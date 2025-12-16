നിങ്ങൾ വികാരത്തെ തിന്നാറുണ്ടോ​? എന്താണ് ഇമോഷനൽ ഈറ്റിങ്

നിങ്ങൾ വികാരത്തെ തിന്നാറുണ്ടോ? എന്താണ് ഇമോഷനൽ ഈറ്റിങ്text_fields
വിഷമം തോന്നുമ്പോഴും മാനസിക പിരിമുറുക്കം അനുഭവപ്പെടുമ്പോഴും ചില ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. തങ്ങളുടെ വികാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇത്തരം ആളുകൾ ഭക്ഷണത്തെയാണ് ആശ്രയിക്കാറ്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പൊതുവേ മാനസിക സമർദം അനുഭവപ്പെടുന്നവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നതാണ്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും വിപരീതമായുള്ള ഇത്തരം പ്രവണതകൾ എന്ത് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
വികാരങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനോ അവയെ അഭിമുഖീകരിക്കാനോ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വൈകാരികമായ ഭക്ഷണക്രമീകരണത്തിന്റെ ശക്തമായ സൂചനയാണ്. എന്തെങ്കിലും മാനസിക അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടാൻ വേണ്ടിയാണ് മിക്ക ആളുകളും ഇത്തരത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്.
ശരീരം ആവശ്യപ്പെടാതെ ഇത്തരത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനെയാണ് ‘ഇമോഷനൽ ഈറ്റിങ്’ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വികാരം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവുകൾ ദുർബലമാകുമ്പോഴാണ് ചിലയാളുകൾ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗമായി ഭക്ഷണത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതെന്ന് പഠനങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ശാരീരിക വിശപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് വികാരങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള വിശപ്പിന് ഭക്ഷണത്തിനോടുള്ള ആസക്തി വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചില മാനസികാവസ്ഥകൾ നിങ്ങളെ പ്രത്യേക ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും. മധുരം, ഉപ്പ്, എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ ആശ്വാസകരവും പ്രതിഫലദായകവുമാണെന്ന് തോന്നുന്നതിനാൽ പ്രധാനമായും അവയോടുള്ള ആസക്തി വർധിക്കും.
വൈകാരികമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അവബോധമില്ലാതെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴോ ടെലിവിഷൻ കാണുമ്പോഴോ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ പിന്നീട് കുറ്റബോധമോ വൈകാരിക മരവിപ്പോ തോന്നിയേക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ശീലമുള്ള ആളുകളിൽ ഈ രീതി എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ചക്രമായി മാറുമെന്ന് ഗവേഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു.
വിഷാദം, സമ്മർദം, കുറഞ്ഞ ഉറക്കം, ഭക്ഷണക്രമം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ചരിത്രം എന്നിവക്കൊപ്പം വൈകാരികമായ ഭക്ഷണക്രമവും സാധാരണയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ്. ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം വികാരങ്ങൾക്ക് പ്രതികരണമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും.
എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം?
- ഇത് യഥാർത്ഥ വിശപ്പാണോ അതോ വൈകാരിക വിശപ്പാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുക. അവസാനം ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക. തനിക്ക് ശരിക്ക് വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ? കുറച്ചു നേരം വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ സ്വയം ചോദിക്കുക. കാരണം ശാരീരിക വിശപ്പ് സാധാരണയായി വൈകാരിക വിശപ്പിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകും. ഈ ശീലം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് ശരീര അവബോധം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും വൈകാരിക ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു.
- 30 മുതൽ 60 സെക്കൻഡ് വരെ സമാധാനപരമായി ‘എനിക്ക് സമ്മർദം തോന്നുന്നു, എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നുന്നു, എനിക്ക് ദേഷ്യം തോന്നുന്നു എന്ന് സ്വയം പറയുക. ഇത് വികാരങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇല്ലാതാക്കും. അതിനാൽ വികാരത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള യാന്ത്രിക പ്രേരണയെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും.
- ഉറക്കത്തിലും ദൈനംദിന ഘടനയിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ചെറിയതോ ക്രമരഹിതമോ ആയ ഉറക്കം വൈകാരികമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും ശരീരഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കാരണമാകും. സ്ഥിരമായ ഉറക്ക സമയങ്ങളും പതിവ് ഭക്ഷണ രീതികളും ശീലമാക്കുക. കൃത്യമായ ദിനചര്യ ലഘുഭക്ഷണങ്ങളും വൈകാരികമായി കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും കുറക്കും.
- ഭക്ഷണേതര പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷനുകളുടെ ഒരു ചെറിയ പട്ടിക സൃഷ്ടിക്കുക. വികാരപരമായ പ്രേരണയാണെങ്കിൽ വ്യായാമം, നടത്തം, സാവധാനത്തിലുള്ള ശ്വസനം, സുഹൃത്തിനെ വിളിക്കൽ, പേജ് കളർ ചെയ്യൽ എന്നിവ പരീക്ഷിക്കുക. ഇത്തരം ലളിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ മാറ്റും. വൈകാരിക ഭക്ഷണം കുറക്കുന്നതിൽ വികാര നിയന്ത്രണ കഴിവുകൾ പ്രധാനമാണെന്ന് ഗവേഷണം എടുത്തുകാണിക്കുന്നുണ്ട്.
- കർശനമായ നിയമങ്ങളെക്കാൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. കർശനമായ ഭക്ഷണക്രമീകരണവും നിരോധിത ഭക്ഷണങ്ങളുടെ നീണ്ട പട്ടികയും പലപ്പോഴും ആസക്തിയും വൈകാരിക ഭക്ഷണക്രമവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധയോടെയുള്ള ഭക്ഷണക്രമവും സമീകൃതവും പതിവായതുമായ ഭക്ഷണക്രമവും അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെ ഇല്ലാതാക്കും.
വൈകാരികമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് സാധാരണവും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതുമാണ്. വികാരങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള പ്രധാന മാർഗമായി ഇത് മാറുമ്പോഴാണ് അത് ഒരു പ്രശ്നമായി മാറുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തെയോ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെയോ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടേണ്ടതാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register