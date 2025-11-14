Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health Article
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 2:31 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 2:35 PM IST

    പ്ര​മേ​ഹം: മു​ൻ​ക​രു​ത​ലും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും

    പ്ര​മേ​ഹ​മു​ണ്ടെ​ന്നു​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ ഉ​ട​ൻ എ​ന്തു ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ഒ​രാ​ളു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ ആ​ദ്യം ഉ​യ​രു​ന്ന ചോ​ദ്യം. പ്ര​മേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ ആ​ദ്യ​പ​ടി​യെ​ന്നു​ പ​റ​യു​ന്ന​ത്​ പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​രാ​കാ​തി​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ്. പ്ര​മേ​ഹം ത​ന്നെ പി​ടി​കൂ​ടി​യെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സി​ൽ വ​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​യാ​സം തോ​ന്നാം. പ​ക്ഷേ, ശ​രി​യാ​യ പ​രി​ഹാ​രമാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഈ ​അ​വ​സ്​​ഥ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​ക്കും. ഫാ​സ്​​റ്റി​ങ്​ ഗ്ലൂ​ക്കോ​സ്, എ​ച്ച്.​ബി.​എ1​സി (HbA1C), ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നുശേ​ഷ​മു​ള്ള പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ടെ അ​ള​വ്​ എ​ന്നി​വ എ​ത്ര​യാ​ണെ​ന്ന്​ ആ​ദ്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​ണം. അ​തി​നു​ശേ​ഷം ന​മ്മു​ടെ ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലും ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യി​ലും സ്​​ഥി​ര​മാ​യി മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്താ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം.

    ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്​ ഇ​ൻ​സു​ലി​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ലോ കോ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​തി​നോ​ട്​ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ലോ ഉ​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യം വ​രു​േ​മ്പാ​ൾ ര​ക്​​ത​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ടെ അ​ള​വ്​ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ശ​രീ​രം പാ​ടു​പെ​ടു​േ​മ്പാ​ഴാ​ണ്​ പ്ര​മേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ശ​രി​യാ​യ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കാ​ല​ക്ര​മേ​ണ അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ൾ നിശ്ശബ്​​ദ​മാ​യി കേ​ടു​വ​രാ​ൻ ഇ​ട​യു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ൽ, നേ​ര​ത്തേ​യു​ള്ള രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യം ഒ​രു അ​വ​സ​ര​മാ​ണ്.

    നി​ങ്ങ​ൾ എ​ന്തു ചെ​യ്യ​ണം?

    ‘സ​മീ​കൃ​ത​വും മു​ഴു​വ​ൻ നാ​രു​ക​ളു​മ​ട​ങ്ങി​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്ര​മം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം. പ​തി​വ്​ ശാ​രീ​രി​കപ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ക. മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദം കു​റ​ക്കു​ക, ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്​ ഉ​റ​ങ്ങു​ക, പ്ര​മേ​ഹ​രോ​ഗ വി​ദ​ഗ്​​ധ​നെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക എ​ന്നീ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. മ​രു​ന്നു​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി ക​ഴി​ക്ക​ണം.

    പ്ര​മേ​ഹം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. പ​ക്ഷേ, എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ഒ​രു കു​റു​ക്കു​വ​ഴി​യി​ല്ല. അ​ത്​ നാം ​മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​ണം. നാ​രു​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ ആ​ഹാ​രം ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്​ വ​ള​രെ ന​ല്ല​താ​ണ്. ഇ​ത്​ പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ടെ ആ​ഗി​ര​ണം മ​ന്ദ​ഗ​തി​യി​ലാ​ക്കു​ന്നു. യ​ഥാ​ർ​ഥ പ്ര​മേ​ഹ​രോ​ഗനി​യ​ന്ത്ര​ണം വ്യ​ക്​​തി​പ​ര​വും സു​സ്​​ഥി​ര​വു​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽനി​ന്നാ​ണു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്.

    അ​വ​ബോ​ധ​വും സ്വ​യം അ​ച്ച​ട​ക്ക​വു​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ പ്ര​മേ​ഹം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്​ എ​ന്ന്​ ഓ​ർ​ക്കു​ക. ശ​രി​യാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ശീ​ല​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ പൂ​ർ​ണ​വും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​വു​മാ​യ ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യം എ​ന്ന​ത്​ അ​വ​സാ​ന​മ​ല്ല. അ​ത്​ ന​മ്മു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യസം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​മാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ ന​മ്മു​​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന്​ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ക.

    ശ​രി​യാ​യ രീ​തി​യി​ലും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വൃ​ക്ക​ക​ൾ, ഞ​ര​മ്പു​ക​ൾ, ക​ണ്ണ്​ എ​ന്നി​വ​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ഗു​രു​ത​ര സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ രോ​ഗം നി​ശ്ശബ്​​ദ​മാ​യി ന​യി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​യു​ണ്ട്​ എ​ന്ന​ത്​ ഒാ​ർ​ക്കു​ക. രോ​ഗം നേ​ര​ത്തേ ​ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടാ​നും ന​മു​ക്ക്​ സാ​ധി​ക്ക​ണം. ഒ​രി​ക്ക​ലും അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​രു​താ​ത്ത പ്ര​മേ​ഹ​ത്തി​െൻറ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ന​മു​ക്ക്​ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാം.

    ക്ഷീ​ണം

    എ​പ്പോ​ഴും ക്ഷീ​ണം തോ​ന്നു​ന്ന​ത്​ പ​ല രോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ​ണ​മാ​ണ്. ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്​ വി​ശ്ര​മി​ച്ചി​ട്ടും അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യി ക്ഷീ​ണം തോ​ന്നു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ അ​ത്​ ‘പ്രീ ​ഡ​യ​ബ​റ്റി​സി’​​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​യി​രി​ക്കും. ര​ക്​​ത​ത്തി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ടെ അ​ള​വ്​ ഊ​ർ​ജ​ത്തി​നാ​യി ഗ്ലൂ​​ക്കോ​സ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ​രീ​ര​ത്തി​െൻറ ക​ഴി​വി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ ഇ​തി​ന്​ കാ​ര​ണം. വി​ട്ടു​മാ​റാ​ത്ത ക്ഷീ​ണം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഉ​ട​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം തേ​ട​ണം.

    അ​മി​ത​മാ​യ ദാ​ഹം

    പ്രീ ​ഡ​യ​ബ​റ്റി​സി​െൻറ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്​ അ​മി​ത​മാ​യി ദാ​ഹം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. രാ​വി​ലെ ഉ​ണ​രു​േ​മ്പാ​ൾ തൊ​ണ്ട വ​ര​ളു​ന്ന​താ​യി തോ​ന്നാം. ഇ​ത്​ നി​ർ​ജ​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തി​െൻറ ല​ക്ഷ​ണ​മാ​ണ്. ര​ക്​​ത​ത്തി​ൽ പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ടെ അ​ള​വ് വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്​​ കാ​ര​ണം രാ​ത്രി​യി​ൽ ഇ​ട​ക്കി​ടെ മൂ​ത്ര​മൊ​ഴി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. ഇ​തി​െൻറ ഫ​ല​മാ​യി രാ​വി​ലെ ഉ​ണ​രു​േ​മ്പാ​ൾ ദാ​ഹം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാം.

    ര​ക്​​ത​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ടെ അ​ള​വ്​ കൂ​ടി​യാ​ൽ, അ​ധി​ക​മു​ള്ള പ​ഞ്ച​സാ​ര​യെ പു​റ​ന്ത​ള്ളാ​ൻ വൃ​ക്ക​ക​ൾ​ക്ക്​ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു. ഇ​ത്​ ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ കൂ​ടു​ത​ൽ ജ​ലാം​ശം വ​ലി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും നി​ർ​ജ​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും ദാ​ഹ​ത്തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ഇ​ട​​ക്കി​ടെ മൂ​ത്ര​മൊ​ഴി​ക്കു​ക

    രാ​ത്രി​യി​ൽ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ത​വ​ണ മൂ​ത്ര​മൊ​ഴി​ക്കാ​ൻ നി​ങ്ങ​ൾ എ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ വേ​ണം. പ്രീ ​ഡ​യ​ബ​റ്റി​സ്​ ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ രാ​ത്രി​യി​ൽ ഇ​ട​ക്കി​ടെ മൂ​ത്ര​മൊ​ഴി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​ണ്.

    വ​ര​ണ്ട ച​ർ​മം

    ശ​രീ​രം പ്ര​മേ​ഹ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ നീ​ങ്ങു​ന്ന​തി​െൻറ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്​ ക​ക്ഷ​ത്തി​ലും ക​ഴു​ത്തി​നു പി​ന്നി​ലും ച​ർ​മം ഇ​രു​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്​ എ​ന്നാ​ണ്​ ടൈം​സ്​ ഒാ​ഫ്​ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ‘അ​ക്കാ​ന്തോ​സി​സ്​ ​നൈ​ഗ്രി​ക്ക​ൻ​സ്​’ എ​ന്നാ​ണ്​ ഇൗ ​അ​വ​സ്​​ഥ​യെ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​ൻ​സു​ലി​ൻ പ്ര​തി​​രോ​ധ​ത്തി​െൻറ സൂ​ച​ക​മാ​യ ഇൗ ​ല​ക്ഷ​ണം ഒ​രു കാ​ര​ണ​വ​ശാ​ലും അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​രു​ത്.

    ശ​രീ​ര​ഭാ​ര​ത്തി​ലെ വ്യ​ത്യാ​സം

    ഡ​യ​ബ​റ്റി​സ്​ ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ ശ​രീ​ര​ഭാ​രം കു​റ​യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്ര​മ​ത്തി​ലോ ജീ​വി​തശൈ​ലി​യി​ലോ ഒ​രു മാ​റ്റ​വും വ​രു​ത്താ​തെ ശ​രീ​ര​ഭാ​ര​ത്തി​ൽ വ്യ​ത്യാ​സം വ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    പ്ര​മേ​ഹ​വും കാ​ഴ്ച​യും

    പ്ര​മേ​ഹം കാ​ര​ണം ക​ണ്ണി​​ന്റെ റെ​റ്റി​ന​യി​ലെ ര​ക്ത​ക്കു​ഴ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ച് ​കാ​ല​ക്ര​മേ​ണ സ്ഥാ​യി​യാ​യ കാ​ഴ്ച​വൈ​ക​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് റെ​റ്റി​നോ​പ്പ​തി. വി​ക​സി​ത രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ന്ധ​ത​യു​ടെ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണി​ത്. പ​ത്തു വ​ർ​ഷ​മോ അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലോ ​പ്ര​മേ​ഹ​മു​ള്ള​വ​രി​ൽ 80 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ ആ​ളു​ക​ളെ ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് റെ​റ്റി​നോ​പ്പ​തി ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു. ശ​രി​യാ​യ പ്ര​മേ​ഹചി​കി​ത്സ​യും നേ​ത്ര​നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും വ​ഴി കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 90 ശ​ത​മാ​നം പു​തി​യ കേ​സു​ക​ൾ കു​റ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

    ഒ​രു വ്യ​ക്തി​ക്ക് എ​ത്ര​കാ​ലം പ്ര​മേ​ഹം നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ല​ല്ലാ​തെ​യു​ണ്ടോ, അ​ത്ര​ത്തോ​ളം ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് റെ​റ്റി​നോ​പ്പ​തി ഉ​ണ്ടാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. 2006-07 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​വു​ന്ന അ​ന്ധ​ത​യു​ടെ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​ർ​വേ​യി​ൽ, രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​ന്ധ​ത​യു​ടെ 0.1 ശ​ത​മാ​നം ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് റെ​റ്റി​നോ​പ്പ​തി മൂ​ല​മാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ന്ധ​ത ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ ഈ ​അ​വ​സ്ഥ പ​ല​പ്പോ​ഴും തി​രി​ച്ച​റി​യാ​തെ​പോ​കു​ന്നു. മ​ങ്ങി​യ കാ​ഴ്ച, ക​റു​ത്ത പാ​ടു​ക​ൾ കാ​ണു​ക, രാ​ത്രി കാ​ണാ​ൻ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട്, നി​റ​ങ്ങ​ൾ വേ​ർ​തി​രി​ച്ച് അ​റി​യാ​നു​ള്ള പ്ര​യാ​സം ഇ​വ​യൊ​ക്കെ ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും പ്ര​മേ​ഹം നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ത്തു​ക, കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​വേ​ള​കി​ൽ നേ​ത്ര​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ക, ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പി​ന്തു​ട​രു​ക, ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ ലേ​സ​ർ തെ​റാ​പ്പി, ഇ​ൻ​ട്രാ​വി​ട്രി​യ​ൽ ഇ​ൻ​ജ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ, ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ (Vitrectomy) എ​ന്നി​വ​യും ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ചി​കി​ത്സ വൈ​കി​യാ​ൽ കാ​ഴ്ച പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    പ്ര​മേ​ഹ​വും ദ​ന്ത വൈ​ക​ല്യ​ങ്ങ​ളും

    പ്ര​മേ​ഹം ക​ണ്ണ്, കാ​ൽ, കി​ഡ്നി എ​ന്നീ അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തുപോ​ലെ​ത​ന്നെ ദ​ന്ത​വൈ​ക​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ര​ണ​മാ​കും. പ്ര​മേ​ഹ​രോ​ഗി​ക​ൾ മ​റ്റു​ള്ള അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ പ​ല്ലു​ക​ൾ​ക്കും പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കേ​ണ്ട​താ​ണ്. പ്ര​മേ​ഹ​രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​ർ അ​റി​യാ​തെ​ത​ന്നെ ദ​ന്ത​വൈ​ക​ല്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന വി​ച​ത്ര​രോ​ഗ​മാ​ണ് പ്ര​മേ​ഹ ദ​ന്ത​രോ​ഗം.

    പ്ര​മേ​ഹം ഉ​മി​നീ​രി​ലെ ഗ്ലൂ​ക്കോ​സി​ന്റെ അ​ള​വ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും. ര​ക്ത​ത്തി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ള​വി​ലു​ള്ള ഗ്ലൂ​ക്കോ​സ് ഉ​മി​നീ​രി​ൽ ഇ​ത് അ​ടി​ഞ്ഞു​കൂ​ടു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു. ഗ്ലൂ​ക്കോ​സ് ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യ ബാ​ക്ടീ​രി​യ​ക​ളെ പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഭ​ക്ഷ​ണാ​വ​ശി​ഷ്ട​വു​മാ​യി സം​യോ​ജി​ച്ച് ‘പ്ലാ​ക്ക്’ എ​ന്ന മൃ​ദു​പാ​ളി ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നു. ഇ​ത് പ​റ്റി​പ്പി​ടി​ക്കും. പ്ലാ​ക്ക് നീ​ക്കം ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ത് പ​ല്ലു​ക​ളി​ൽ മോ​ണ​യു​ടെ രേ​ഖ​ക്കു സ​മീ​പം അ​ടി​ഞ്ഞു​കൂ​ടു​ക​യും ‘ടാ​ർ​ടാ​ർ’ എ​ന്ന ക​ഠി​ന​നി​ക്ഷേ​പ​മാ​യി മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്യും. മോ​ണ​രോ​ഗ​ത്തി​ന് ഇ​ത് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു. ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ചി​കി​ത്സി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ​ല്ല് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടും.

    പ​ല്ലു​ക​ളു​ടെ​യും മോ​ണ​യു​ടെ​യും പ​രി​ച​ര​ണം, പ​തി​വാ​യി വൃ​ത്തി​യാ​ക്ക​ൽ, ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ചി​കി​ത്സ തേ​ട​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ദ​ന്ത​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്. എ​ല്ലാ​റ്റി​ലു​മു​പ​രി, പ്ര​മേ​ഹം നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ക. വാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തോ​ടെ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​മേ​ഹം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും ഹൃ​ദ്രോ​ഗം, വൃ​ക്ക​രോ​ഗം, പ്ര​മേ​ഹ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ​വി​വി​ധ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ത​ട​യാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

