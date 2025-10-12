Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mental Health
    date_range 12 Oct 2025 12:37 AM IST
    date_range 12 Oct 2025 12:37 AM IST

    എ.ഡി.എച്ച്.ഡിക്കാരെ വിലകുറച്ചു കാണാൻ വര​ട്ടെ; ഇവർ കൂടുതൽ സർഗശേഷിയുള്ളവരെന്ന് പഠനം

    എ.ഡി.എച്ച്.ഡിക്കാരെ വിലകുറച്ചു കാണാൻ വര​ട്ടെ; ഇവർ കൂടുതൽ സർഗശേഷിയുള്ളവരെന്ന് പഠനം
    ളുപ്പം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് എ.ഡി.എച്ച്.ഡി. അമിതാവേശം, അശ്രദ്ധ തുടങ്ങിയ സ്വഭാവങ്ങളിലൂടെ ഇത് പ്രകടമാകുമ്പോൾ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും തരംതാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ശീലം പൊതുവെയുണ്ട്. എന്നാൽ, അങ്ങനെ അവരെ ചെറുതാക്കാൻ വരട്ടെ. ഈ അവസ്ഥ അവരുടെ നിരവധി ഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് പുതിയ പഠനം. അവിശ്വസനീയമായ സർഗാത്മകത ഉൾപ്പെടെ.

    ആംസ്റ്റർഡാമിലെ യൂറോപ്യൻ കോളജ് ഓഫ് ന്യൂറോസൈക്കോഫാർമക്കോളജി കോൺഗ്രസിൽ അടുത്തിടെ അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ ഗവേഷണത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. 750 പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പഠനത്തിൽ എ.ഡി.എച്ച്.ഡി ഉള്ളവർക്ക് മനസ്സിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവാമെന്നും അത് കൂടുതൽ സൃഷ്ടിപരമായ ചിന്താശേഷിയിലേക്ക് അവരെ നയിച്ചേക്കാമെന്നും കണ്ടെത്തി.

    മുൻ ഗവേഷണങ്ങൾ എ.ഡി.എച്ച്.ഡിയെയും സർഗാത്മകതയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മനസ്സിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള അലഞ്ഞുതിരിയലിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇതുവരെ ഒരു പഠനവും ഈ ബന്ധം നേരിട്ട് പരിശോധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇതാദ്യമായാണെന്നും ഗവേഷകരിൽ ഒരാളായ ഹാൻ ഫാങ് പറഞ്ഞു.

    ശ്രദ്ധക്കുറവ്, ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അമിതാവേശം പോലുള്ള കൂടുതൽ എ.ഡി.എച്ച്.ഡി സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളുള്ള ആളുകൾ സൃഷ്ടിപരമായ നേട്ടങ്ങളിൽ ഉയർന്ന സ്കോർ നേടിയതായി ഫാങ് പറഞ്ഞു.

    മനസ്സിന് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തരം അലഞ്ഞു തിരിയലുകൾ ഉണ്ട്. സ്വതസിദ്ധവും മനഃപൂർവ്വവും. മനസ്സിനെ മനഃപൂർവ്വം അലഞ്ഞുതിരിയാൻ അനുവദിച്ചവർ കൂടുതൽ സർഗാത്മകത പ്രകടിപ്പിച്ചുവെന്ന് ഫാങ് പറഞ്ഞു. എഡി.എച്ച്.ഡിയെയും സർഗാത്മകതയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടകമായിരിക്കാം മനസ്സിന്റെ അലഞ്ഞുതിരിയൽ എന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    എ.ഡി.എച്ച്.ഡിയുടെ കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമായ ചില സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന മറ്റ് തെളിവുകളിലേക്ക് ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതിൽ കൂടുതൽ ഊന്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ‘ഹൈപ്പർ ഫോക്കസ്’ ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത പോലുള്ള ചില എ.ഡി.എച്ച്.ഡി സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ കൂടുതൽ സർഗാത്മകതയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

    ഉദാഹരണത്തിന്, 2021ലെ ഒരു പഠനം കണ്ടെത്തിയത് സംയോജിത തരം എ.ഡി.എച്ച്.ഡി എന്നറിയപ്പെടുന്ന എ.ഡി.എച്ച്.ഡിയുടെ ഒരു പൊതുരൂപമുള്ള ആളുകൾ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയുള്ള ആളുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ സർഗാത്മകതയുള്ളവരാണെന്ന്. ആ കണ്ടെത്തലുകൾ സൂചിപ്പിച്ചത് ഉയർന്ന അളവിലുള്ള എ.ഡി.എച്ച്.ഡി ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ സർഗാത്മകതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്.

    ഏറ്റവും പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ എ.ഡി.എച്ച്.ഡി ചികിത്സയെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഫലങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ഗവേഷണം ആവശ്യമാണ്.

    സ്വയമേവയുള്ള മനസ്സിന്റെ അലഞ്ഞുതിരിയൽ കുറക്കുന്നതിനോ അതിനെ കൂടുതൽ ബോധപൂർവമുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നതിനോ ശ്രമിക്കുന്ന മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇടപെടലുകൾ ചികിൽസയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ പ്രവർത്തനപരമായ വൈകല്യങ്ങൾ കുറക്കുകയും ചികിത്സാ ഫലങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തേക്കാമെന്നും ഫാങ് പറഞ്ഞു.

