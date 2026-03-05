‘മൂത്രത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ്, രക്തം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇല്ല..ഇതെന്ത് മറിമായം!’; എന്താണിതിന് കാരണം?text_fields
രക്തപരിശോധനയിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് സാധാരണ നിലയിലായിരിക്കെ മൂത്രത്തിൽ പഞ്ചസാര കാണപ്പെടുന്നത് പലരെയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മുംബൈ വോക്കാർഡ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ് ഡോ. പ്രണവ് ഘോഡി ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ, വൃക്കകൾ രക്തത്തിൽ നിന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് മുഴുവനായും തിരികെ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഒരു പരിധിയിൽ (സാധാരണയായി 180 mg/dL) കൂടുതൽ ഉയരുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടുകയുള്ളൂ. എങ്കിലും, രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാര 85 mg/dL (സാധാരണ നില) ആയിരിക്കുമ്പോഴും മൂത്രത്തിൽ പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് വരാൻ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്.
1. റീനൽ ഗ്ലൈക്കോസൂറിയ
ഇതൊരു അപകടകരമല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഇവിടെ വൃക്കകളുടെ 'ഗ്ലൂക്കോസ് ത്രെഷോൾഡ്' (പഞ്ചസാര പിടിച്ചുനിർത്താനുള്ള ശേഷി) കുറവായതിനാൽ, രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര സാധാരണ നിലയിലാണെങ്കിൽ പോലും ചെറിയ അളവിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് മൂത്രത്തിലൂടെ പുറത്തുപോകുന്നു. ഇത് പ്രമേഹമല്ല, ഇതിന് പ്രത്യേക ചികിത്സയുടെയും ആവശ്യമില്ല.
2. പരിശോധനാ സമയത്തിലെ വ്യത്യാസം
നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് എന്നത് പ്രധാനമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, വലിയൊരു ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാര താൽക്കാലികമായി ഉയരുകയും അത് മൂത്രത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം. എന്നാൽ പിന്നീട് രക്തം പരിശോധിക്കുമ്പോഴേക്കും പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് സാധാരണ നിലയിലേക്ക് താഴ്ന്നിട്ടുണ്ടാകും. മൂത്രം ബ്ലാഡറിൽ നേരത്തെ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അതിൽ പഞ്ചസാര കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
3. ഗർഭാവസ്ഥ
ഗർഭകാലത്ത് വൃക്കകളിലൂടെയുള്ള രക്തപ്രവാഹം വർധിക്കുന്നതിനാൽ, പ്രമേഹം ഇല്ലാത്തവരിലും മൂത്രത്തിൽ നേരിയ തോതിൽ പഞ്ചസാര കണ്ടെന്നു വരാം. സാമ്പിൾ സൂക്ഷിച്ചതിലെ പിഴവോ മലിനീകരണമോ കാരണമാകാം. ചില പ്രത്യേക മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നത് മൂത്രപരിശോധനയിൽ തെറ്റായ ഫലം കാണിക്കാൻ കാരണമാകും.
മൂത്രത്തിൽ പഞ്ചസാര കാണുന്നതിനൊപ്പം അമിതമായ ദാഹം, അടിക്കടിയുള്ള മൂത്രശങ്ക, കാരണമില്ലാതെ ഭാരം കുറയുക, അമിതമായ ക്ഷീണം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രമേഹമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തുടർച്ചയായി മൂത്രത്തിൽ പഞ്ചസാര കാണപ്പെടുക, കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും പ്രമേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും വിദഗ്ധ സഹായം തേടണം.
മൂത്രത്തിൽ പഞ്ചസാര കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് പ്രമേഹമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാവില്ല. പ്രമേഹം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ HbA1c, Fasting Blood Sugar, അല്ലെങ്കിൽ Postprandial (ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമുള്ള) രക്തപരിശോധനകൾ തന്നെയാണ് മാനദണ്ഡം. ഇത്തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഫലങ്ങൾ തുടർച്ചയായി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമുള്ള രക്തപരിശോധന നടത്തുകയും മറ്റ് ആരോഗ്യസാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതം.
