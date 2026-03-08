Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health Article
    Posted On
    date_range 8 March 2026 11:08 AM IST
    Updated On
    date_range 8 March 2026 11:08 AM IST

    മാറുന്ന കാലവും മാറേണ്ട ആർത്തവ സങ്കൽപ്പങ്ങളും

    മാറുന്ന കാലവും മാറേണ്ട ആർത്തവ സങ്കൽപ്പങ്ങളും
    സ്ത്രീശരീരത്തിലെ സ്വാഭാവിക ജൈവപ്രക്രിയയായ ആർത്തവം ഇന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അനാവശ്യമായ ലജ്ജയുടെയും രഹസ്യാത്മകതയുടെയും മൂടുപടത്തിനുള്ളിലാണ്. എന്നാൽ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ആർത്തവാരോഗ്യം എന്നത് കേവലം ഒരു വ്യക്തിഗത ശുചിത്വ പ്രശ്നമല്ല, മറിച്ച് അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ അടിസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശമാണ്.

    അവകാശങ്ങളുടെ ഭരണഘടനാ പരിരക്ഷ

    വൃത്തിയുള്ള സാനിറ്ററി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സുരക്ഷിതമായ ശുചിമുറികൾ, ശുദ്ധജലം, ശാസ്ത്രീയമായ ആരോഗ്യ അവബോധം എന്നിവ ആർത്തവാരോഗ്യത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 21 വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന 'ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം' എന്നത് മാന്യമായ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ആർത്തവകാലത്ത് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുക എന്നത് ഓരോ പെൺകുട്ടിയുടെയും സ്ത്രീയുടെയും നിയമപരമായ അവകാശമായി മാറുന്നു.

    മാറ്റത്തിന് തിരിതെളിച്ച പോരാട്ടങ്ങൾ

    ​ആർത്തവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ ധാരണകൾ തിരുത്താനും ലിംഗനീതി ഉറപ്പാക്കാനും ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന നിയമ-സാമൂഹിക പോരാട്ടങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്.

    ജയ താക്കൂർ: വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് സൗജന്യ സാനിറ്ററി നാപ്കിനുകൾ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നിയമപോരാട്ടം നടത്തി ഈ വിഷയത്തെ ദേശീയ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നു.

    ​പൂജ മാർവാഹ: ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ആർത്തവാരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസവും ശുചിത്വ സൗകര്യങ്ങളും എത്തിക്കാൻ മെഡിക്കൽ രംഗത്തുനിന്ന് ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തി.

    കാവ്യ മേനോൻ: 'Period Positivity' എന്ന ആശയത്തിലൂടെ ആർത്തവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സാമൂഹിക വിമുഖത മാറ്റാൻ ഡിജിറ്റൽ ഇടങ്ങളിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തി

    ഈ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുടെ ഇടപെടലുകളാണ് ആർത്തവത്തെ വീടിനുള്ളിലെ സംസാരവിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഭരണകൂടങ്ങളുടെ നയരൂപീകരണ ചർച്ചകളിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.

    സുപ്രീംകോടതിയുടെ ചരിത്രപരമായ ഇടപെടൽ

    വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആർത്തവ ശുചിത്വ നയം (Menstrual Hygiene Policy) നടപ്പിലാക്കണമെന്ന സുപ്രീംകോടതിയുടെ സമീപകാല ഉത്തരവ് ഈ പോരാട്ടത്തിലെ നാഴികക്കല്ലാണ്. സ്കൂളുകളിലും കോളജുകളിലും ശുചിമുറികളും സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ വിതരണവും ഉറപ്പാക്കാൻ കോടതി നൽകിയ നിർദേശം, ആർത്തവം കാരണം പെൺകുട്ടികൾ പഠനം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും. ആർട്ടിക്കിൾ 21ന്റെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ആർത്തവാരോഗ്യം ഒരു മനുഷ്യാവകാശമാണെന്ന് കോടതി അടിവരയിട്ടു.

    മുന്നോട്ടുള്ള പാത

    ​നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം മാറ്റം പൂർണ്ണമാകില്ല. ​സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ശാസ്ത്രീയമായ ലൈംഗികാരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസം ഉൾപ്പെടുത്തണം. ​ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്കിലോ സൗജന്യമായോ ശുചിത്വ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണം. ​തൊഴിലിടങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണം. ​ആർത്തവം ആരോഗ്യത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. അതിനെ ആദരവോടെയും ശാസ്ത്രീയമായും സമീപിക്കണം.

    (പട്ടം ഗവൺമെൻ്റ് മോഡൽ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാളാണ് ലേഖകൻ)

