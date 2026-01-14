Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mental Health
    14 Jan 2026 1:05 PM IST
    ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിലെ അവധിക്ക് ശേഷം ഒരുതരം മടുപ്പ് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടോ? എന്താണ് 'മൺഡേ ബ്ലൂസ്'?

    നമ്മളിൽ മിക്കവരും നേരിടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് 'മൺഡേ ബ്ലൂസ്' (Monday Blues). ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിലെ അവധിക്ക് ശേഷം തിങ്കളാഴ്ച ജോലിയിലേക്കോ പഠനത്തിലേക്കോ തിരിച്ചുപോകുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരുതരം മടുപ്പ്, വിരക്തി അല്ലെങ്കിൽ വിഷാദാവസ്ഥയാണിത്. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ തോന്നാത്ത മടി, ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ, അകാരണമായ ദേഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടം എന്നിവയൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാകാം. സാധാരണ ഗതിയിൽ പേടിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന വളരെ സാധാരണമായ ഒരു വികാരമാണിത്.

    എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു?

    ഉറക്കക്രമത്തിലെ മാറ്റം: വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വൈകി ഉറങ്ങുകയും വൈകി എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തിങ്കളാഴ്ചത്തെ ഉറക്കത്തെയും ഉന്മേഷത്തെയും ബാധിക്കുന്നു.

    മാനസികമായ മാറ്റം: പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലേക്കും സമയക്രമത്തിലേക്കും മാറുന്നത് മനസ്സിന് സമ്മർദമുണ്ടാക്കുന്നു.

    ജോലിഭാരം: തിങ്കളാഴ്ച തീർക്കേണ്ടി വരുന്ന ജോലിത്തിരക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക നേരത്തെ തന്നെ നമ്മളെ തളർത്തുന്നു.

    എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാം?

    വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക: തിങ്കളാഴ്ച ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ ക്രമീകരിച്ചു വെക്കുക. ഇത് തിങ്കളാഴ്ചത്തെ സമ്മർദം കുറക്കും.

    ഞായറാഴ്ച നേരത്തെ ഉറങ്ങുക: തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ നല്ല ഉന്മേഷത്തോടെ എഴുന്നേൽക്കാൻ ഞായറാഴ്ച രാത്രി കൃത്യസമയത്ത് ഉറങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

    ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക: തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ പാട്ട് കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകും.

    വലിയ തീരുമാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക: കടുപ്പമേറിയ മീറ്റിങ്ങുകളോ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികളോ തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കാതെ ചൊവ്വാഴ്ചയോ ബുധനാഴ്ചയോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക.

    ചെറിയ ബ്രേക്കുകൾ എടുക്കുക: ജോലിസ്ഥലത്ത് ഇടക്കിടെ ചെറിയ വിശ്രമങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് മടുപ്പ് മാറ്റാൻ സഹായിക്കും.

    എപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്?

    മൺഡേ ബ്ലൂസ് വെറുമൊരു മടിയല്ലാതെ താഴെ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗൗരവമായി കാണണം

    എല്ലാ ദിവസവും അനുഭവപ്പെടുന്നു: തിങ്കളാഴ്ച മാത്രമല്ല, ചൊവ്വയും ബുധനും ഉൾപ്പെടെ ആഴ്ചയിലുടനീളം നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയോട് കടുത്ത വെറുപ്പും മടുപ്പും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ.

    ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങൾ: ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാകുമ്പോഴേക്കും ജോലി ഓർത്ത് തലവേദന, ഉറക്കമില്ലായ്മ, വയറുവേദന അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ ഉത്കണ്ഠ എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ.

    മാനസികാവസ്ഥ: ജോലിസ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ കടുത്ത ദേഷ്യം, നിരാശ അല്ലെങ്കിൽ കരയാൻ തോന്നുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക.

    ബർണൗട്ട്: വിശ്രമിച്ചിട്ടും മാറാത്ത കടുത്ത മാനസികവും ശാരീരികവുമായ തളർച്ച അനുഭവപ്പെടുക.

    TAGS:Mental HealthDepressionMonday
