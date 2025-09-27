Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health & Fitness
    Posted On
    27 Sept 2025 10:57 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 10:57 AM IST

    ഹൃദയത്തിനായി നടക്കാം; മാധ്യമം-ബി.കെ.സി.സി ഫാമിലി വാക്കത്തോൺ നാളെ

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ആ​റി​ന് ബി.​കെ.​സി.​സി ആ​ശു​പ​ത്രി പ​രി​സ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് തു​ട​ങ്ങും
    ഹൃദയത്തിനായി നടക്കാം; മാധ്യമം-ബി.കെ.സി.സി ഫാമിലി വാക്കത്തോൺ നാളെ
    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ: ലോ​ക ഹൃ​ദ​യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്മാ​ധ്യ​മ’​വും പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ പൂ​പ്പ​ലം ബി.​കെ.​സി.​സി ഹാ​ർ​ട്ട് സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി ആ​ശു​പ​ത്രി​യും ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തു​ന്ന ഫാ​മി​ലി വാ​ക്ക​ത്തോ​ൺ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. ഒ​രു​മാ​സം നീ​ളു​ന്ന ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് സ​മാ​പ​നം​കു​റി​ക്കു​ന്ന കൂ​ട്ട​ന​ട​ത്തം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ആ​റി​നാ​ണ്. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ അ​ണി​നി​ര​ത്തി ന​ട​ക്കു​ന്ന കൂ​ട്ട​ന​ട​ത്തം ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന​താ​കും.

    പൂ​പ്പ​ല​​ത്തെ ബി.​കെ.​സി.​സി ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ മു​ൻ​വ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി പൊ​ന്ന്യാ​കു​ർ​ശി ബൈ​പാ​സി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച് ര​ണ്ടു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ന​ട​ന്ന്, തി​രി​ച്ച് ‘മാ​ധ്യ​മം’ പൂ​പ്പ​ലം ഓ​ഫി​സി​ൽ സ​മാ​പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ‘വാ​ക്ക​ത്തോ​ൺ’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. കു​ട്ടി​ക​ളും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ​​​നേ​ര​ത്തേ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​വ​ർ​ക്ക് ഇ​തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം.

    എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ ന​ജീ​ബ് കാ​ന്ത​പു​രം, മ​ഞ്ഞ​ളാം​കു​ഴി അ​ലി, നോ​ർ​ക്ക റ​സി​ഡ​ന്റ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി. ​ശ്രീ​രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്യും. ഒ​ളി​മ്പ്യ​ൻ കെ.​ടി. ഇ​ർ​ഫാ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും. മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ വി. ​ശ​ശി​കു​മാ​ർ, പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി. ​ഷാ​ജി, ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. എ.​കെ. മു​സ്ത​ഫ, അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ഈ​ദ ടീ​ച്ച​ർ, പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി എ. ​​പ്രേം​ജി​ത്ത്, ബി.​കെ.​സി.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് എം.​ഡി ഡോ. ​കെ.​പി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ഗ്രി​ൻ ടേ​ബ്ൾ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് പാ​ർ​ട്ണ​ർ ഷാ​ജി തു​ട​ങ്ങിയവ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    TAGS:world health daywalkathonMadhyamamMalappuram
