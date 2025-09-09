Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health News
    Posted On
    9 Sept 2025 8:08 AM IST
    Updated On
    9 Sept 2025 8:08 AM IST

    അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം ആകെ മരണമെത്ര?

    • 2025ൽ ​മ​ര​ണം 13; സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​ത് ര​ണ്ട്
    • ലാ​ബു​ക​ൾ അ​പ​ര്യാ​പ്തം
    • കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട് പി.​സി.​ആ​ർ ലാ​ബ് തു​ട​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്തം
    അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം ആകെ മരണമെത്ര?
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ആ​ശ​ങ്ക​യു​യ​ർ​ത്തി അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം വ്യാ​പ​ക​മാ​കു​മ്പോ​ഴും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രോ​ഗ സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള പി.​സി.​ആ​ർ ലാ​ബു​ക​ളു​ടെ കു​റ​വ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്കി​ട​യാ​ക്കു​ന്നു. ഇ​തു​കാ​ര​ണം രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും അ​വ്യ​ക്ത തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പ​ബ്ലി​ക് ഹെ​ൽ​ത്ത് ലാ​ബി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പി.​സി.​ആ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള​ത്. ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ഫ​ലം വൈ​കു​ന്ന​ത് ഓ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ത​ട​സ്സ​മാ​കു​ക​യാ​ണ്.

    കണക്കിൽ അവ്യക്തത

    2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഏ​ഴു​വ​രെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 49 പേ​ർ​ക്കാ​ണ് വെ​റ്റ്മൗ​ണ്ട് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ചി​കി​ത്സ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ൽ, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി 18 പേ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു രോ​ഗ സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണം. ബാ​ക്കി 31 പേ​ർ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്ക് പ്ര​കാ​രം രോ​ഗം സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ചി​കി​ത്സ​ക്കി​ടെ 13 പേ​ർ മ​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ര​ണ്ടു​മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഓ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​നു പു​റ​മേ​യാ​ണ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ര​ണം. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ അ​ഞ്ചു​പേ​ർ മ​രി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷ​വും ഈ ​വ​ർ​ഷ​വു​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 88 പേ​ർ​ക്കാ​ണ് രോ​ഗം പി​ടി​പെ​ട്ട​ത്. 23 പേ​ർ മ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. 2024ൽ 36 ​പേ​ർ​ക്ക് രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ഒ​മ്പ​തു​പേ​ർ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കീ​ഴ​ട​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത മൂ​ന്ന് കേ​സു​ക​ളും 2024ൽ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. 2023ൽ ​സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്ക് രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ര​ണ്ടു​പേ​രും മ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണം ഇ​ങ്ങ​നെ

    രോ​ഗി​യു​ടെ ന​ട്ടെ​ല്ലി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന സെ​റി​ബ്രോ സ്പൈ​ന​ൽ ഫ്ലൂ​യി​ഡി​ന്‍റെ പി.​സി.​ആ​ർ ഫ​ലം പോ​സി​റ്റി​വാ​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ നി​ന്ന​ട​ക്കം മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്ക​യ​ച്ച പ​ല സ്ര​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പി.​സി.​ആ​ർ ഫ​ലം ഇ​തു​വ​രെ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്. ചി​ല സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ നെ​ഗ​റ്റി​വാ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ത​ണു​പ്പ് ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​ത്ത​തും ക​ടു​ത്ത ചൂ​ടി​നെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​വു​ള്ള​തു​മാ​യ അ​മീ​ബ​ക​ളാ​ണ് അ​മീ​ബി​ക് മെ​നി​ഞ്ചൈ​റ്റി​സ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ഇ​ട​യി​ലെ കാ​ല​താ​മ​സ​വും വി​ദൂ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റി​യ​യ​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്തെ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും അ​മീ​ബ​യു​ടെ ഘ​ട​ന​യി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തു​മെ​ന്നും പ​രി​ശോ​ധ​ന​യെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഫ്ലൂ​യി​ഡ് കു​ത്തി​യെ​ടു​ത്ത് ഉ​ട​ൻ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ രോ​ഗം കൃ​ത്യ​മാ​യി നി​ർ​ണ​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക​യു​ള്ളൂ. രോ​ഗി​യു​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്നെ​ടു​ക്കു​ന്ന അ​തേ ഊ​ഷ്മാ​വി​ൽ ത​ന്നെ ലാ​ബി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്ക​ണം.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന സ​ങ്കീ​ർ​ണം

    നെ​ഗ്ലേ​റി​യ ഫൗ​ളേ​രി പോ​ലു​ള്ള അ​മീ​ബ​ക​ൾ ത​ണു​പ്പ് അ​തി​ജീ​വി​ക്കി​ല്ല. സാ​മ്പി​ളെ​ടു​ത്ത് ത​ണു​ത്ത പ്ര​ത​ല​ത്തി​ലോ ഫ്രീ​സ​റി​ലോ സൂ​ക്ഷി​ച്ചാ​ൽ പി​ന്നീ​ട് വെ​റ്റ്മൗ​ണ്ട് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ അ​മീ​ബ​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. സ്ര​വം ക​യ​റ്റി​യ​യ​ച്ച് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം പി.​സി.​ആ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും സാ​മ്പി​ളു​ക​ളി​ൽ അ​മീ​ബ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും ഫ​ലം കൃ​ത്യ​മാ​വി​ല്ലെ​ന്നും വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. സാ​മ്പി​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഇ​ട​യി​ലെ സ​മ​യം അ​മീ​ബ​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. മ​റ്റ് രോ​ഗാ​ണു​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി അ​മീ​ബ ച​ലി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ജീ​വി​യാ​ണ്.

    സാ​മ്പി​ളെ​ടു​ത്ത ഉ​ട​ൻ പ​രി​ശോ​ധ​ന പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് രോ​ഗം വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ അ​ട​ക്കം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്‍ക​ജ്വ​ര പി.​സി.​ആ​ർ പി​ശോ​ധ​ന സൗ​ക​ര്യം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്ത​മാ​ണ്. രോ​ഗ വ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഗൗ​ര​വം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ലാ​ബ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

