Madhyamam
    Health Article
    Posted On
    14 Nov 2025 2:34 PM IST
    Updated On
    14 Nov 2025 2:34 PM IST

    ഹൈ​പ​ർ ടെ​ൻ​ഷ​നും ഹൈ ​കൊ​ള​സ്ട്രോ​ളും

    ഹൈ​പ​ർ ടെ​ൻ​ഷ​നും ഹൈ ​കൊ​ള​സ്ട്രോ​ളും
    ഉ​യ​ർ​ന്ന ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തെ ര​ക്താ​തി​മ​ർ​ദം (ഹൈ​പ​ർ ടെ​ൻ​ഷ​ൻ) എ​ന്നും ഉ​യ​ർ​ന്ന കൊ​ള​സ്ട്രോ​ളി​നെ ‘ഹൈ​പ​ർ​ലി​പി​ഡി​മി​യ’ എ​ന്നും പ​റ​യു​ന്നു. ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ശ​രീ​ര​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ര​ക്തം കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന ധ​മ​നി​ക​ളു​ടെ ഭി​ത്തി​ക​ളി​ൽ ര​ക്തം ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന മ​ർ​ദം സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് ‘ര​ക്താ​തി​മ​ർ​ദം’. പ​​ല​പ്പോ​ഴും ‘നി​ശ്ശ​ബ്ദ കൊ​ല​യാ​ളി’​യെ​ന്ന് വി​ളി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​യ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാ​റി​ല്ല. എ​ങ്കി​ലും ചി​ല​രി​ൽ ക​ഠി​ന​മാ​യ ത​ല​വേ​ദ​ന, നെ​ഞ്ചു​വേ​ദ​ന, ത​ല​ക​റ​ക്കം, ക്ഷീ​ണം, ശ്വാ​സ​ത​ട​സ്സം, കാ​ഴ്ചമ​ങ്ങ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണ​പ്പെ​ടാം.

    അ​നാ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്ര​മം, ശാ​രീ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭാ​വം, അ​മി​ത​വ​ണ്ണം, പു​ക​വ​ലി, അ​മി​ത മ​ദ്യ​പാ​നം, ക​ടു​ത്ത മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദം, ചി​ല വൃ​ക്ക​രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ജ​നി​ത​ക ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഹൈ​പ​ർ​ടെ​ൻ​ഷ​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കാം. ഭ​ക്ഷ​ണനി​യ​ന്ത്ര​ണം, വ്യാ​യാ​മം, ശ​രീ​ര​ഭാ​രം നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യോ​ടൊ​പ്പം ഡോ​ക്ട​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന മ​രു​ന്നു​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി ക​ഴി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​രോ​ഗ​ത്തെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​ക്കാം. ശ​രീ​രകോ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ണ​​പ്പെ​ടു​ന്ന കൊ​ഴു​പ്പുപോ​​ലെ​യു​ള്ള ഒ​രു പ​ദാ​ർ​ഥ​മാ​ണ് കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ.

    ശ​രീ​ര​ത്തി​ന് ഇ​ത് ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. എ​ങ്കി​ലും ര​ക്ത​ത്തി​ൽ ഇ​തി​ന്റെ അ​ള​വ് കൂ​ടു​ന്ന​ത് ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കും. ഉ​യ​ർ​ന്ന കൊ​ള​സ്ട്രോ​ളും ര​ക്താ​തി​മ​ർ​ദ​ത്തെപ്പോ​ലെ പ​ല​പ്പോ​ഴും ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ക്കാ​റി​ല്ല. എ​ങ്കി​ലും കൈ​കാ​ലു​ക​ളി​ലെ പേ​ശീ​വേ​ദ​ന, ച​ർ​മ​ത്തി​ന്റെ നി​റം​മാ​റ്റം എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​വാം. ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്ര​മം, ശാ​രീ​രി​ക നി​ഷ്ക്രി​യ​ത്വം, അ​മി​ത​വ​ണ്ണം, പു​ക​വ​ലി, പ്ര​മേ​ഹം എ​ന്നി​വ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    നാ​രു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ക്കു​ക, പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ, പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, പ​യ​ർവ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, പ​തി​വാ​യി വ്യാ​യാ​മം ചെ​യ്യു​ക, പു​ക​വ​ലി പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക, ഡോ​ക്ട​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം മ​രു​ന്നു​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി ക​ഴി​ക്കു​ക, കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ ര​ക്ത​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ക എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചാ​ൽ ന​മു​ക്ക് കൊ​ള​സ്ട്രോ​ളി​ന്റെ അ​ള​വ് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാം. ര​ക്താ​തി​മ​ർ​ദ​വും (ഹൈ​പ​ർ​ടെ​ൻ​ഷ​ൻ) ഉ​യ​ർ​ന്ന കൊ​ള​സ്ട്രോ​ളും ഒ​രു​മി​ച്ചു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് ഹൃ​ദ​യ​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ അ​സു​ഖ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. പ​തി​വ് ​ആ​രോ​ഗ്യപ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഇ​വ നേ​രത്തേ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത് വ​ള​രെ അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

