Madhyamam
    Mental Health
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 7:57 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 7:57 AM IST

    ന​മു​ക്ക് ശ​രി​ക്കും സു​ഖ​മാ​ണോ?

    ന​മു​ക്ക് ശ​രി​ക്കും സു​ഖ​മാ​ണോ?
    സു​ഖ​മാ​ണോ എ​ന്ന് ചോ​ദ്യം, ആ​ണ​ല്ലോ എ​ന്ന് ഉ​ത്ത​രം. ഈ ​ചോ​ദ്യം ചോ​ദി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ഉ​ത്ത​രം പ​റ​യു​മ്പോ​ഴും ശ​രി​ക്കും ന​മു​ക്ക് സു​ഖ​മാ​ണോ?

    ന​മു​ക്ക് ചു​റ്റു​മു​ള്ള എ​ട്ടു​പേ​രി​ൽ ഒ​രാ​ൾ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള മാ​ന​സി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു പോ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ല രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും, ഏ​ക​ദേ​ശം അ​ഞ്ച് വ്യ​ക്തി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ൾ വി​ഷാ​ദം, ഉ​ത്ക​ണ്ഠ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം പോ​ലു​ള്ള മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    ഈ ​ഉ​യ​ർ​ന്ന ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും, മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഏ​ക​ദേ​ശം 70 ശതമാനം ആ​ളു​ക​ളും സ​ഹാ​യം തേ​ടു​ന്നി​ല്ല. ഈ ​പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെത​ന്നെ ചു​റ്റു​മൊ​ന്നു നോ​ക്കി​യാ​ലോ? ന​മ്മ​ളും ന​മ്മു​ടെ ചു​റ്റു​മു​ള്ള​വ​രും ദി​നം​പ്ര​തി എ​ന്തൊ​ക്കെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ക​ട​ന്നു പോ​കു​ന്ന​ത്. വ​ർ​ധി​ച്ചു വ​രു​ന്ന ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക​ളും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളും ല​ഹ​രി വ്യാ​പ​ന​വു​മൊ​ക്കെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും താ​ഴേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന മാ​ന​സി​ക ആ​രോ​ഗ്യ​മാ​ണ്. ഈ ​ലോ​ക മാ​ന​സി​ക ആ​രോ​ഗ്യ ദി​ന​ത്തി​ൽ ന​മു​ക്കും ഉ​ള്ളി​ലേ​ക്കൊ​ന്ന് നോ​ക്കാം. സ്വ​യം ചോ​ദി​ക്കാം - ശ​രി​ക്കും സു​ഖ​മാ​ണോ?

    ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ തി​ര​ക്കി​നൊ​പ്പം ഓ​ടി​യെ​ത്താ​നു​ള്ള വ്യ​ഗ്ര​ത​യാ​ണ് ന​മു​ക്കെ​ല്ലാം. ഒ​ന്നു നി​ന്നാ​ൽ, ഒ​ന്നു വി​ശ്ര​മി​ച്ചാ​ൽ ന​മ്മ​ളെ പി​ന്നി​ലാ​ക്കി ഈ ​ലോ​കം ഓ​ടി​പ്പോ​കു​മെ​ന്ന ഭ​യ​പ്പാ​ടി​ലാ​ണ് ന​മ്മ​ൾ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​ണ​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഏ​റെ നേ​ര​വും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ലോ​ക​ത്തി​ൽ ആ​വു​ന്ന​തു കൊ​ണ്ടുത​ന്നെ ചു​റ്റു​പാ​ടു​ക​ളു​മാ​യും പ്ര​കൃ​തി​യു​മാ​യും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​മാ​യും പോ​ലും സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യ ബ​ന്ധം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ പ​ല​ർ​ക്കും ക​ഴി​യു​ന്നു​മി​ല്ല.

    ഇ​തൊ​ക്കെ​യും ശ​രീ​ര​ത്തെ എ​ന്ന പോ​ലെ മ​ന​സ്സി​നെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ജീ​വി​ത സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ​മു​ള്ള​പ്പോ​ഴും മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യം കു​റ​ഞ്ഞ ഒ​രു ജ​ന​ത​യാ​യി ന​മ്മ​ൾ മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. മാ​ന​സി​ക ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ന്റെ എ​ന്ന പോ​ലെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യാ​നും ഇ​നി​യെ​ങ്കി​ലും തു​ട​​േങ്ങ​ണ്ടതു​ണ്ട്.

    കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽനി​ന്ന് തു​ട​ങ്ങാം

    ഇ​മോ​ഷ​ൻ​സി​നെ കൃ​ത്യ​മാ​യി പേ​രെ​ടു​ത്തു മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന വൈ​കാ​രി​ക​മാ​യി അ​വ​ബോ​ധ​മു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളെ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന്, വി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും സാ​ധൂ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സു​ര​ക്ഷി​ത​വും തു​റ​ന്ന​തു​മാ​യ ഒ​രു അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​ണം. ഭ​യ​പ്പെ​ടാ​തെ, വി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ന​മ്മു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക. കോ​പം, സ​ങ്ക​ടം, സ​ന്തോ​ഷം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളും സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്നും ശ​രി​യാ​ണെ​ന്നും അ​വ​രെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ക. അ​തി​നെ അ​ട​ക്കി വെ​ക്കാ​നും അ​തി​ൽനി​ന്ന് ഒ​ളി​ച്ചോ​ടാ​നു​മ​ല്ല, ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ അ​ത് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് മ​ക്ക​ളെ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഇ​മോ​ഷ​ൻ​സ് അ​ഥ​വാ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​മു​ക്ക് ശ​രീ​രം ത​രു​ന്ന സി​ഗ്ന​ലു​ക​ളാ​ണെ​ന്നും അ​തി​നെ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കാം.

    സ്വ​യം ചോ​ദി​ക്കാം

    • ഈ ​അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി എ​ന്റെ മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള മാ​ന​സി​ക അ​വ​സ്ഥ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ?
    • പ​തി​വി​ല്ലാ​ത്തവ​ണ്ണം വീ​ർ​പ്പു​മു​ട്ട​ൽ, ഉ​ത്ക​ണ്ഠ, ക്ഷീ​ണം ഒ​ക്കെ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടോ ?
    • എ​ന്റെ ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ, വ്യാ​യാ​മ​ത്തി​ൽ, വി​ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ, ഉ​റ​ക്ക​ത്തി​ൽ ഒ​ക്കെ​യും വേ​ണ്ട​വി​ധം ശ്ര​ദ്ധ വെക്കുന്നു​ണ്ടോ?
    • ഞാ​നെ​ന്റെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​മാ​യി ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ ? എ​നി​ക്ക് അ​വ​രു​മാ​യി മു​മ്പെ​ന്ന പോ​ലെ അ​ടു​പ്പം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടോ?
    • തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ദുഃ​ഖം, ക്ഷോ​ഭം, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഉ​റ​ങ്ങാ​ൻ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ൾ ഞാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ?
    • ഞാ​ൻ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യോ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള ചി​ന്ത​ക​ളോ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളോ ഉ​ണ്ടോ?
    • ജോ​ലി​യും ജീ​വി​ത​വു​മാ​യി ഒ​രു സ​ന്തു​ല​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ എ​നി​ക്ക് ക​ഴി​യു​ന്നു​ണ്ടോ?
    • ശ​രീ​ര​ത്തി​ന്റേ​തെ​ന്ന് ഞാ​ൻ ക​രു​തു​ന്ന ഏ​തെ​ങ്കി​ലും പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ന​സി​ക സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​വാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടോ?

    ന​മ്മു​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തെ​യും മ​ന​സ്സി​നെ​യും അ​നു​ക​മ്പ​യോ​ടെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യും ചു​റ്റു​മു​ള്ള​വ​ർ ക​ട​ന്നു പോ​കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യെ സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി​യോ​ടെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു മ​ടി​യും കൂ​ടാ​തെ സ​ഹാ​യം തേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്താ​ൽ ത​ന്നെ ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​തം എ​ത്ര മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നോ !

    ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ലോ​ക മാ​ന​സി​ക ആ​രോ​ഗ്യ ദി​ന​ത്തി​ൽ ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന മു​ന്നോ​ട്ട് വെക്കുന്ന ആ​ശ​യം അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ആ​ളു​ക​ളു​ടെ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നും മാ​ന​സി​ക സാ​മൂ​ഹി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യാ​ണ്. ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു പോ​കു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക് ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഉ​റ​പ്പു വ​രു​ത്തേ​ണ്ടു​ന്ന മാ​ന​സി​ക പി​ന്തു​ണ​യെക്കുറി​ച്ചാ​ണ്. ദു​രി​ത ബാ​ധി​ത​രു​ടെ മു​ഖ​ത്തേ​ക്ക് നീ​ളു​ന്ന കാ​മ​റ​യ്ക്ക് അ​പ്പു​റ​ത്ത് മ​നു​ഷ്യ​രെ ചേ​ർ​ത്ത് പി​ടി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ജ​ന​ത​യാ​യി ന​മ്മ​ൾ മാ​റ​ട്ടെ, അ​ത് ക​ണ്ട് ന​മ്മു​ടെ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ വ​ള​ര​ട്ടെ.

    (അ​ഭി​നേ​ത്രി​യും ബി​ക​മി​ങ് വെ​ൽ​നെ​സ് സ്ഥാ​പ​ക​യു​മാ​ണ് ലേ​ഖി​ക)

