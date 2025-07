എ.ഡി.എച്ച്.ഡി; അറിയേണ്ടതെല്ലാം

cancel By വെബ് ഡെസ്ക്



Dr. Lissy Shajahan psychologist Life Coach, Celebrity Coach Writer

എ.ഡി.എച്ച്.ഡി (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ഒരു ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെന്‍റല്‍ ഡിസോര്‍ഡര്‍ ആണ്. ഇത് കുട്ടികളിലും മുതിര്‍ന്നവരിലും കാണപ്പെടാം. ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, അമിതമായി ആക്ടീവായിരിക്കല്‍, അല്ലെങ്കില്‍ സാഹചര്യത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത രീതിയില്‍ പെരുമാറല്‍ എന്നിവയാണ് ഇതിന്‍റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങള്‍. എന്നാല്‍, എ.ഡി.എച്ച്.ഡി ഉള്ളവര്‍ക്ക് ജീവിതത്തില്‍ വിജയിക്കാന്‍ കഴിയില്ല എന്നില്ല. ശരിയായ മാനേജ്‌മെന്‍റും പിന്തുണയും ഉണ്ടെങ്കില്‍ അവര്‍ക്ക് അവരുടെ കഴിവുകള്‍ മികച്ച രീതിയില്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയും. കാരണങ്ങള്‍ എ.ഡി.എച്ച്.ഡി യുടെ കൃത്യമായ കാരണം ഇനിയും പൂര്‍ണമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ, ചില ഘടകങ്ങള്‍ ഇതിന് കാരണമാകാമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു: ജനിതക ഘടകങ്ങള്‍: എ.ഡി.എച്ച്.ഡി കുടുംബത്തില്‍ ആര്‍ക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കില്‍ അത് ജനിതകമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. തലച്ചോറിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനം: എ.ഡി.എച്ച്.ഡി ഉള്ളവരുടെ തലച്ചോറിന്‍റെ ചില ഭാഗങ്ങള്‍, പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധയും നിയന്ത്രണവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങള്‍, വ്യത്യസ്തമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാം. പരിസ്ഥിതി ഘടകങ്ങള്‍: ഗര്‍ഭാവസ്ഥയില്‍ അമ്മയ്ക്ക് മദ്യപാനം, പുകവലി, അല്ലെങ്കില്‍ വിഷ പദാര്‍ത്ഥങ്ങളുമായി സമ്പര്‍ക്കം എന്നിവ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എ.ഡി.എച്ച്.ഡിയുടെ സാധ്യത വര്‍ധിപ്പിക്കാം. ന്യൂറോകെമിക്കല്‍ അസന്തുലനം: തലച്ചോറിലെ ഡോപ്പമൈന്‍, നോര്‍എപിനെഫ്രിന്‍ തുടങ്ങിയ രാസവസ്തുക്കളുടെ അസന്തുലനവും ഒരു കാരണമാകാം. ലക്ഷണങ്ങള്‍ എ.ഡി.എച്ച്.ഡിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളെ മൂന്നായി തിരിക്കാം: ശ്രദ്ധക്കുറവ്, അമിത പ്രവര്‍ത്തനം, ആവേശം. എല്ലാവര്‍ക്കും എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. ചിലര്‍ക്ക് ഒരു വിഭാഗത്തിലെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ മാത്രമായിരിക്കും കാണപ്പെടുക. ശ്രദ്ധക്കുറവ് ഒരു കാര്യത്തില്‍ ശ്രദ്ധ നിലനിര്‍ത്താന്‍ ബുദ്ധിമുട്ട്. പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങള്‍ മറന്നുപോകല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ നഷ്ടപ്പെടുത്തല്‍. ജോലികള്‍ ഓര്‍ഗനൈസ് ചെയ്യാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ട്. അമിത പ്രവര്‍ത്തനം/ആവേശം അനാവശ്യമായി ഓടിനടക്കല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ എന്തിനും ഏതിനും അസ്വസ്ഥത. ഒരിടത്ത് ശാന്തമായി ഇരിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ട്. ആവേശം കാരണം മറ്റുള്ളവരെ ഇടയ്ക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തല്‍. മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള വഴികള്‍ എ.ഡി.എച്ച്.ഡി ഒരു രോഗമല്ല, മറിച്ച് ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ശരിയായ മാനേജ്‌മെന്‍റ്​ വഴി ജീവിതം കൂടുതല്‍ എളുപ്പമാക്കാനുള്ള വഴികള്‍ താഴെപ്പറയുന്നു. ബിഹേവിയറല്‍ തെറാപ്പി: കുട്ടികള്‍ക്കും മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും ബിഹേവിയറല്‍ തെറാപ്പി ഉപകാരപ്രദമാണ്. ഇത് ശ്രദ്ധ നിലനിര്‍ത്താനും സമയം മാനേജ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കും. ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ ടൂളുകള്‍: കലണ്ടര്‍, ടു-ഡൂ ലിസ്റ്റ്, റിമൈന്‍ഡറുകള്‍ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ദിനചര്യകള്‍ ക്രമീകരിക്കാം. പിന്തുണാ സംവിധാനങ്ങള്‍: കുടുംബം, സുഹൃത്തുക്കള്‍, അധ്യാപകര്‍ എന്നിവരുടെ പിന്തുണ വളരെ പ്രധാനമാണ്. വ്യായാമവും ഭക്ഷണവും: ശരീരത്തിന്റെ ഊര്‍ജ്ജം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ വ്യായാമം സഹായിക്കും. പോഷക സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണവും ഉറക്കവും ADHD ലക്ഷണങ്ങള്‍ കുറക്കാന്‍ സഹായിക്കും. ചികിത്സ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ചിലര്‍ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികള്‍ക്ക് ചികിത്സ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. മരുന്നുകള്‍: സ്റ്റിമുലന്‍റ്​, നോണ്‍-സ്റ്റിമുലന്‍റ്​ മരുന്നുകള്‍ ഡോക്ടറുടെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കാം. ഇവ തലച്ചോറിലെ രാസവസ്തുക്കളെ സന്തുലിതമാക്കാന്‍ സഹായിക്കും. സൈക്കോതെറാപ്പി: കോഗ്‌നിറ്റീവ് ബിഹേവിയറല്‍ തെറാപ്പി (സി.ബി.ടി) വഴി എങ്ങനെ ആവേശം നിയന്ത്രിക്കാമെന്നും ശ്രദ്ധ വര്‍ധിപ്പിക്കാമെന്നും പഠിക്കാം. പരിശീലനം: മാതാപിതാക്കള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും എ.ഡി.എച്ച്.ഡിയെ കുറിച്ച് പരിശീലനം നല്‍കുന്നത് കുട്ടികളെ സഹായിക്കാന്‍ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കും. അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങള്‍ സ്റ്റിഗ്മ ഇല്ലാതാക്കാം: എ.ഡി.എച്ച്.ഡി ഉള്ളവര്‍ മോശം ആളുകളല്ല. അവര്‍ക്ക് വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കാനും സര്‍ഗ്ഗാത്മകമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും കഴിവുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ പിന്തുണ: സ്‌കൂളുകളില്‍ എ.ഡി.എച്ച്.ഡി ഉള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്രത്യേക പിന്തുണ (IEP - Individualized Education Plan) ലഭ്യമാണ്. സ്വയം അംഗീകരണം: എ.ഡി.എച്ച്.ഡി ഉള്ളവര്‍ അവരുടെ കഴിവുകളെ മനസ്സിലാക്കി, അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതം ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. എ.ഡി.എച്ച്.ഡി ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്, പക്ഷേ അത് മറികടക്കാന്‍ പറ്റാത്തതല്ല. ശരിയായ അറിവും പിന്തുണയും ഉണ്ടെങ്കില്‍, എ.ഡി.എച്ച്.ഡി ഉള്ളവര്‍ക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തില്‍ വലിയ നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിക്കാന്‍ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവര്‍ക്ക് എ.ഡി.എച്ച്.ഡി ഉണ്ടെങ്കില്‍, അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുക, അവരുടെ കഴിവുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. Show Full Article

News Summary -

ADHD; Everything you need to know