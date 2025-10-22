Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightHealth Newschevron_rightആ​ശു​പ​ത്രി സു​ര​ക്ഷ...
    Health News
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 7:11 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 7:11 AM IST

    ആ​ശു​പ​ത്രി സു​ര​ക്ഷ ഇ​നി ‘ഭ​ദ്രം’

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പും ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ അ​തോ​റി​റ്റി​യും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്​
    ആ​ശു​പ​ത്രി സു​ര​ക്ഷ ഇ​നി ‘ഭ​ദ്രം’
    cancel

    കൊ​ച്ചി: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക്​ ‘ഭ​ദ്രം’ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ്. സം​സ്ഥാ​ന ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പൊ​തു​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ 1280ല​ധി​കം ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​​ ല​ക്ഷ്യം.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ​യി​ൽ കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ കെ​ട്ടി​ടം ത​ക​ർ​ന്ന്​ സ്ത്രീ ​മ​രി​ക്കാ​നി​ട​യാ​യ​ത​ട​ക്കം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ്, വി​വി​ധ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ അ​തോ​റി​റ്റി മെം​ബ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​ത്. പ്രാ​രം​ഭ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ 12.57 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടാ​തെ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​പ​ദ്ധ​തി ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ്​ ’ഭ​ദ്ര’​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ല​ക്ഷ്യം. ഓ​രോ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്നും ഒ​രു ടീ​മി​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത്​ ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ന​ൽ​കും. സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ ഹെ​ൽ​ത്ത്​ സി​സ്റ്റം​സ്​ റി​സോ​ഴ്​​സ്​ സെ​ന്‍റ​റി​നാ​ണ്​ ഇ​തി​ന്‍റെ ചു​മ​ത​ല. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​ല്ലാ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷാ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഈ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം​ത​ന്നെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കും.

    ആ​ദ്യം ആ​ല​പ്പു​ഴ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ

    പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ആ​ല​പ്പു​ഴ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലാ​കും ആ​ദ്യം പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക. ഇ​തി​ലൂ​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന ന്യൂ​ന​ത​ക​ൾ​കൂ​ടി പ​രി​ഹ​രി​ച്ച​ശേ​ഷം മ​റ്റ്​ ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ സം​സ്ഥാ​ന ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ അ​തോ​റി​റ്റി അം​ഗം ഡോ. ​ജോ​യ്​ ഇ​ള​മ​ൺ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കെ​ട്ടി​ടം, അ​ഗ്നി​പ്ര​തി​രോ​ധം എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്കം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ നി​ല​വി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്തെ​ല്ലാം, ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ഏ​തൊ​ക്കെ, അ​ടി​യ​ന്ത​ര​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടാ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ടോ, ആ​വ​ശ്യം വ​ന്നാ​ൽ രോ​ഗി​ക​ളെ ഐ.​സി.​യു​വി​ൽ​നി​ന്ന​ട​ക്കം ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​മു​ണ്ടോ തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലൂ​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്തും. ഇ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​ത​ല​ത്തി​ൽ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​വു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ അ​ങ്ങ​നെ​ത്ത​ന്നെ ചെ​യ്യും. ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ വേ​ണ്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടു​ത്തും. അ​തി​നു​മ​പ്പു​റ​മു​ള്ള പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ ഡി​സാ​സ്റ്റ​ർ മി​റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ ഫ​ണ്ടി​ൽ (എ​സ്.​ഡി.​എം.​എ​ഫ്) ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണും.

    - സം​സ്ഥാ​ന ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ അ​തോ​റി​റ്റി അം​ഗം ഡോ. ​ജോ​യ്​ ഇ​ള​മ​ൺ

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala GovernmentHealth Departmenthealth sectorKerala
    News Summary - bhadram project for health center
    Similar News
    Next Story
    X