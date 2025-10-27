Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health News
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 9:37 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 9:38 AM IST

    32 കുത്തിവെപ്പുകള്‍, ചെലവായത് 26,000 ഡോളര്‍; ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുണ്ട് സ്വന്തമാക്കിയ യുവതി

    Andriya
    വിചിത്രമെന്ന് തോന്നാവുന്ന ചികിത്സ നടത്തി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുണ്ട് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ബള്‍ജീരിയ സ്വദേശിയായ ആന്‍ഡ്രിയ ഇവാനോവാ. 2018 മുതല്‍ ആരംഭിച്ച ചികിത്സയിലൂടെയാണ് ഈ യുവതി തന്‍റെ മോഹം സഫലമാക്കിയത്. ഇതിനായി 32 ഹൈലൂറിണിക് ആസിഡ് സിറിഞ്ചുകളാണ് ആന്‍ഡ്രിയ ചുണ്ടില്‍ കുത്തിവെച്ചത്. 26,000 ഡോളറോളം രൂപയും വിചിത്രമായ ആഗ്രഹം സഫമാക്കാനായി യുവതി ചെലവഴിച്ചു.

    സൈക്കോളജി വിദ്യാർഥിയാണ് ആന്‍ഡ്രിയ. ഈ മാറ്റം വഴി ധാരാളം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് താന്‍ ഈ തീരുമാനം എടുത്തതെന്നും പറയുന്നു. 'എന്റെ പ്രണയ ജീവിതത്തെ ഇത് ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് അറിയാം എന്നാലും ഞാനിത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ചെറുപ്പം മുതല്‍ വ്യത്യസ്തതയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നയാളാണ് ഞാൻ.' ആന്‍ഡ്രിയ പറഞ്ഞു.

    തന്റെ ഈ രൂപ മാറ്റത്തില്‍ കൂട്ടുകാര്‍ക്കോ ബന്ധുക്കള്‍ക്കോ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. താനൊരു പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ വ്യക്തിയാണ്. തന്റെ ശരീരത്തില്‍ എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാന്‍ അവകാശമുണ്ടെന്നും ആന്‍ഡ്രിയ പറയുന്നു. ഫില്ലേഴ്‌സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുന്‍പുള്ള ആന്‍ഡ്രിയയുടെ ചുണ്ടുകളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഇപ്പോൾ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാണ്.

    TAGS:beautyHealth
    News Summary - 32 injections, costing $26,000; Woman gets world's biggest lips
