ഓക്സിജൻ കുറക്കുന്നത് ട്യൂമർ വളർച്ച തടഞ്ഞേക്കാം; അർബുദ ചികിത്സയിൽ പുതിയ വഴിത്തിരിവ്

ഓക്സിജൻ കുറക്കുന്നത് ട്യൂമർ വളർച്ച തടഞ്ഞേക്കാം; അർബുദ ചികിത്സയിൽ പുതിയ വഴിത്തിരിവ്text_fields
അർബുദ കോശങ്ങൾ സാധാരണ കോശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വേഗത്തിൽ വിഭജിക്കുന്നവയാണ്. ഈ വേഗത നിലനിർത്താൻ അവക്ക് വലിയ അളവിൽ ഊർജ്ജവും ഓക്സിജനും ആവശ്യമാണ്. ഒരു ട്യൂമറിനുള്ളിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയുന്ന അവസ്ഥയെയാണ് ഹൈപ്പോക്സിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഹൈപ്പോക്സിയ കാൻസർ പടരാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് കൃത്യമായ അളവിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ കാൻസർ കോശങ്ങളുടെ വളർച്ചാ ചക്രം തടയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പുതിയ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഇത് കാൻസർ ചികിത്സാ രംഗത്ത് വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് വഴിതുറന്നേക്കാം. രണ്ട് പ്രധാന നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരെ ഈ പഠനത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. കുറഞ്ഞ ഓക്സിജൻ അളവുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളരുന്ന ട്യൂമറുകൾ പലപ്പോഴും അപകടകാരികളാണ്. എന്നാൽ, സ്വാഭാവികമായും ഓക്സിജൻ കുറവുള്ള ഉയർന്ന മലനിരകളിൽ ജീവിക്കുന്നവരിൽ കാൻസർ മരണനിരക്ക് കുറവാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വൈരുദ്ധ്യമാണ് ശരീരത്തിലാകെ നിയന്ത്രിതമായി ഓക്സിജൻ കുറക്കുന്നത് ട്യൂമറുകളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പ്രേരണയായത്.
ഓക്സിജൻ കുറയുമ്പോൾ കാൻസർ കോശങ്ങൾ കടുത്ത സമ്മർദത്തിലാകുന്നു. സാധാരണ കോശങ്ങൾ ഈ സാഹചര്യത്തോട് പൊരുത്തപ്പെടുമെങ്കിലും, അമിതമായി വിഭജിക്കുന്ന കാൻസർ കോശങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഊർജ്ജ തന്മാത്രകൾ നിർമിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും അവ നശിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരീരത്തിൽ ഓക്സിജൻ കുറയുമ്പോൾ Hypoxia-Inducible Factors (HIF) എന്ന പ്രോട്ടീനുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവ ട്യൂമറുകളിലേക്കുള്ള പുതിയ രക്തക്കുഴലുകളുടെ നിർമാണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഈ പ്രോട്ടീനുകളെ മരുന്നുകൾ വഴി നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഓക്സിജന്റെ ലഭ്യത ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഗവേഷകർ ശ്രമിക്കുന്നത്.
ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?
മെറ്റബോളിസം തടയുന്നു: ഓക്സിജൻ കുറയുമ്പോൾ കാൻസർ കോശങ്ങൾക്ക് അവയുടെ അതിവേഗത്തിലുള്ള വളർച്ചക്ക് ആവശ്യമായ ഊർജ്ജം ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസകരമാകുന്നു.
രക്തക്കുഴലുകളുടെ വളർച്ച: ട്യൂമറുകൾ തങ്ങളിലേക്ക് പോഷകങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ പുതിയ രക്തക്കുഴലുകൾ നിർമിക്കാറുണ്ട്. ഓക്സിജന്റെ അളവിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയയെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും.
പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ ഉണർത്തുന്നു: ചില പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ കോശങ്ങളെ (T-cells) കാൻസർ കോശങ്ങൾക്കെതിരെ കൂടുതൽ ശക്തമായി പോരാടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം എന്നാണ്.
നിലവിൽ എലികളിലും ലാബുകളിലെ കോശങ്ങളിലും നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഇത് വലിയ വിജയമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യരിൽ ഇത് പ്രായോഗികമാക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി, ട്യൂമറിലേക്ക് മാത്രമായി എങ്ങനെ ഓക്സിജൻ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register