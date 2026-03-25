പുകയില പരസ്യങ്ങൾക്ക് നിരോധനമുണ്ടെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിയന്ത്രണമില്ല; പുകപടർത്തി 'സിഗ്ഫ്ലുവൻസർ' തരംഗംtext_fields
സിനിമകളിലും പൊതുവിടങ്ങളിലും പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങൾക്ക് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ള കാലത്താണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പുകവലി ശീലത്തെ വീണ്ടും 'ഗ്ലാമറൈസ്' ചെയ്യുന്ന പുതിയ പ്രവണത ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത്. പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികളും ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സും പുകവലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ സ്റ്റൈലിഷ് ആയി പങ്കുവെക്കുന്നതിലൂടെ ഇതിനെയൊരു ഫാഷൻ ആയി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്.
'സിഗ്ഫ്ലുവൻസേഴ്സ്' (Cigfluencers) എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഇക്കൂട്ടർ, പുകവലി എന്നത് വിപ്ലവകരവും ആകർഷകവുമായ ഒന്നാണെന്ന തെറ്റായ സന്ദേശമാണ് യുവാക്കൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. നിയമപരമായ പഴുതുകൾ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് പുകയില കമ്പനികളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഈ രീതി ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ വലിയ ആശങ്കക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പുകവലിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക പേജുകൾ തന്നെ നിലവിലുണ്ട്. പുകയില കമ്പനികൾ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അതേ വിപണന തന്ത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പ്രയോഗിക്കുന്നത്.
പുകവലി എന്നത് വിപ്ലവകരവും ആകർഷകവുമായ ഒന്നാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കുന്നു. സിനിമകളിലും ഇത്തരം രീതി പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. പഴയകാലത്തെ പ്രശസ്തരായ താരങ്ങളുടെ പുകവലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിലൂടെ ഇതൊരു വലിയ പാരമ്പര്യമാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നു. യുവാക്കൾ ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ പുകവലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, അത് അനുകരിക്കാനുള്ള പ്രവണത വർധിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത മാധ്യമങ്ങളായ പത്രം, സിനിമ, ടെലിവിഷൻ എന്നിവയിൽ പുകയില പരസ്യങ്ങൾക്ക് കർശന നിയന്ത്രണമുണ്ട്. എന്നാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് തടയാൻ നിലവിൽ വ്യക്തമായ നിയമങ്ങളില്ല. ഇതാണ് സിഗ്ഫ്ലുവൻസേഴ്സ് മുതലെടുക്കുന്നത്.
ജപ്പാൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പുകയില കമ്പനികൾ 'ഹീറ്റഡ് ടൊബാക്കോ' ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി വലിയ തോതിൽ വാദിക്കുന്നുണ്ട്. സിഗരറ്റിനേക്കാൾ സുരക്ഷിതമാണ് ഇതെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ അവർ ഇത്തരം ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പാരമ്പര്യ പുകവലി രീതികളെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നതിലൂടെ സിഗരറ്റ് വിപണി ഇടിയാതെ നോക്കാനും ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ COTPA (Cigarettes and Other Tobacco Products Act) പ്രകാരം പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങൾ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഡിജിറ്റൽ ഇടങ്ങളിൽ ഇതിന് കൃത്യമായ നിയന്ത്രണമില്ല. ഇന്ത്യൻ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരും സിനിമാ താരങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ പുകവലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൗമാരക്കാരെയും വലിയ തോതിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.
