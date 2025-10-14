വീടിന് ചുറ്റും പക്ഷികളുണ്ടോ? നിസ്സാരമാക്കരുത് ഈ രോഗവാഹകരെ

വീടിന് ചുറ്റും പക്ഷികളുണ്ടോ? നിസ്സാരമാക്കരുത് ഈ രോഗവാഹകരെtext_fields
വീടിനടുത്തുള്ള പക്ഷികളിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാവുകൾ, താറാവുകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നും അവയുടെ കാഷ്ഠത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യർക്ക് പിടിപെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില രോഗങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷികൾ മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുന്ന പലതരം അണുബാധകളെയും രോഗാണുക്കളെയും വഹിക്കുകയും അവ മനുഷ്യരിലേക്ക് പകർന്നു നൽകുകയും ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ രോഗങ്ങൾ പൊതുവെ സൂണോട്ടിക് രോഗങ്ങൾ (Zoonotic Diseases) എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതായത് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ. പക്ഷികളുടെ കാഷ്ഠം ഉണങ്ങി പൊടിയായി വായുവിൽ കലരുന്നത് വഴി ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അണുബാധകൾ ഉണ്ടാവാം. കാഷ്ഠം ഭക്ഷണത്തിലോ വെള്ളത്തിലോ കലരുന്നത് വഴി സാൽമൊണെല്ലോസിസ് പോലുള്ള ഭക്ഷ്യവിഷബാധകൾക്ക് കാരണമാവാം.
രോഗം ബാധിച്ച പക്ഷികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴോ അവയുടെ തൂവലുകൾ, സ്രവങ്ങൾ എന്നിവയുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോഴോ സിറ്റക്കോസിസ് (തത്തപ്പനി) അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷിപ്പനി പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ പകരാം. പക്ഷികൾ ചെള്ള്, പേൻ, ഈച്ചകൾ തുടങ്ങിയ പരാദങ്ങളെ വഹിക്കുന്നു. ഈ പരാദങ്ങൾ പക്ഷികൾ കൂടുവിട്ടുപോകുമ്പോൾ വീടിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും മനുഷ്യരെ കടിക്കുകയും അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുകയും ചിലപ്പോൾ രോഗങ്ങൾ പകരുകയും ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, വീടിനടുത്തോ പരിസരത്തോ ധാരാളം പക്ഷികളോ അവയുടെ കൂടുകളോ കാഷ്ഠമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്.
ഹിസ്റ്റോപ്ലാസ്മോസിസ്
ഹിസ്റ്റോപ്ലാസ്മ ക്യാപ്സുലേറ്റം എന്ന ഫംഗസാണ് ഈ രോഗം പരത്തുന്നത്. പക്ഷികളുടെയും വവ്വാലുകളുടെയും കാഷ്ഠം അടിഞ്ഞുകൂടിയ മണ്ണിൽ ഈ ഫംഗസ് വളരുന്നു. കാഷ്ഠം ഉണങ്ങി പൊടിയായി വായുവിൽ കലരുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്പോറുകൾ ശ്വസിക്കുന്നത് വഴി രോഗം പിടിപെടുന്നു. സാധാരണയായി നേരിയ പനി, ചുമ, നെഞ്ചുവേദന, പേശിവേദന തുടങ്ങിയ ഫ്ലൂവിന് സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും. പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞവരിൽ ഇത് ഗുരുതരമായ ശ്വാസകോശ അണുബാധകൾക്കും മറ്റ് അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാവാം.
സിറ്റക്കോസിസ്/തത്തപ്പനി
ക്ലാമിഡോഫില സിറ്റസി എന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് തത്തപ്പനി പരത്തുന്നത്. തത്തകൾ, പ്രാവുകൾ, കോഴികൾ തുടങ്ങിയ പക്ഷികളാണ് പ്രധാന വാഹകർ. രോഗം ബാധിച്ച പക്ഷികളുടെ ഉണങ്ങിയ കാഷ്ഠം, തൂവലുകൾ, സ്രവങ്ങൾ എന്നിവയിലെ കണികകൾ ശ്വസിക്കുന്നത് വഴിയാണ് പ്രധാനമായും മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്നത്. പനി, വിറയൽ, കഠിനമായ തലവേദന, പേശിവേദന, വരണ്ട ചുമ, ന്യുമോണിയക്ക് സമാനമായ ശ്വാസകോശ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയുണ്ടാകാം.
സാൽമൊണെല്ലോസിസ്
സാൽമൊണല്ല എന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് സാൽമൊണെല്ലോസിസ് എന്ന രോഗം പരത്തുന്നത്. പക്ഷികളുടെ (പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിയിനങ്ങളിലെയും പ്രാവിൻ വർഗ്ഗത്തിലെയും) കാഷ്ഠത്തിലൂടെ ഈ ബാക്ടീരിയകൾ പുറത്തുവരുന്നു. ഇത് ഭക്ഷണത്തിലോ വെള്ളത്തിലോ കലരുന്നത് വഴിയും, കാഷ്ഠമുള്ള പ്രതലങ്ങളിൽ സ്പർശിച്ച ശേഷം കൈ കഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വഴിയും മനുഷ്യർക്ക് രോഗം പിടിപെടാം. വയറുവേദന, വയറിളക്കം, പനി, ഓക്കാനം, ഛർദ്ദി എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ.
ക്രിപ്റ്റോകോക്കോസിസ്
ക്രിപ്റ്റോകോക്കസ് നിയോഫോർമൻസ് എന്ന ഫംഗസാണ് ഈ രോഗം പരത്തുന്നത്. പ്രാവിന്റെ കാഷ്ഠം ധാരാളമായി അടിഞ്ഞുകൂടിയ മണ്ണിൽ ഈ ഫംഗസ് വളരുന്നു. ഇത് വായുവിലൂടെ ശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ രോഗം പിടിപെടാം. ശ്വാസകോശത്തെയാണ് സാധാരണയായി ആദ്യം ബാധിക്കുന്നത്. പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞവരിൽ ഇത് തലച്ചോറിനെയും നാഡീവ്യൂഹത്തെയും ബാധിച്ച് ക്രിപ്റ്റോകോക്കൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന് കാരണമായേക്കാം.
പക്ഷിപ്പനി
ഏവിയൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ (H5N1, H7N9 പോലുള്ളവ) എന്ന വൈറസാണ് പക്ഷിപ്പനിക്ക് കാരണം. ദേശാടനപ്പക്ഷികൾ, താറാവുകൾ, കോഴികൾ തുടങ്ങിയവയിലാണ് ഈ വൈറസ് സാധാരണയായി കാണുന്നത്. രോഗം ബാധിച്ച പക്ഷികളുമായുള്ള നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം, അവയുടെ സ്രവങ്ങൾ, കാഷ്ഠം, ശരിയായി പാകം ചെയ്യാത്ത മാംസം/മുട്ട എന്നിവയിലൂടെ മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ശക്തമായ പനി, ചുമ, തൊണ്ടവേദന, ശരീരവേദന, ശ്വാസംമുട്ട് എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. ഗുരുതരമായ കേസുകളിൽ ന്യുമോണിയ പോലുള്ള കടുത്ത ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാവാം.
അലർജികളും മറ്റ് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളും
പക്ഷികളുടെ തൂവലുകൾ, കാഷ്ഠം, മറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ ചില ആളുകളിൽ അലർജികൾക്കും ഹൈപ്പർസെൻസിറ്റിവിറ്റി ന്യുമോണൈറ്റിസ് പോലുള്ള ഗുരുതരമായ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമായേക്കാം. പക്ഷികളുടെ കാഷ്ഠം, കൂട് എന്നിവയുമായി നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധ മാർഗം. പക്ഷികളുടെ കാഷ്ഠം വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ കൈയുറകളും മാസ്കും ധരിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്. പക്ഷികളെയോ അവയുടെ കൂടുകളെയോ സ്പർശിച്ച ശേഷം കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകണം.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register