (പ്രത്യേകിച്ച് സംസ്കരിച്ചവ) ചിലർക്ക് ദഹിക്കാൻ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാം. ഇത് വയറുവീർക്കൽ, ഗ്യാസ്, മലബന്ധം എന്നിവക്ക് കാരണമാകും.

    ​ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

    ഗ്ലൂട്ടൻ രഹിത ഭക്ഷണക്രമം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഗ്ലൂട്ടൻ കാരണമാണോ സെലിയാക് രോഗമാണോ എന്ന് നിർണയിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഗ്ലൂട്ടൻ രഹിത ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നാരുകൾ, ബി വിറ്റാമിനുകൾ, ഇരുമ്പ് തുടങ്ങിയ പോഷകങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ മറ്റ് ഗ്ലൂട്ടൻ രഹിത ധാന്യങ്ങളും (അരി, ഓട്‌സ്, ചോളം, റാഗി) പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ധാരാളമായി ഉൾപ്പെടുത്തി പോഷക സമൃദ്ധി ഉറപ്പാക്കണം. 70 വയസ്സിൽ ഗ്ലൂട്ടൻ രഹിത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് സെലിയാക് രോഗം, ഗ്ലൂട്ടൻ സംവേദനക്ഷമത, അല്ലെങ്കിൽ പ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദഹനപ്രശ്‌നങ്ങൾ എന്നിവയാൽ ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ശരിയായതും പോഷകഗുണമുള്ളതുമായ ഗ്ലൂട്ടൻ രഹിത ഭക്ഷണക്രമം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു ഡയറ്റീഷ്യന്റെ സഹായം തേടുന്നത് നല്ലതാണ്.

