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    Mental Health
    Posted On
    date_range 10 Jun 2026 2:18 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Jun 2026 2:18 PM IST

    ജോലിസ്ഥലത്തെ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദം സാധാരണ കാര്യമല്ല; അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അറിയുമോ?

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    mental health
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    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ജോലിയും വ്യക്തിജീവിതവും തമ്മിലുള്ള അതിർവരമ്പുകൾ പലപ്പോഴും ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും ജോലിക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുക എന്നതും കഠിനമായ ജോലിഭാരത്താൽ തളർന്നിരിക്കുന്നതും ഒരു സമർപ്പണമായി കാണുന്ന ഒരു ശീലം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഓഫീസ് സമയം കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയാലും മനസ്സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കാൻ പലർക്കും സാധിക്കാറില്ല. മനസ്സ് എപ്പോഴും അടുത്ത ജോലിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിലായിരിക്കും. ഇതിന്റെ ഫലമായി ഇന്ന് മിക്ക ആളുകളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് 'വർക്ക്പ്ലേസ് ബേൺഔട്ട്' അഥവാ ജോലിസ്ഥലത്തെ കടുത്ത മാനസിക-ശാരീരിക തളർച്ച. സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദം വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥ വളരെ പതുക്കെയാണ് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത്. ഒരു വലിയ ആരോഗ്യപ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ഇതിന്റെ ഗൗരവം പലരും തിരിച്ചറിയാറില്ല.

    ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിർവചനപ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്റെ ജോലി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന വിട്ടുമാറാത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദം ശരിയായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നത്. ഇത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഒരാളെ ബാധിക്കുന്നത്. ഒന്നാമതായി, ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും കടുത്ത ഊർജ്ജക്കുറവും കഠിനമായ തളർച്ചയും അനുഭവപ്പെടുക. രണ്ടാമതായി, ചെയ്യുന്ന ജോലിയോട് ഒരുതരം വിരക്തിയും നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളും തോന്നുക. മൂന്നാമതായി, ജോലിയിലുള്ള ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വലിയ തോതിൽ കുറയുകയും സ്വയം ഒന്നിനും കൊള്ളില്ലെന്ന ചിന്ത മനസ്സിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക.

    ജോലിസ്ഥലത്തെ സമ്മർദ്ദം തുടർച്ചയായി അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ അത് ശരീരത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ തകിടം മറിക്കുന്നു. ഇത് ഹൃദയാരോഗ്യത്തെ നിശബ്ദമായി ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങും. സ്ട്രെസ് ഹോർമോണുകളായ കോർട്ടിസോൾ, അഡ്രിനാലിൻ എന്നിവയുടെ അമിതമായ ഉത്പാദനം രക്തസമ്മർദ്ദം ഉയർത്തുകയും കാലക്രമേണ ഹൃദ്രോഗത്തിനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

    മാനസികാവസ്ഥ നേരിടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് രാത്രികാലങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ഉറക്കം ലഭിക്കാറില്ല. കടുത്ത ഉറക്കമില്ലായ്മയും, ഉറക്കത്തിന്റെ ചക്രം തകരാറിലാകുന്നതും ശരീരത്തിന്റെ കോശങ്ങളെ പുതുക്കാനും രോഗപ്രതിരോധശേഷി ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുകയും വിട്ടുമാറാത്ത പനി, ജലദോഷം, മറ്റ് അണുബാധകൾ എന്നിവ എളുപ്പത്തിൽ പിടിപെടുകയും ചെയ്യും.

    നമ്മുടെ തലച്ചോറും ദഹനവ്യവസ്ഥയും തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ അമിതമായ മാനസിക സമ്മർദ്ദം വയറുവേദന, അൾസർ, വിശപ്പില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ ദഹനസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഇതിനുപുറമേ, ശരീരത്തിലെ പേശികൾ എപ്പോഴും വലിഞ്ഞു മുറുകിയിരിക്കുന്നത് കാരണം കടുത്ത തലവേദന, മൈഗ്രേൻ, കഴുത്തുവേദന, നടുവേദന എന്നിവയും ഇവരെ വിട്ടുമാറാതെ പിന്തുടരാം.

    ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് പുറമേ, ഇത് വ്യക്തിയുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെയും തകിടം മറിക്കുന്നു. കടുത്ത വിഷാദം, അമിതമായ ഉത്കണ്ഠ, പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ദേഷ്യം എന്നിവ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ ഇല്ലാതാക്കുകയും, കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോകാനും, ജോലിയിൽ ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരാനും കാരണമാകുന്നു. ക്രമേണ ഇത് വ്യക്തിബന്ധങ്ങളെയും ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷത്തെയും പൂർണ്ണമായി ബാധിക്കും.

    ഈ അവസ്ഥ ഒരാളിൽ പെട്ടെന്നൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ ചെറുതായി തുടങ്ങി പിന്നീട് വലിതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിട്ടുമാറാത്ത തളർച്ച, അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങളും അമിതമായ ദേഷ്യം, ഒന്നിനും പ്രചോദനമില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ വൈകാരിക ലക്ഷണങ്ങളും ജോലിയിൽ നിന്നുള്ള വിട്ടുനിൽക്കൽ, ഉൽപ്പാദനക്ഷമത കുറയുക തുടങ്ങിയ പെരുമാറ്റ വ്യത്യാസങ്ങളും കണ്ടാൽ ഇത് ബേൺഔട്ട് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം.

    ഈ ആരോഗ്യപ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യക്തികളും ഒരുപോലെ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തൊഴിലുടമകൾ ജീവനക്കാരുമായി തുറന്ന ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും, ജോലി സമയത്തിൽ ഇളവുകൾ നൽകുകയും, അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകുകയും വേണം. വ്യക്തികൾ തങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് കൃത്യമായ അതിർവരമ്പുകൾ നിശ്ചയിക്കാനും, കൃത്യസമയത്ത് സ്വയം പരിചരണത്തിനും വിനോദങ്ങൾക്കും സമയം കണ്ടെത്താനും, ആവശ്യമെങ്കിൽ മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധരുടെ സഹായം തേടാനും മടിക്കരുത്.

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    TAGS:HealthMental Healthstresswork related stress
    News Summary - Severe stress at work is not uncommon, do you know what its consequences are
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