Madhyamam
    Health Article
    Health Article
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 9:43 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 9:43 AM IST

    വാ​യി​ലെ കാ​ൻ​സ​ർ അ​പ​ക​ട​കാ​രി​യോ?

    Representation Image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    ‘വാ​യി​ൽ ചെ​റി​യൊ​രു മു​റി​വു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യം ചെ​റി​യ കാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ക​രു​തി. ര​ണ്ടു മൂ​ന്ന് ആ​ഴ്ച​യാ​യി മാ​റാ​ത്ത​പ്പോ​ൾ​പോ​ലും ഗൗ​നി​ച്ചി​ല്ല. ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വേ​ദ​ന തോ​ന്നി, പി​ന്നീ​ട് ര​ക്ത​സ്രാ​വ​വും തു​ട​ങ്ങി. ഡോ​ക്ട​റെ കാ​ണാ​ൻ പോ​യ​പ്പോ​ൾ കി​ട്ടി​യ മ​റു​പ​ടി വാ​യി​ലെ കാ​ൻ​സ​റി​ന്റെ പ്രാ​രം​ഭ ഘ​ട്ടം എ​ന്ന്.’ ഒ​രു 48കാ​ര​ന്റെ ക​ഥ​യാ​ണി​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ​ല​രും അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ഫ​ല​നം.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ്ഥി​തി

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന കാ​ൻ​സ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് വാ​യി​ലെ കാ​ൻ​സ​ർ. ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളി​ലും, മ​ധ്യ​വ​യ​സ്ക​രി​ലും കൂ​ടു​ത​ലാ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന രോ​ഗ​മാ​ണി​ത്. നാ​ഷ​ന​ൽ കാ​ൻ​സ​ർ ര​ജി​സ്ട്രി​യി​ലെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ കാ​ൻ​സ​ർ കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 30-40 ശ​ത​മാ​നം വാ​യ്‌ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ കാ​ൻ​സ​റു​ക​ളാ​ണ്. ഇ​തി​നു പി​ന്നി​ലെ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ൈ​ശ​ലി​ക​ളാ​ണ്.

    ആ​ദ്യ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ

    വാ​യി​ലെ കാ​ൻ​സ​ർ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​ത് വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ:

    • മാ​റാ​തെ തു​ട​രു​ന്ന മു​റി​വു​ക​ൾ/​ പു​ണ്ണു​ക​ൾ.
    • ചു​വ​ന്നോ വെ​ളു​ത്തോ ആ​യ പാ​ടു​ക​ൾ.
    • ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വേ​ദ​ന.
    • അ​ധ​രം, നാ​വ്, ക​വി​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ള്ള​ലു​ക​ൾ.
    • കാ​ര​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത ര​ക്ത​സ്രാ​വം.
    • വാ​യി​ൽ എന്തോ ക​ട്ട​യാ​യിരിക്കുന്ന തോ​ന്ന​ൽ, സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട്.

    ഇ​ത്ത​രം ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു ആ​ഴ്ച​ക്ക​പ്പു​റം മാ​റാ​തെ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഉ​ട​ൻ ഡോ​ക്ട​റെ കാ​ണ​ണം. വാ​യി​ൽ ചെ​റി​യൊ​രു മു​റി​വോ പാ​ടോ വ​ന്നാ​ൽ അ​ത് പ​ല​പ്പോ​ഴും സാ​ധാ​ര​ണ കാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന തെ​റ്റാ​ണ് ന​മ്മ​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. പ​ക്ഷേ, ചെ​റി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​പോ​ലും കാ​ൻ​സ​റി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട സൂ​ച​ന​യാ​യി​രി​ക്കാം. അ​തി​നാ​ൽ, രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ ഉ​ട​ൻ വി​ദ​ഗ്ധ​രെ കാ​ണ​ണം.

    മു​ഖ്യ​കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ

    • പു​ക​യി​ല: സി​ഗ​ര​റ്റ്, ബീ​ഡി, പു​ക​യി​ല ച​വ​ക്ക​ൽ ഇ​വ​യാ​ണ് വാ​യി​ലെ കാ​ൻ​സ​റി​ന് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം.
    • മ​ദ്യം: സ്ഥി​ര​മാ​യി മ​ദ്യം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്.
    • ഇ​ര​ട്ടി​യാ​യ അ​പ​ക​ടം: പു​ക​യി​ല​യും മ​ദ്യ​വും ഒ​രു​മി​ച്ച് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത ഇ​ര​ട്ടി​യി​ല​ധി​കം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു.
    • മ​റ്റ് കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ: Human Papilloma Virus (HPV) ഇ​ൻ​ഫെ​ക്ഷ​ൻ, തെ​റ്റാ​യ ഡെ​ഞ്ച​റു​ക​ൾ, പ​ല്ലു​ക​ളു​ടെ തെ​റ്റാ​യ അ​ലൈ​ൻ​മെ​ന്റ് മൂ​ല​മു​ള്ള പ​രി​ക്കു​ക​ൾ, വാ​യ് ശു​ചി​ത്വ​ക്കു​റ​വ്.

    ചി​കി​ത്സാ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    വാ​യി​ലെ കാ​ൻ​സ​റി​ന് ല​ഭ്യ​മാ​യ ചി​കി​ത്സാ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    • ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ (Surgery)- രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത ഭാ​ഗം നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ക.
    • റേ​ഡി​യേ​ഷ​ൻ തെ​റ​പ്പി- കാ​ൻ​സ​ർ കോ​ശ​ങ്ങ​ളെ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന എ​ന​ർ​ജി റേ​ഡി​യേ​ഷ​ൻ.
    • കീ​മോ​തെ​റ​പ്പി- മ​രു​ന്നു​ക​ളി​ലൂ​ടെ കാ​ൻ​സ​ർ കോ​ശ​ങ്ങ​ളെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക.

    ചി​കി​ത്സ​യു​ടെ വി​ജ​യം രോ​ഗം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തോ​ടാ​ണ് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ രോ​ഗം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞാ​ൽ 80-90 ശ​ത​മാ​നം രോ​ഗി​ക​ളും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി സു​ഖ​പ്പെ​ടും. എ​ന്നാ​ൽ, വൈ​കി​യാ​ൽ, രോ​ഗം വ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും, ചി​കി​ത്സ ദു​ഷ്ക​ര​മാ​കു​ക​യും, ജീ​വ​ൻ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ഒ​രു രോ​ഗി​യു​ടെ അ​നു​ഭ​വം

    ‘ഡോ​ക്ട​ർ നേ​ര​ത്തേ ക​ണ്ടി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ വ​ലി​യ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ വേ​ണ്ടി​വ​രി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യെ​ങ്കി​ലും, സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ണ്ട്’ -52കാ​ര​നാ​യ ഒ​രു രോ​ഗി​യു​ടെ അ​നു​ഭ​വം. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ക​ഥ​ക​ൾ ന​മ്മെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​വ​ഗ​ണ​ന​യാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ശ​ത്രു എ​ന്ന​താ​ണ്.

    പ്ര​തി​രോ​ധ​മാ​ണ് ആ​യു​ധം

    • പു​ക​യി​ല​യും മ​ദ്യ​വും പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക.
    • വാ​യ് ശു​ചി​ത്വം പാ​ലി​ക്കു​ക. ദി​വ​സേ​ന ബ്ര​ഷ് ചെ​യ്യു​ക, മൗ​ത്ത് വാ​ഷ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക.
    • സ്ഥി​ര​മാ​യി ഡെ​ന്റ​ൽ ചെ​ക്ക​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ക. വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ഒ​രി​ക്ക​ൽ.
    • ആ​ഹാ​ര​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ: പ​ഴം, പ​ച്ച​ക്ക​റി, ആ​ന്റി ഓ​ക്സി​ഡ​ന്റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ക.
    • വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും: കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രി​ലേ​ക്കും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്ക​ണം.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നു​ള്ള സ​ന്ദേ​ശം

    വാ​യി​ലെ കാ​ൻ​സ​ർ ഒ​രാ​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ​യും ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​ര​ത്തെ​യും ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന രോ​ഗ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ ന​മ്മു​ടെ ശീ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ചെ​റി​യ മാ​റ്റം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക​യും മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്താ​ൽ ഇ​തി​നെ ചെ​റു​ക്കാ​നാ​കും.


