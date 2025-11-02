Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    2 Nov 2025 12:56 PM IST
    പാ​ൻ​ക്രി​യാ​സ് ക​ല്ലു​ക​ൾ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​കു​ന്നോ‍‍?

    പാ​ൻ​ക്രി​യാ​സ് ക​ല്ലു​ക​ൾ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​കു​ന്നോ‍‍?
    പാ​ൻ​ക്രി​യാ​സി​ന് നീ​ര്‍ക്കെ​ട്ട് വ​രു​ന്ന ക്രോ​ണി​ക് പാ​ൻ​ക്രി​യാ​റ്റൈ​റ്റി​സ് മൂ​ല​മാ​ണ് പാ​ൻ​ക്രി​യാ​സി​ൽ ക​ല്ലു​ക​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. വ​യ​റു​വേ​ദ​ന ക​ല​ശ​ലാ​യി തീ​രു​മ്പോ​ഴും ഇ​തു​വ​ഴി ന​ടു​വേ​ദ​ന തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ഴു​മാ​ണ് ശ​രി​ക്കും ന​മ്മ​ൾ ഡോ​ക്ട​റു​ടെ സ​ഹാ​യം തേ​ടാ​റ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത് പ​ല​പ്പോ​ഴും പാ​ൻ​ക്രി​യാ​സ് ക​ല്ലു​​മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​മാ​കാ​റു​ണ്ട്. അ​ധി​ക​മാ​ർ​ക്കും ഇ​തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​യു​ക​യു​മി​ല്ല. തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞാ​ൽ ചി​കി​ത്സ സാ​ധ്യ​മാ​യ​തും മ​റി​ക​ട​ക്കാ​വു​ന്ന​തു​മാ​ണ് ഈ ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ. കൃ​ത്യ​മാ​യ സ​മ​യ​ത്ത് ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന​തു​ത​െ​ന്ന​യാ​ണ് ഇ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​നം.

    പാ​ൻ​ക്രി​യാ​സ് എ​ന്തു​ചെ​യ്യു​ന്നു?

    ശ​രീ​ര​ത്തി​ല്‍ ദ​ഹ​ന​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ദ​ഹ​ന​ര​സ​ങ്ങ​ള്‍ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച് ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ്രോ​ട്ടീ​ന്‍, കൊ​ഴു​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ കൃ​ത്യ​മാ​യി ആ​ഗി​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ന്‍ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പാ​ൻ​ക്രി​യാ​സി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന ധ​ര്‍മം. കൂ​ടാ​തെ ര​ക്ത​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ടെ അ​ള​വ് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഇ​ന്‍സു​ലി​ന്‍ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും പാ​ൻ​ക്രി​യാ​സാ​ണ്.

    പാ​ൻ​ക്രി​യാ​റ്റൈ​റ്റി​സ്

    ദ​ഹ​ന​പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ സ​മ​യ​ത്ത് പാ​ൻ​ക്രി​യാ​സി​ലെ ദ​ഹ​ന​ര​സ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍കൊ​ണ്ട് ചെ​റു​കു​ട​ലി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​തെ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ന്ന് പാ​ൻ​ക്രി​യാ​സി​ല്‍ നീ​ര്‍ക്കെ​ട്ടു​ണ്ടാ​കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് പാ​ൻ​ക്രി​യാ​റ്റൈ​റ്റി​സ്. ഇ​തു​മൂ​ലം ക​ല്ലു​ക​ള്‍ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ക​യും ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്തെ കോ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ശി​ച്ച് അ​നു​ബ​ന്ധ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വ​ഴി​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ദീ​ര്‍ഘ​കാ​ല​ത്തി​നി​ടെ പ​ല​പ്പോ​ഴാ​യി പാ​ന്‍ക്രി​യാ​സി​ല്‍ നീ​ര്‍ക്കെ​ട്ട് രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന ക്രോ​ണി​ക് പാ​ന്‍ക്രി​യാ​റ്റൈ​റ്റി​സ് മൂ​ല​മാ​ണ് പാ​ന്‍ക്രി​യാ​സി​ല്‍ ക​ല്ലു​ക​ള്‍ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം പാ​ന്‍ക്രി​യാ​സി​ല്‍ പെ​ട്ടെ​ന്ന് നീ​ര്‍ക്കെ​ട്ട് രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് അ​ക്യൂ​ട്ട് പാ​ന്‍ക്രി​യാ​റ്റൈ​റ്റി​സ്. വേ​ദ​ന, നീ​ര്‍ക്കെ​ട്ട് മൂ​ല​മു​ള്ള അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ​ല്ലാം ഇ​തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    വ​യ​റു​വേ​ദ​ന കൂ​ടി​യാ​ൽ

    വ​യ​റു​വേ​ദ​ന​യാ​ണ് പാ​ന്‍ക്രി​യാ​റ്റൈ​റ്റി​സ് എ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ​ണം. നെ​ഞ്ചി​ന് താ​ഴെ വ​യ​റി​ന് മു​ക​ള്‍ ഭാ​ഗ​ത്താ​യാ​ണ്‌ സാ​ധാ​ര​ണ വേ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക. ന​ട്ടെ​ല്ലി​ന് മു​ന്‍വ​ശ​ത്താ​യി സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ ന​ട്ടെ​ല്ലി​ലേ​ക്കും വേ​ദ​ന വ്യാ​പി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. കൊ​ഴു​പ്പു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണം കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ക​ഴി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഇ​ത് ദ​ഹി​ക്കാ​തെ മ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ പു​റം​ത​ള്ളു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും ഈ ​രോ​ഗി​ക​ളി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​കും. ദ​ഹ​ന​സ​മ​യ​ത്ത് ശ​രീ​ര​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ കൊ​ഴു​പ്പ് ആ​ഗി​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ രോ​ഗി അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ രീ​തി​യി​ല്‍ മെ​ലി​ഞ്ഞ് ഭാ​ര​ക്കു​റ​വ് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​കും.

    പാ​ന്‍ക്രി​യാ​സി​ല്‍ നീ​ര്‍ക്കെ​ട്ട് കൂ​ടു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ പി​ത്ത​നാ​ളി​യി​ല്‍ ബ്ലോ​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​വു​ക​യും ഇ​ത് മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തി​ന് വ​ഴി​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഇ​ന്‍സു​ലി​ന്‍ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ശ​രി​യാ​യി ന​ട​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ ഇ​ത്ത​രം രോ​ഗി​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​മേ​ഹ​സാ​ധ്യ​ത​യും കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്.

    ശ്ര​ദ്ധ​വേ​ണം

    അ​മി​ത​മാ​യ മ​ദ്യ​പാ​നം, അ​പ​സ്മാ​രം, അ​ർ​ബു​ദം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്കു​ള്ള മ​രു​ന്നു​ക​ള്‍, വേ​ദ​ന സം​ഹാ​രി​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം, ശ​രീ​ര​ത്തി​ല്‍ കാ​ത്സ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ള​വ് ക്ര​മാ​തീ​ത​മാ​യി വ​ര്‍ധി​ക്കു​ന്ന​ത്, ര​ക്ത​ത്തി​ല്‍ ട്രൈ​ഗ്ലി​സ​റൈ​ഡ്സി​ന്റെ അ​ള​വ് കൂ​ടു​ന്ന​ത് തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ല്‍ പാ​ന്‍ക്രി​യാ​റ്റൈ​റ്റി​സ് എ​ന്ന രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ടാ​കാം. അ​തു​മൂ​ലം പാ​ന്‍ക്രി​യാ​സി​ല്‍ ക​ല്ലു​ക​ള്‍ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യും. എ​ന്നാ​ല്‍, ചി​ല​രി​ല്‍ പ്ര​ത്യേ​ക കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ നി​ര്‍ണ​യി​ക്കാ​നാ​കാ​തെ​യും ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​ല്ലാ​തെ​യും ഈ ​രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ ബാ​ധി​ക്കാ​റു​ണ്ട്.

    പെ​ട്ടെ​ന്ന് ചി​കി​ത്സ​യാ​കാം

    സി.​ടി സ്കാ​ന്‍, എം.​ആ​ര്‍.​ഐ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ വ​ഴി പാ​ന്‍ക്രി​യാ​സി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ള്‍ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കും. നീ​ര്‍ക്കെ​ട്ട്, ക​ല്ലു​ക​ള്‍, അ​തി​ന്‍റെ തീ​വ്ര​ത തു​ട​ങ്ങി​യ​വ കൃ​ത്യ​മാ​യി നി​ര്‍ണ​യി​ക്കാ​ന്‍ എം.​ആ​ര്‍.​ഐ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കും. പ്രാ​രം​ഭ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ മ​രു​ന്നു​ക​ള്‍കൊ​ണ്ട് വേ​ദ​ന​യും ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കും. എ​ന്നാ​ല്‍, പാ​ന്‍ക്രി​യാ​സി​ല്‍ ക​ല്ലു​ക​ള്‍ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടാ​ല്‍ ഇ​വ നീ​ക്കം​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ശ്ര​മ​ക​ര​മാ​ണ്.

    ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ മ​റ്റ് അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന ക​ല്ലു​ക​ള്‍ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ല്‍നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി, ഇ​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ താ​ര​ത​മ്യേ​ന സ​ങ്കീ​ര്‍ണ​മാ​ണ്. ഗു​രു​ത​ര ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പാ​ന്‍ക്രി​യാ​സ് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യി​ലൂ​ടെ നീ​ക്കം ചെ​യ്യേ​ണ്ട​താ​യി വ​രും. കൃ​ത്യ​മാ​യി ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി നി​ര​ന്ത​ര ശ്ര​ദ്ധ​യും പ​രി​ച​ര​ണ​വും ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണി​ത്. അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്‌​താ​ല്‍ പാ​ന്‍ക്രി​യാ​റ്റി​ക് കാ​ന്‍സ​ര്‍ പോ​ലെ അ​തി​ഗു​രു​ത​ര ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യും കു​റ​വ​ല്ല. രോ​ഗം ക​ണ്ടെ​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ല്‍ ചി​കി​ത്സ​യോ​ടൊ​പ്പം ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യി​ല്‍ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ വ​രു​ത്തു​ന്ന​തും ഗു​ണം​ചെ​യ്യും.

