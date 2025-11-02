Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health News
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 9:44 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 9:44 AM IST

    കാ​ൻ​ഡീ​സും ചോക്ലറ്റും പി​ന്നെ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ല്ലും

    കാ​ൻ​ഡീ​സും ചോക്ലറ്റും പി​ന്നെ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ല്ലും
    മി​ഠാ​യി ഇ​ഷ്ട​മ​ല്ലാ​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വി​ല്ല. അ​വ​രെ സ​ന്തോ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി മി​ഠാ​യി​ക​ളും ചോ​ക്ലറ്റു​ക​ളും ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് മി​ക്ക ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും. പ​ല നി​റ​ങ്ങ​ളി​ലും രു​ചി​യി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന മി​ഠാ​യി​ക​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ഷ്ട​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ല​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ കു​ഞ്ഞ് ശ​രീ​ര​ത്തി​ന് അ​പ​ക​ട​മാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, മി​ഠാ​യി​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്തൊ​രു ബാ​ല്യ​കാ​ലം സ​ങ്ക​ൽ​പി​ക്കാ​നു​മാ​വി​ല്ല. മി​ഠാ​യി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ക​രം ചോ​ക്ലറ്റു​ക​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​രു പ​രി​ധിവ​രെ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ണ്.

    എ​ല്ലാ മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​പോ​ലെ​യ​ല്ല. ചോ​ക്ലറ്റു​ക​ളെക്കാ​ൾ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് ദോ​ഷം ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​യാ​ണ് പ​ല നി​റ​ങ്ങ​ളി​ലും രു​ചി​ക​ളി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന മി​ഠാ​യി​ക​ൾ. അ​വ​യി​ൽ പ​ഞ്ച​സാ​ര, കൃ​ത്രി​മ നി​റ​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റ് രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ കൂ​ടി​യ അ​ള​വി​ൽ അ​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം ചോ​ക്ലറ്റു​ക​ളി​ൽ (പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും ഡാ​ർ​ക്ക് ചോ​ക്ല​റ്റ്) ചെ​റി​യ അ​ള​വി​ലെ​ങ്കി​ലും പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത ചേ​രു​വ​ക​ളു​ണ്ട്. ഇ​വ ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ്യ​ത്യാ​സം അ​റി​യു​ന്ന​ത് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ​ത് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ നി​ങ്ങ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    മി​ഠാ​യി​ക​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച പ​ഞ്ച​സാ​ര, കോ​ൺ സി​റ​പ്പ്, കൃ​ത്രി​മ സു​ഗ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ, നി​റ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് നി​ർ​മിച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​ചേ​രു​വ​ക​ളി​ൽ പോ​ഷ​ക​ങ്ങ​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഉ​യ​ർ​ന്ന ക​ലോ​റി​യു​മ​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​മി​ത​മാ​യി പ​ഞ്ച​സാ​ര ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത് ഊ​ർ​ജക്ഷ​യ​ത്തി​നും പ​ല്ല് തേ​യ്മാ​ന​ത്തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​കും. കൂ​ടാ​തെ കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ പൊ​ണ്ണ​ത്ത​ടി, പ്ര​മേ​ഹം എ​ന്നി​വ​ക്കുള്ള സാ​ധ്യ​ത​യും വ​ർ​ധിപ്പി​ക്കും. കൃ​ത്രി​മ നി​റ​ങ്ങ​ളും പ്രി​സ​ർ​വേ​റ്റീ​വു​ക​ളും ചി​ല കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ഹൈ​പ്പ​ർ ആ​ക്റ്റി​വി​റ്റി​ക്കും അ​ല​ർ​ജി​ക്കും കാ​ര​ണ​മാ​കും.

    ചോ​ക്ല​റ്റി​ന്‍റെ ആ​രോ​ഗ്യ ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ

    ന​ല്ല നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ചോ​ക്ല​റ്റു​ക​ളി​ൽ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും ഡാ​ർ​ക്ക് ചോ​ക്ല​റ്റു​ക​ളി​ൽ ആ​ന്റി​ഓ​ക്‌​സി​ഡ​ന്റു​ക​ളു​ടെ​യും മ​ഗ്നീ​ഷ്യം, ഇ​രു​മ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ ധാ​തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും സ്വാ​ഭാ​വി​ക ഉ​റ​വി​ട​മാ​യ കൊ​ക്കോ അ​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് മി​ത​മാ​യ അ​ള​വി​ൽ ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്ഥ, ത​ല​ച്ചോ​റി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം, ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യം എ​ന്നി​വ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തും. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും, കൊ​ക്കോ​യു​ടെ അ​ള​വി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രി​ക്കും ഗു​ണ​ങ്ങ​ളും. പ​ഞ്ച​സാ​ര അ​ട​ങ്ങി​യ മി​ൽ​ക്ക് ചോ​ക്ല​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഈ ​ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വി​ല്ല.

    മി​ഠാ​യി​ക​ൾ വാ​യി​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ല​യി​ക്കു​ക​യും ര​ക്ത​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ടെ അ​ള​വ് പെ​ട്ടെ​ന്ന് ഉ​യ​രു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​ത് കു​ട്ടി​ക​ളെ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ക്ഷീ​ണി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. മ​റു​വ​ശ​ത്ത്, ചോ​ക്ല​റ്റു​ക​ളി​ൽ കൊ​ക്കോ​യി​ൽനി​ന്നു​ള്ള കൊ​ഴു​പ്പു​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ടെ ആ​ഗി​ര​ണം മ​ന്ദ​ഗ​തി​യി​ലാ​ക്കു​ക​യും കൂ​ടു​ത​ൽ ഊ​ർ​ജം പു​റ​ത്തു​വി​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    കു​ട്ടി​ക​ളി​ലെ ദ​ന്ത​ക്ഷ​യം

    ക​ടു​പ്പ​മു​ള്ള​തും ഒ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ മി​ഠ​ായി​ക​ൾ പ​ല്ലു​ക​ളി​ൽ ഇ​നാ​മ​ലി​നെ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​സി​ഡു​ക​ൾ ഉ​ൽപാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഡാ​ർ​ക്ക് ചോ​ക്ല​റ്റു​ക​ൾ, വേ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ലി​യു​ന്ന​തും ക​ഴു​കിക്കള​യാ​ൻ എ​ളു​പ്പ​വു​മാ​ണ്. ഇ​ത് വ​ല്ല​പ്പോ​ഴും ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​ല്ലു​ക​ൾ​ക്ക് കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത കു​റ​യ്ക്കു​ന്നു. ഒ​രു ചെ​റി​യ ക​ഷ​ണം ചോ​ക്ല​റ്റി​ന് മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള ആ​സ​ക്തി കു​റ​ക്കാ​നും സം​തൃ​പ്തി തോ​ന്നി​പ്പി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യും. പ​ഞ്ച​സാ​ര​യും സി​ന്ത​റ്റി​ക് രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും മാ​ത്ര​മാ​ണ് മി​ഠാ​യി​ക​ളി​ലു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ബു​ദ്ധി​പൂ​ർ​വം ചോ​ക്ല​റ്റു​ക​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത് മി​ത​മാ​യി ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​ട്ടി​ക​ളി​ലെ മി​ഠാ​യി പ്രി​യ​ത്തി​ന് ഒ​രു പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ണ്.

