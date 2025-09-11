Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightHealth Articlechevron_rightകാ​ലി​ലെ ഉ​ണ​ങ്ങാ​ത്ത...
    Health Article
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 11:18 AM IST

    കാ​ലി​ലെ ഉ​ണ​ങ്ങാ​ത്ത വ്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പെ​രി​ഫ​റ​ൽ ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി ഒ​രു ര​ക്ഷാ​മാ​ർ​ഗം

    കാ​ലി​ലെ ഉ​ണ​ങ്ങാ​ത്ത വ്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പെ​രി​ഫ​റ​ൽ ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി ഒ​രു ര​ക്ഷാ​മാ​ർ​ഗം
    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ അ​നേ​കം പ്ര​മേ​ഹ​രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് കാ​ലി​ൽ വ​രു​ന്ന പ​ഴു​പ്പ് പി​ടി​ച്ച അ​ൾ​സ​റും അ​ത് കാ​ര​ണം അ​വ​സാ​നം കാ​ലു​ക​ൾ മു​റി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യും (അ​മ്പു​റ്റേ​ഷ​ൻ). പ​ല​രും ഈ ​അ​ൾ​സ​റു​ക​ളെ വെ​റും ഇ​ൻ​ഫെ​ക്ഷ​ൻ മാ​ത്ര​മാ​യി കാ​ണാ​റു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, യ​ഥാ​ർ​ഥ കാ​ര​ണം പ​ല​പ്പോ​ഴും ര​ക്ത​ക്കു​ഴ​ലു​ക​ളി​ലെ ത​ട​സ്സം (ഇ​സ്കീ​മി​യ) ആ​ണ്. ര​ക്ത​പ്ര​വാ​ഹം കു​റ​യു​മ്പോ​ഴാ​ണ് മി​ക്ക​വാ​റും മു​റി​വു​ക​ൾ ഭേ​ദ​മാ​കാ​തെ തു​ട​രു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ൻ​ഫെ​ക്ഷ​ൻ vs ഇ​സ്കീ​മി​യ- ര​ണ്ടു മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ

    ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം ആ​ളു​ക​ളി​ൽ വ്ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലെ രോ​ഗാ​ണു​ക്ക​ളാ​ണ് പ്ര​ശ്നം. എ​ന്നാ​ൽ, വ​ലി​യൊ​രു വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പാ​ദ​ത്തി​ലെ ര​ക്ത​ക്കു​ഴ​ലി​ൽ ത​ട​സ്സം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് കാ​ര​ണം ര​ക്ത​യോ​ട്ടം കു​റ​യു​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന്റെ മൂ​ല​കാ​ര​ണം . ഇ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള വ്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്ര​കാ​ലം ചി​കി​ത്സി​ച്ചാ​ലും എ​ത്ര ആ​ന്റി​ബ​യോ​ട്ടി​ക്കു​ക​ൾ ക​ഴി​ച്ചാ​ലും ഉ​ണ​ങ്ങി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ, അ​ൾ​സ​റി​നെ വെ​റും അ​ണു​ബാ​ധ​യാ​യി മാ​ത്രം ക​ണ്ടാ​ൽ പ​രി​ഹാ​രം കി​ട്ടാ​തെ, അ​വ​സാ​നം കാ​ല് മു​റി​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നു​വെ​ന്ന് വ​രാം.

    ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി​യി​ലൂ​ടെ ര​ക്ഷ

    ഇ​ന്ന് പെ​രി​ഫ​റ​ൽ ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി വ​ഴി കാ​ൽ മു​റി​ക്കാ​തെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഒ​രു വി​ദ​ഗ്ധ ഡോ​ക്ട​ർ​ക്ക് ക​ഴി​യും. ര​ക്ത​ക്കു​ഴ​ൽ തു​റ​ക്കു​ന്ന ക​ത്തീ​റ്റ​ർ വ​ഴി​യു​ള്ള ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി​യി​ലൂ​ടെ ത​ന്നെ ഇ​തു സാ​ധ്യ​മാ​ണ്. ഇ​തോ​ടെ പാ​ദ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ര​ക്ത​പ്ര​വാ​ഹം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ച്, അ​ൾ​സ​ർ ഭേ​ദ​മാ​കാ​ൻ വ​ഴി തെ​ളി​യും.

    ഡോ. ​കെ.​പി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ (സീ​നി​യ​ർ ഇ​ൻ​റ​ർ​വെ​ൻ​ഷ​ണ​ൽ കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി​സ്റ്റ്, ബി.കെ.സി.സി ഹാ​ർ​ട്ട് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ, പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ) ഇ​തി​ന​കം 500ല​ധി​കം പെ​രി​ഫ​റ​ൽ ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി​ക​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​ത്തി രോ​ഗി​ക​ളെ അവയവങ്ങൾ മുറിച്ച് മാറ്റുന്നതിൽ ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ബി.​കെ.​സി.​സി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ക​ച്ച ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ പെ​രി​ഫ​റ​ൽ ഇ​ൻ​ട്രാ​വാ​സ്കു​ല​ർ അ​ൾ​ട്രാ​സൗ​ണ്ട് (IVUS) സം​വി​ധാ​നം സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ലൂ​ടെ ര​ക്ത​ക്കു​ഴ​ലി​ന്റെ അ​ക​ത്ത് നേ​രി​ട്ട് നോ​ക്കി കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യും കൃ​ത്യ​ത​യോ​ടെ​യും ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യും.

    കാ​ൽ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക = ജീ​വി​തം ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക

    പാ​ദം മു​റി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ഒ​രാ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ മാ​ന​സി​ക​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വു​മാ​യ നി​ല​പാ​ടി​നെ​യും ത​ക​ർ​ത്ത് ക​ള​യു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, സ​മ​യോ​ചി​ത​മാ​യി ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി ചെ​യ്താ​ൽ കാ​ലു​ക​ൾ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

    ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക, ഈ ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ

    പ്ര​മേ​ഹ​രോ​ഗി​ക​ളും പു​ക​വ​ലി​ക്കാ​രും പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് കാ​ലി​ൽ മാ​റാ​ത്ത മു​റി​വോ വി​ര​ലി​ൽ നി​റം മാ​റ​ലോ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ കാ​ലി​ൽ വേ​ദ​ന​യോ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ ഉ​ട​ൻ പെ​രി​ഫ​റ​ൽ വാ​സ്കു​ല​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്ത​ണം.

    ഇ​ന്ന​ത്തെ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സേ​വ​ന​വും കൂ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ കാ​ലു​ക​ൾ മു​റി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​വ​രാ​തെ ജീ​വി​തം ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ജീ​വി​ത​ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും ക​ഴി​യും.

