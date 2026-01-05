Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mental Health
    Mental Health
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 8:59 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 8:59 AM IST

    ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് കാർട്ടൂൺ നിർബന്ധമാണോ? അത് അത്ര നല്ലതല്ല!

    ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് കാർട്ടൂൺ നിർബന്ധമാണോ? അത് അത്ര നല്ലതല്ല!
    കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയിൽ കാർട്ടൂണുകൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്. എന്നാൽ അവ അമിതമാകുന്നതോ തെറ്റായ രീതിയിലുള്ളവ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതോ കുട്ടികളെ പലതരത്തിൽ നെഗറ്റീവായി ബാധിക്കാം. കാർട്ടൂണുകളിലെ അതിഭാവുകത്വം നിറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണെന്ന് കൊച്ചു കുട്ടികൾ വിശ്വസിക്കും. ഇത് അപകടകരമായ സാഹസികതകൾക്ക് അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം.

    1. പെരുമാറ്റത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ

    പല കാർട്ടൂണുകളിലും തമാശക്കായി കാണിക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾ കുട്ടികൾ അനുകരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇടിക്കുക, തള്ളുക, അല്ലെങ്കിൽ മാരകമായ സ്റ്റണ്ടുകൾ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവ കുട്ടികൾ തമാശയായി കണ്ട് ജീവിതത്തിലും പരീക്ഷിച്ചേക്കാം. ഇത് അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ദേഷ്യവും ആക്രമണോത്സുകതയും വർധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകും. പല കാർട്ടൂണുകളിലും ഹീറോയിസം കാണിക്കുന്നത് അക്രമത്തിലൂടെയാണ്. ഇത് അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ അക്രമാസക്തമായ സ്വഭാവം വർധിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. ദേഷ്യം വന്നാൽ അടിക്കുകയോ സാധനങ്ങൾ എറിയുകയോ ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്ന് അവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു.

    2. ശ്രദ്ധക്കുറവും പഠനവൈകല്യവും

    കാർട്ടൂണുകളിലെ അതിവേഗത്തിലുള്ള ചലനങ്ങളും പെട്ടെന്നുള്ള ശബ്ദമാറ്റങ്ങളും കുട്ടികളുടെ ഏകാഗ്രതയെ ബാധിക്കാം. കുട്ടികളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലെ 'പ്രീഫ്രണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ്' എന്ന ഭാഗമാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനും, തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനും, വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കുന്നത്. സ്ക്രീനിന് മുന്നിൽ നിഷ്ക്രിയമായി (Passive) ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തിന്റെ വളർച്ചയെ മന്ദീഭവിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് കുട്ടികളിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ദേഷ്യത്തിനും അസ്വസ്ഥതക്കും കാരണമാകുന്നു. ഇത് പിന്നീട് സ്കൂളിലെ പാഠഭാഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുകയും Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.

    3. സാമൂഹികമായ ഒറ്റപ്പെടൽ

    അമിതമായി കാർട്ടൂൺ കാണുന്ന കുട്ടികൾ പുറത്തിറങ്ങി കളിക്കാനോ കൂട്ടുകാരുമായി ഇടപഴകാനോ താല്പര്യം കാണിക്കില്ല. ഇത് അവരുടെ ആശയവിനിമയ ശേഷിയെയും സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു. കുട്ടികൾ മറ്റു കുട്ടികളുമായി കളിക്കുമ്പോഴാണ് പങ്കുവെക്കാനും, സഹകരിക്കാനും, വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനുമൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കാർട്ടൂണുകളിൽ മാത്രം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഇത്തരം സാമൂഹിക പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത് അവരെ ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളേക്കാൾ കൂടുതൽ കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങളോട് കുട്ടികൾക്ക് മാനസികമായ അടുപ്പം തോന്നുന്നു. ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ തിരിച്ചു സംസാരിക്കില്ല എന്നതിനാൽ, തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം ചിന്തിക്കാൻ കുട്ടി ശീലിക്കുന്നു.

    4. ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ

    തുടർച്ചയായി സ്ക്രീനിന് മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത് കുട്ടികളിൽ ചില ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും. കാഴ്ചശക്തി കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വ്യായാമമില്ലായ്മയും കാർട്ടൂൺ കണ്ടുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ശീലവും തടി കൂടാൻ കാരണമാകും. രാത്രി വൈകി കാർട്ടൂൺ കാണുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഉറക്കത്തിന്റെ ദൈർഘ്യവും ഗുണനിലവാരവും കുറക്കും.

    5. യാഥാർത്ഥ്യവും ഭാവനയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്

    കാർട്ടൂണിലെ അമാനുഷിക ശക്തികളെയും അപകടകരമായ സാഹസങ്ങളെയും യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് ചെറിയ കുട്ടികൾ വിശ്വസിച്ചേക്കാം. ഇത് അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചെന്നുചാടാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം. കാർട്ടൂണുകളിൽ പലപ്പോഴും വേദനയോ സങ്കടമോ വളരെ തമാശരൂപത്തിലാണ് അവതരിപ്പിക്കാറുള്ളത്. ഒരാളെ അടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദവും അയാളുടെ പ്രതികരണവും കുട്ടിക്ക് തമാശയായി തോന്നും. ഇത് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരാളെ വേദനിപ്പിക്കുമ്പോഴും അത് വെറും തമാശയാണെന്ന് കരുതാൻ കുട്ടിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

    ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ

    • സമയക്രമം പാലിക്കുക: ദിവസവും ഒരു നിശ്ചിത സമയം മാത്രം (ഉദാഹരണത്തിന് 1 മണിക്കൂർ) കാർട്ടൂൺ കാണാൻ അനുവദിക്കുക.
    • ഉള്ളടക്കം പരിശോധിക്കുക: പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ളതും ഗുണപാഠങ്ങൾ നൽകുന്നതുമായ കാർട്ടൂണുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
    • ഒപ്പമിരുന്നു കാണുക: കുട്ടികൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും.
    TAGS:ChildrenCartoonChildren Mental HealthHealth Alert
