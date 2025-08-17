Begin typing your search above and press return to search.
    Health & Fitness
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 1:15 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 1:15 PM IST

    അ​ടു​പ്പം കൂ​ട​ട്ടെ; വൈ​കാ​രി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത

    അ​ടു​പ്പം കൂ​ട​ട്ടെ; വൈ​കാ​രി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത
    ആ​ധു​നി​ക ലോ​ക​ത്തി​ൽ മ​നു​ഷ്യ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ങ്കീ​ർ​ണ്ണ​മാ​ണ്. പ്ര​ണ​യ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ, കു​ടും​ബ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ, സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ൾ, സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ തു​ട​ങ്ങീ എ​ല്ലാ​ത്ത​രം ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ഘ​ട​ക​മാ​ണ് വൈ​കാ​രി​ക അ​ടു​പ്പം. വൈ​കാ​രി​ക അ​ടു​പ്പം എ​ന്ന​ത് ര​ണ്ട് വ്യ​ക്തി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ഴ​മേ​റി​യ ബ​ന്ധ​ന​മാ​ണ്, അ​ത് വി​ശ്വാ​സം, സ്‌​നേ​ഹം, പ​ര​സ്പ​രാ​ദ​ര​വ്, സ​മ​യം എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ വ​ള​രു​ന്നു. വൈ​കാ​രി​ക അ​ടു​പ്പം ഇ​ല്ലാ​താ​കു​മ്പോ​ൾ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ക്കു​ക​യോ ക്ഷ​യി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്നു. വൈ​കാ​രി​ക ബ​ന്ധം വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ പ​ര​സ്പ​രം സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ക, അ​വ​രെ കേ​ൾ​ക്കു​ക, സ്‌​നേ​ഹം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ക, പ​ര​സ്പ​രം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ഇ​ത് ഒ​രു ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ്ര​ക്രി​യ​യാ​ണ്.

    ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് പോ​ലെ​യാ​ണ്

    സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ആ​ർ. കോ​വി, ത​ന്റെ 'The 7 habits of highly effective people' എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ വൈ​കാ​രി​ക ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് എ​ന്ന ഒ​രു ഉ​പ​മ വി​വ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് ര​ണ്ട് വ്യ​ക്തി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള വി​ശ്വാ​സ​വും സൗ​ഹൃ​ദ​വും നി​ർ​മ്മി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ്. ഓ​രോ ദ​യാ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ വാ​ക്കും, ചി​ന്ത​നീ​യ​മാ​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​യും, മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​ലി​ന്റെ നി​മി​ഷ​വും ഒ​രു നി​ക്ഷേ​പ​മാ​ണ്. ഓ​രോ വി​മ​ർ​ശ​ന​ക​ര​മാ​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ​വും, ലം​ഘി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വാ​ഗ്ദാ​ന​വും, അ​വ​ഗ​ണ​ന​യും ഒ​രു പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ലാ​ണ്. അ​ക്കൗ​ണ്ട് നി​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ഊ​ഷ്മ​ള​വും, ക്ഷ​മി​ക്കു​ന്ന​തും, പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​മാ​കു​ക​യും, അ​ക്കൗ​ണ്ട് ശൂ​ന്യ​മാ​കു​മ്പോ​ൾ, ചെ​റി​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ​വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും വ​ലി​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യാം

    1. നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ: ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ പ​ണം നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് പോ​ലെ, ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്‌​നേ​ഹ​പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ, സ​മ​യം, ശ്ര​ദ്ധ, അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി, പ​ങ്കാ​ളി​യോ​ട് 'നി​ന്നെ സ്‌​നേ​ഹി​ക്കു​ന്നു' എ​ന്ന് പ​റ​യു​ക​യോ, അ​വ​രു​ടെ ജോ​ലി​ക​ളി​ൽ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് വൈ​കാ​രി​ക അ​ക്കൗ​ണ്ടി​നെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    2. പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ലു​ക​ൾ: ബാ​ങ്കി​ൽ നി​ന്ന് പ​ണം പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് പോ​ലെ, ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ഴ​ക്കു​ക​ൾ, വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​വ​ഗ​ണ​ന എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ലു​ക​ൾ. ഇ​വ അ​ധി​ക​മാ​കു​മ്പോ​ൾ, വൈ​കാ​രി​ക ബാ​ല​ൻ​സ് കു​റ​യു​ന്നു. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന്, ഒ​രു വ​ഴ​ക്ക് ഒ​രു ചെ​റി​യ പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ലാ​യി​രി​ക്കാം, പ​ക്ഷേ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ വി​മ​ർ​ശ​നം വ​ലി​യ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കും.

    3. ബാ​ല​ൻ​സ് പ​രി​പാ​ല​നം: ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് പോ​സി​റ്റീ​വ് ബാ​ല​ൻ​സി​ലാ​യി​രി​ക്ക​ണം എ​ന്ന​ത് പോ​ലെ, ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ലും വൈ​കാ​രി​ക ബാ​ല​ൻ​സ് പോ​സി​റ്റീ​വ് ആ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഒ​രു നെ​ഗ​റ്റീ​വ് ഇ​ന്റ​റാ​ക്ഷ​ന് അ​ഞ്ച് പോ​സി​റ്റീ​വ് ഇ​ന്റ​റാ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ബാ​ല​ൻ​സ് നെ​ഗ​റ്റീ​വ് ആ​കു​മ്പോ​ൾ, ബ​ന്ധം 'ബാ​ങ്ക് റ​പ്റ്റ്' ആ​കു​ന്നു-​വി​വാ​ഹ​മോ​ച​ന​മോ വി​ട്ടു​പി​രി​യ​ലോ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു.

    4. പ​ലി​ശ​യും വ​ള​ർ​ച്ച​യും: നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ൽ പ​ലി​ശ കൂ​ടു​ന്ന​ത് പോ​ലെ, ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ വൈ​കാ​രി​ക നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ്വാ​സ​വും ആ​ഴ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ 'കോ​മ്പൗ​ണ്ട് ഇ​ന്റ​റ​സ്റ്റ്' പോ​ലെ വ​ള​രു​ന്നു. ചെ​റി​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ പി​ന്നീ​ട് വ​ലി​യ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു.

    5. റി​സ്‌​ക് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ്: ബാ​ങ്ക് നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ൽ റി​സ്‌​കു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാം, അ​തു​പോ​ലെ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ലും. മോ​ശം നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ (അ​വി​ശ്വാ​സം, ക​ള​വ്) ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കും. അ​തി​നാ​ൽ, ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​വി​ധ്യം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം വൈ​കാ​രി​ക പി​ന്തു​ണ​ക​ൾ (സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ, കു​ടും​ബം) ഉ​ണ്ടാ​ക്ക​ണം. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, റി​സ്‌​ക് കു​റ​ക്കാ​ൻ തു​റ​ന്ന ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​വും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

    6. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല നി​ക്ഷേ​പം: ബാ​ങ്ക് നി​ക്ഷേ​പം ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് വ​ള​രു​ന്ന​ത് പോ​ലെ, ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും ക്ഷ​മ​യോ​ടെ പ​രി​പാ​ലി​ക്ക​ണം. ഹ്ര​സ്വ​കാ​ല ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാം, പ​ക്ഷേ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ നി​ക്ഷേ​പം ലാ​ഭം ന​ൽ​കും. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന്, വി​വാ​ഹി​ത​രാ​യ ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം വൈ​കാ​രി​ക നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തി ശ​ക്ത​മാ​യ ബ​ന്ധം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്നു.

    (ബാ​ക്കി അ​ടു​ത്ത ല​ക്ക​ത്തി​ൽ)

