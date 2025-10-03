Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightഹൃദയത്തെ കാക്കാൻ...
    Health & Fitness
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 11:54 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 11:54 AM IST

    ഹൃദയത്തെ കാക്കാൻ ഹൃദയപൂര്‍വം

    text_fields
    bookmark_border
    ഹൃദയസ്തംഭന പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ പരിശീലനത്തിൽ എറണാകുളം മുന്നിൽ
    ഹൃദയത്തെ കാക്കാൻ ഹൃദയപൂര്‍വം
    cancel

    കൊ​ച്ചി: ക​ളി​ചി​രി​ക​ളും ത​മാ​ശ​ക​ളു​മാ​യി ന​മു​ക്കി​ട​യി​ലി​രു​ന്ന് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രാ​ൾ പെ​ട്ടെ​ന്ന് ഹൃ​ദ​യ​സ്തം​ഭ​നം മൂ​ലം കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണാ​ൽ എ​ന്തു​ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന​റി​യാ​തെ ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ന​മ്മി​ൽ പ​ല​രും. എ​ത്ര​യും പെ​ട്ടെ​ന്ന് ആം​ബു​ല​ൻ​സ് വി​ളി​ക്കാ​നും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നു​മാ​യി​രി​ക്കും തി​ടു​ക്കം. അ​തി​നൊ​പ്പം ത​ന്നെ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം തേ​ടും മു​മ്പേ ചെ​യ്യേ​ണ്ട പ്രാ​ഥ​മി​ക ശു​ശ്രൂ​ഷ​യെ കു​റി​ച്ച് അ​ധി​ക​മാ​ർ​ക്കും അ​റി​യ​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല.

    ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഹൃ​ദ​യ​സ്തം​ഭ​ന​മു​ണ്ടാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ന​ൽ​കേ​ണ്ട പ്ര​ഥ​മ ശു​ശ്രൂ​ഷ​യെ കു​റി​ച്ച് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ര്‍വം കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ളം ലോ​ക ഹൃ​ദ​യ​ദി​ന​മാ​യ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 29നാ​ണ് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി സി.​പി.​ആ​ര്‍ (കാ​ര്‍ഡി​യോ പ​ള്‍മ​ണ​റി റെ​സെ​സി​റ്റേ​ഷ​ന്‍) പ​രി​ശീ​ല​ന ബോ​ധ​വ​ത്ക്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നാ​ണ്​ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്. ഒ​റ്റ ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ല്‍ പേ​ര്‍ സി.​പി.​ആ​ര്‍ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത് എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ്.

    4000 ക​ട​ന്ന് എ​റ​ണാ​കു​ളം..

    കാ​മ്പ​യി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​ദി​നം ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി കൈ​യ്യ​ടി നേ​ടി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ്. 4311 പേ​ർ​ക്കാ​ണ് ആ​ദ്യ​ദി​നം പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ 4601 പേ​ർ​ക്ക് ജീ​വ​ര​ക്ഷ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി​യ​താ​യി ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​ദ്യ​ദി​നം സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ളം 15,616 പേ​ർ​ക്കാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തി​ന്‍റെ പ​കു​തി​യി​ൽ താ​ഴെ പേ​ർ​ക്കേ ( 2075) പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടാ​നാ​യു​ള്ളൂ. എ​ല്ലാ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലു​മാ​യി 242 കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശീ​ല​നം. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും തു​ട​രും.

    ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ർ​വം എ​ന്തി​ന്?

    സി.​പി.​ആ​ർ എ​ന്ന ല​ളി​ത​മാ​യ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത പ്ര​ഥ​മ ശു​ശ്രൂ​ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും കു​റ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും. എ​ല്ലാ​വ​രും അ​റി​ഞ്ഞി​രി​ക്കേ​ണ്ട ഒ​രു പ്ര​ഥ​മ ശു​ശ്രൂ​ഷ​യാ​ണി​ത്. കെ.​ജി.​എം.​ഒ.​എ, ഐ.​എം.​എ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​നം. ജി​ല്ല​യി​ലെ ദ്രു​ത​ക​ർ​മ സേ​ന, പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ൾ, സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രും കാ​മ്പ​യി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​വു​ന്നു​ണ്ട്.

    പ​രി​ശീ​ല​നം ആ​ർ​ക്കൊ​ക്കെ?

    വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ൾ, ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ, പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, മു​ൻ​നി​ര തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ, ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ, മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കാ​ണ് ഇ​തി​ന​കം പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന് ജി​ല്ല മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഏ​റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​ത്. സി.​പി.​ആ​ർ പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടു​ന്ന​തി​ന് താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കോ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കോ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ​ക്കോ അ​ടു​ത്തു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    സി.​പി.​ആ​ർ പ​രി​ശീ​ല​നം ഏ​റെ അ​നി​വാ​ര്യം -​ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി


    സി.​പി.​ആ​ര്‍ പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടു​ക എ​ന്ന​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി വീ​ണ ജോ​ർ​ജ്. കൂ​ടു​ത​ല്‍ വ്യ​ക്തി​ക​ളും സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ര​ണം. പു​തു​താ​യി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന സ്കൂ​ള്‍ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ സി.​പി.​ആ​ര്‍ പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ഫേ​സ്ബു​ക് പോ​സ്റ്റി​ൽ കു​റി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Health DepartmentErnakulamLatest NewsHridayapoorvam
    News Summary - health department hridayapoorvam campaign
    Similar News
    Next Story
    X