പതിവായി മുട്ട കഴിക്കുന്നത് അൽഷൈമേഴ്സ് സാധ്യത കുറക്കുമോ

പതിവായി മുട്ട കഴിക്കുന്നത് അൽഷൈമേഴ്സ് സാധ്യത കുറക്കുമോtext_fields
ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചുതവണവരെ മുട്ട കഴിക്കുന്നവർക്ക് അൽഷൈമേഴ്സ് രോഗസാധ്യത കുറയാമെന്ന് പുതിയ പഠനം. ജേണൽ ഓഫ് ന്യൂട്രിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ദീർഘകാല പഠനത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ. മുട്ടയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൊളിൻ, ഒമേഗ-3 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ, വിറ്റാമിൻ ബി12, ല്യൂട്ടീൻ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ മസ്തിഷ്കാരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമാണെന്ന് ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
15 വർഷത്തിലേറെ നീണ്ടുനിന്ന പഠനത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങളും ആരോഗ്യവിവരങ്ങളും നിരീക്ഷിച്ചു. മിതമായ അളവിൽ മുട്ട കഴിച്ചവർക്ക് അൽഷൈമേഴ്സ് രോഗം കണ്ടെത്തപ്പെട്ടത് കുറവായി. പ്രത്യേകിച്ച് ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചോ അതിലധികമോ തവണ മുട്ട കഴിച്ചവരിൽ രോഗസാധ്യത ഏകദേശം 27 ശതമാനം വരെ കുറഞ്ഞതായി പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
എന്നാൽ, മുട്ട മാത്രം അൽഷൈമേഴ്സ് തടയും എന്നതരത്തിൽ ഈ പഠനം വ്യാഖ്യാനിക്കാനാവില്ലെന്ന് വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. പാരമ്പര്യം, ഉറക്കം, പ്രമേഹം, രക്തസമ്മർദം, പുകവലി, വ്യായാമക്കുറവ് എന്നിവയും രോഗസാധ്യതയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്. സാൽമൺ, സാർഡിൻ പോലുള്ള കൊഴുപ്പുള്ള മീനുകൾ, ചീരവർഗങ്ങൾ, ബെറികൾ, വാൾനട്ട്, ബദാം, ഒലിവ് ഓയിൽ, പയർവർഗങ്ങൾ എന്നിവയും മസ്തിഷ്കാരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമാണെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.
