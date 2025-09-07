Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mental Health
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 12:34 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 12:34 PM IST

    ബോഡി ഷെയ്മിങ്​ ഒരു സാമൂഹിക വിപത്ത്

    ബോഡി ഷെയ്മിങ്​ ഒരു സാമൂഹിക വിപത്ത്
    ബോഡി ഷെയ്മിങ്​ എന്നാല്‍ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശാരീരിക രൂപത്തെക്കുറിച്ച് അനുചിതമോ നിന്ദ്യമോ ആയ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തി അവരെ അപമാനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്. ഇത് ഒരു തരം ബുള്ളിയിങ്​ ആണ്. ഇത് വ്യക്തികളുടെ മാനസികവും വൈകാരികവുമായ ആരോഗ്യത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നു. സ്‌കൂളുകള്‍, തൊഴില്‍സ്ഥലങ്ങള്‍, കുടുംബങ്ങള്‍, സോഷ്യല്‍ മീഡിയ എന്നിങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും പ്രകടമാണിത്​. ഉയരക്കുറവ്, ഭാരക്കൂടുതല്‍, കറുത്തനിറം, മുടി ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും മാനദണ്ഡം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാമൂഹിക സാഹചര്യം ഇവിടെയുണ്ട്. ബോഡി ഷെയ്മിങിന് ഇരയാക്കപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് ജീവിതം വളരെ ദുര്‍ഘടവും നിരാശനിറഞ്ഞതും ദുഖകരവുമായിരിക്കും. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ആരെയും അവരുടെ രൂപത്തിന്റെ പേരില്‍ കളിയാക്കാതിരിക്കാന്‍ ശീലിക്കുക.

    ബോഡി ഷെയ്മിങ്ങിന്റെ ആഘാതങ്ങള്‍

    ബോഡി ഷെയ്മിങ്​ വ്യക്തികളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നു.

    1. മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍: ബോഡി ഷെയ്മിങ് വ്യക്തികളില്‍ ഉത്കണ്ഠ, വിഷാദം, ആത്മാഭിമാനക്കുറവ് എന്നിവക്ക്​ കാരണമാകുന്നു. പലരും തങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ വെറുക്കാനും സ്വയം നിന്ദിക്കാനും തുടങ്ങുന്നു. ഇത് ഗുരുതരമായ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

    2. സാമൂഹികമായ ഒറ്റപ്പെടല്‍: ശരീരഭാരം, ഉയരം, ചര്‍മ്മത്തിന്റെ നിറം, അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റ് ശാരീരിക സവിശേഷതകള്‍ കാരണം പരിഹസിക്കപ്പെടുന്നവര്‍ പലപ്പോഴും സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് പിന്മാറുന്നു. ഇത് ഒറ്റപ്പെടലിനും ഏകാന്തതക്കും ഇടയാക്കുന്നു.

    3. ശാരീരിക ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍: ബോഡി ഷെയ്മിങ് മൂലം ചിലര്‍ അമിതമായ വ്യായാമം, ഭക്ഷണനിയന്ത്രണം, അല്ലെങ്കില്‍ അനാരോഗ്യകരമായ ഡയറ്റിങ്​ രീതികള്‍ തുടങ്ങിയവ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇത് ബുളിമിയ, അനോറെക്‌സിയ, അല്ലെങ്കില്‍ റിലേറ്റീവ് എനര്‍ജി ഡെഫിഷ്യന്‍സി ഇന്‍ സ്പോര്‍ട്(റെഡ്​-എസ്​) പോലുള്ള അവസ്ഥകളിലേക്ക് നയിക്കാം.

    4. തൊഴില്‍സ്ഥലത്തെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍: തൊഴില്‍സ്ഥലങ്ങളില്‍, ബോഡി ഷെയ്മിങ് വിഷാദകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇത് ജീവനക്കാരുടെ ഉല്‍പ്പാദനക്ഷമതയെയും മാനസിക ക്ഷേമത്തെയും ബാധിക്കുന്നു.

    ബോഡി ഷെയ്മിങ്ങിന്റെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍

    ബോഡി ഷെയ്മിങ് ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തെ മുഴുവന്‍ ബാധിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹിക വിപത്താണ്.

    സാമൂഹിക സമ്മര്‍ദ്ദം: മാധ്യമങ്ങള്‍, പരസ്യങ്ങള്‍, സോഷ്യല്‍ മീഡിയ എന്നിവ ‘ആദര്‍ശ’ ശരീര രൂപത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് വ്യക്തികളെ അവരുടെ ശരീരത്തെ മറ്റുള്ളവരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാനും അപകര്‍ഷതാബോധം അനുഭവിക്കാനും കാരമാകുന്നു.

    കുട്ടികളിലും കൗമാരക്കാരിലും: കുട്ടികളും കൗമാരക്കാരും സമൂഹത്തില്‍, പ്രത്യേകിച്ച് സ്‌കൂളുകളില്‍ ശരീരഭാരം അല്ലെങ്കില്‍ രൂപം കാരണം പരിഹാസത്തിന് ഇരയാകുന്നു. ഇത് അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കുന്നു. 70ശതമാനം വിദ്യാർഥികളും സ്‌കൂളില്‍ ബോഡി ഷെയ്മിങ് നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സമീപകാല സര്‍വേകൾ പറയുന്നു.

    ലിംഗവിവേചനം: സ്ത്രീകള്‍ പലപ്പോഴും പുരുഷന്മാരേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ബോഡി ഷെയ്മിങിന് വിധേയരാകുന്നു. ശരീരഭാരം, വസ്ത്രധാരണം, അല്ലെങ്കില്‍ ശാരീരിക രൂപം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ സ്ത്രീകളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നു.

    സോഷ്യല്‍ മീഡിയ: ഓണ്‍ലൈന്‍ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില്‍ ബോഡി ഷെയ്മിങ് വര്‍ധിച്ചുവരുന്നു. ഇത് സൈബര്‍ ബുള്ളിയിങിന്റെ ഒരു രൂപമായി മാറുന്നു.

    അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നിയമപരിരക്ഷകൾ

    ഇന്ത്യയില്‍ ബോഡി ഷെയ്മിങിനെ പ്രത്യേകം പരാമര്‍ശിക്കുന്ന ഒരു നിയമം ഇല്ലെങ്കിലും, നിലവിലുള്ള നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂടുകള്‍ ഇതിനെതിരെ പരോക്ഷമായ പരിഹാരം നല്‍കുന്നു. പ്രധാന നിയമങ്ങള്‍ ഇവയാണ്:

    സെക്ഷന്‍ 498എ (ഐ.പി.സി): ഭര്‍ത്താവോ ബന്ധുക്കളോ നടത്തുന്ന ബോഡി ഷെയ്മിങ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍, അത് വിവാഹ ക്രൂരതയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. 2024-ല്‍ കേരള ഹൈക്കോടതി ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

    സെക്ഷന്‍ 509 (ഐ.പി.സി): ഒരു സ്ത്രീയുടെ മാന്യതയെ അപമാനിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള വാക്കുകള്‍, ആംഗ്യങ്ങള്‍, അല്ലെങ്കില്‍ പ്രവൃത്തികള്‍ ശിക്ഷാര്‍ഹമാണ്.

    ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്‌നോളജി ആക്ട്, 2000: ഓണ്‍ലൈനില്‍ അശ്ലീലമോ അപമാനകരമോ ആയ ഉള്ളടക്കം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സെക്ഷന്‍ 67 പ്രകാരം ശിക്ഷാര്‍ഹമാണ്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ ബോഡി ഷെയ്മിങ് ഈ വകുപ്പിന് കീഴില്‍ വരാം.

    സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന നിരോധന നിയമം, 2013: തൊഴില്‍സ്ഥലത്ത് ബോഡി ഷെയ്മിങ് ലൈംഗിക ഉപദ്രവമായി കണക്കാക്കാം. ഇത് ഈ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാര്‍ഹമാണ്.

    കേരളത്തിലെ ആന്റി-റാഗിങ്​ നിയമം (2025): ബോഡി ഷെയ്മിങ്, ഡിജിറ്റല്‍ ഉപദ്രവം എന്നിവ റാഗിങിന്റെ ഭാഗമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് കടുത്ത ശിക്ഷകള്‍ക്ക് വിധേയമാണ്.

    ബോഡി ഷെയിമിങ്ങിനെ ചെറുക്കാം

    ബോധവല്‍ക്കരണം: സ്‌കൂളുകളിലും തൊഴില്‍സ്ഥലങ്ങളിലും ബോഡി ഷെയ്മിങിന്റെ ദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവല്‍ക്കരണ പരിപാടികള്‍ നടത്തുക.

    നിയമനിര്‍മ്മാണം: ബോഡി ഷെയ്മിങിനെ പ്രത്യേകം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വ്യക്തമായ നിയമങ്ങള്‍ രൂപീകരിക്കുക.

    സോഷ്യല്‍ മീഡിയ നിയന്ത്രണം: ഓണ്‍ലൈന്‍ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള്‍ ബോഡി ഷെയ്മിങ് ഉള്ളടക്കം നീക്കംചെയ്യാന്‍ കര്‍ശന നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുക.

    മാനസിക പിന്തുണ: ഇരകള്‍ക്ക് കൗണ്‍സിലിങും മാനസിക പിന്തുണയും നല്‍കുക.

    ബോഡി ഷെയ്മിങ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ക്ഷേമത്തെ തകര്‍ക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹിക പ്രശ്‌നമാണ്. ഇന്ത്യയില്‍, നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങള്‍ പരോക്ഷമായി ഈ പ്രശ്‌നത്തിന് പരിഹാരം നല്‍കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, കൂടുതല്‍ വ്യക്തവും ശക്തവുമായ നിയമനിര്‍മ്മാണം ആവശ്യമാണ്. സമൂഹമെന്ന നിലയില്‍, എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

    body shaming
