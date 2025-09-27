Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health & Fitness
    Posted On
    27 Sept 2025 8:40 PM IST
    Updated On
    27 Sept 2025 8:40 PM IST

    ദൈവത്തിന്റെ കിരീടം അഥവാ മക്കാട്ടോദേവ

    ദൈവത്തിന്റെ കിരീടം അഥവാ മക്കാട്ടോദേവ
    മക്കാട്ടോദേവ

    മലേഷ്യ, ഇൻഡൊനേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ധാരാളം കണ്ടുവരുന്ന ചെടിയാണ് മക്കാട്ടോദേവ. മക്കാട്ടോദേവ എന്ന ഇൻഡൊനേഷ്യൻ വാക്കിന്റെ അർഥം ദൈവത്തിന്റെ കിരീടമെന്നാണ്. പ്രമേഹം ഉൾപ്പെടെ പല രോഗങ്ങൾക്കും ഒറ്റമൂലിയായി അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ചെടിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കിരീടം എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്ത് പേരിടാൻ...

    രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് കായ്ഫലം തരുന്ന മക്കാട്ടോദേവ ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ലഭ്യമാണ്. മക്കാട്ടോദേവയിലുണ്ടാവുന്ന നല്ല ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ഔഷധപ്പഴത്തെ ചീളുകളായി മുറിച്ച് വെയിലത്തുണക്കി വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

    തിളപ്പിച്ചാറിയ ഈ വെള്ളം ദിവസവും ഉപയോഗിച്ചാൽ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കാനാവും. ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം, സ്ട്രോക്കുകൾ, കിഡ്നിവീക്കം, യൂറിക്കാസിസ് പ്രശ്നങ്ങൾ, അലർജി മൂലമുണ്ടാവുന്ന ടോൺസിലൈറ്റിസ് എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ശമിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് മക്കാട്ടോദേവക്കുണ്ട്.

    malaysiaindonesiablood pressurestroke treatmentMedicinal PlantHealth NewsDiabetes control
    X