Madhyamam
    Kuttanad
    Posted On
    10 Jan 2026 9:47 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 9:47 AM IST

    പുകവലി: ഉപദേശിച്ചയാ​ളെ തല്ലി തോട്ടിലിട്ടു

    പുകവലി: ഉപദേശിച്ചയാ​ളെ തല്ലി തോട്ടിലിട്ടു
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    കു​ട്ട​നാ​ട് :സു​ഹൃ​ത്തി​ന്റെ അ​നു​ജ​ൻ സി​ഗ​രറ്റ് വ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട് ഉ​പ​ദേ​ശി​ച്ച യു​വാ​വി​നെ ആക്ര​മി​ച്ചു. പു​ളി​ങ്കു​ന്ന് അ​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഡ് ക​ന്നി​ട്ട​യി​ൽ ജി​നു കൃ​ഷ്ണ​ൻ​കു​ട്ടി(30)​ക്കാ​ണ് മ​ർ​ദന​മേ​റ്റ​ത്.ജി​നു​വി​ന്‍റെ പ​രാ​തി​യി​ൽ ക​ണ്ണാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി അ​ർ​ജു​ൻ(18)​നെതി​രെ പു​ളി​ങ്കു​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് മ​ഠ​ത്തി​ൽ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽനി​ന്ന്​ ക​മ്പി​പീ​ടി​ക ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കും വ​ഴി​യു​ള്ള മാ​താ​മ്മ പാ​ല​ത്തി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. ജി​നു​വി​ന്‍റെ സു​ഹൃ​ത്തി​ന്‍റെ അ​നു​ജ​നാ​യ അ​ർ​ജു​ൻ സി​ഗ​ര​റ്റ് വ​ലി​ച്ച​തു ക​ണ്ട് ഉ​പ​ദേ​ശി​ച്ച​താ​ണ് പ്ര​കോ​പ​ന​ കാ​ര​ണ​മാ​യ​തെ​ന്നാ​ണ് കേ​സ്. ഷ​ർ​ട്ടി​ന് കു​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച് മു​ഖ​ത്തും മൂ​ക്കി​ലും ഇ​ടി​ച്ച ശേ​ഷം തോ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​യി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

